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06.02.2020, 18:45

Выходные в Киеве. Световое шоу-спектакль, уикенд вареников, веган-экспо

Выходные в Киеве. Световое шоу-спектакль, уикенд вареников, веган-экспо - Фото
Ночной Киев (Фото: depositphotos.com)

Фестивали, выставки, дегустации - как провести уик-энд весело и с пользой

На ближайшие субботу и воскресенье в Киеве запланировано много развлечений, LIGA.net отобрала самые интересные из них

Световое шоу-спектакль "Маленький принц"

Театр Sherliz представляет премьеру года – уникальный неоновый спектакль, световую шоу-постановку по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц". Авторы обещают микс страсти и мудрости, любви и вечности, темноты и света. Известная сказка интерпретирована по-новому. При ее создании использованы классическая и современная хореография, воздушная гимнастика и акробатика, неоновые костюмы и лазерные декорации.

Когда: 8 февраля, 18:00 – 19:20
Где: Октябрьский дворец; Киев, ул. Героев небесной сотни, 1
Цена: 200-790 грн

Уикенд вареников

Ближайшие выходные на ВДНХ будут посвящены вареникам. Их можно будет попробовать с разными начинками: сладкие – с творогом, вишней, черникой, соленые – с ливером, мясом, картофелем, капустой, приправленные салом, жареным луком или сметаной. Кроме того в программе уикенда: выступления народных коллективов, вареничная лотерея, гастрономические фэшн-показы, аниматоры-вареники, "вареничная" дискотека и соревнования на скоростное поедание главного блюда выходных – "Ловкие челюсти".

Когда: 8-9 февраля, 10:00 – 22:00
Где: ВДНХ; Киев, пр. Глушкова, 1
Вход на территорию ВДНХ свободный

VEGAN EXPOsition 2020

Организаторы VEGAN EXPOsition 2020 обещают продемонстрировать большой выбор натуральных продуктов. Кроме того на выставке будет действовать полноценный образовательный центр, где можно узнать о пользе продуктов от профессионалов. Предусмотрены отдельные секции, посвященные натуральным лекарствам, органическим биодобавки, оздоровительным методикам.

Когда: 6-8 февраля, 10:00 – 18:30
Где: Киевский Дом природы; Киев, ул.Рогнединская, 3
Цена: получить приглашение можно по ссылке

Выставка "Лялька на кону"

Выставка "Лялька на кону" посвящена истории кукольного театра в Украине: от разного вида вертепов до 20-х гг. ХХ века, через искусство эпохи СССР до эволюции кукольного театра в условиях киберпространства. Экспозиция отразит роль и своеобразные методы этого сценического искусства в отображении действительности.

Когда: 8-9 февраля
Где: Музей театрального, музыкального и киноискусства; Киев, ул. Лаврская, 9, корп. 26

Выставка костюмов "Магия кино"

В концерт-холле ВДНХ работает выставка, которая поможет заглянуть за кулисы кино и узнать, как создаются костюмы для фильмов. Среди экспонатов изысканные платья из фильма "Віддана" и сериала "Крепостная", костюмы к историческому экшену "Захар Беркут", а также костюмы из спектакля "Викрадена принцеса" и шоу "Winterra. Легенда казкового краю", а еще образы из капсульной коллекции для будущего анимационного фильма "Мавка: Лісова пісня".

Когда: до 13 февраля
Где: ВДНХ, Концерт-Холл (павильон №9); Киев, ул. Академика Глушкова, 1
Цена: 150 грн - взрослый, 90 грн - детский, 390 грн - семейный (2+2)

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редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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