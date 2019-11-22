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22.11.2019, 17:06

Выходные в Киеве: Ukraine WOW, фестиваль Kinove и Різдвяна Фабрика Мрій

Выходные в Киеве: Ukraine WOW, фестиваль Kinove и Різдвяна Фабрика Мрій - Фото
Фото: depositphotos.com

Фестивали, ярмарки и выставки - как провести выходные весело и с пользой

На ближайшие выходные в Киеве запланированы разные развлечения, LIGA.net отобрала самые интересные из них

Интерактивная выставка Ukraine WOW

В помещении главного столичного железнодорожного вокзала будет проходит масштабная интерактивная выставка с экспонатами и инсталляциями, которые рассказывают об Украине.

Представлены, в частности, стена из янтаря, инсталляции из антрацита и соли, розовый вагон и тоннель любви. 

Можно посмотреть на последний автопортрет Казимира Малевича и скульптуры Александра Архипенко. 

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Из редких книг демонстрируются Апостол Ивана Федорова и азбука Георгия Нарбута.

Когда: 23-24 ноября
Где: Центральный киевский ж/д вокзал, Киев, площадь Вокзальная, 1
Цена: 50 грн, для детей до 12 лет, пенсионеров и участников боевых действий - бесплатно

Kinove.Фестиваль.2

Организаторы фестиваля подготовили максимально концентрированную программу, в которой каждый фильм - нечто большее, чем просто кино ради развлечения. Это ленты, которые побудят зрителя заглянуть внутрь себя и открыть то, что скрыто за социальными замками.
Программа:
Фильм-открытие "Монос" - претендент на Оскар от колумбийского режиссера Алехандро Ландеса;
"Вальгалла: Сага о викингах" реж. Николас Виндинг Рефн;
"А потом мы танцевали" реж. Ливан Акин;
"Собаки не носят брюк" реж. Юкка-Пекка Валкеапяя;
"С широко закрытыми глазами" реж. Стэнли Кубрик;
"Акварель" реж. Виктор Косаковский;
"Ботеро" реж. Дон Миллар;
"Бэтмен" реж. Лесли Х. Мартинсон;
"Иванов" реж. Дмитрий Фалькович.

Когда: 23-27 ноября, 17:00
Где: кинотеатр "Жовтень", Киев, улица Константиновская, 26
Цена: 120 грн

Handmade от ученых

Выставка изделий ручной работы, сделанных учеными, специалистами в различных областях, которые являются сотрудниками ведущих научных учреждений Украины.
Среди экспонатов - картины из рыбьих костей, а также бастурма, приготовленная герпетологом, и много другое.

Когда: 23 ноября
Где: Национальный научно-природный музей НАН Украины, Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 15
Цена: Не указано

Маркет "Новогодний дом" 

На новогоднем маркете вас ждут около 120 брендов праздничного декора, текстиля, свечей, мебели и освещения от украинских производителей. 

Когда: 23-24 ноября, 10:00
Где: Всі. Свої Дім та декор, Киев, улица Десятинная, 12
Цена: Вход свободный

XV фестиваль Нового грузинского кино

С 22 по 27 ноября в кинотеатре "Жовтень" пройдет 15-й фестиваль Нового грузинского кино. Мероприятие поддерживают посольство Грузии в Украине и общественные организации.

Юбилейный фестиваль будет посвящен героям битвы в Шиндиси и грузинскому композитору Гии Канчели. Также будут показаны ленты, которые победили в разных международных конкурсах и были номинированы на "Оскар".

Когда: 22-27 ноября, 19:00

Где: кинотеатр "Жовтень", Киев, улица Константиновская, 26

Цена: 75 грн

Різдвяна Фабрика Мрій

Продолжает свою работу Різдвяна Фабрика Мрій. Под настоящую фабрику, городок с реалистичными декорациями переоборудовали огромный павильон. Это проект Клавдиевской фабрики елочных украшений.

Посетителей ждет полуторачасовой квест и мастер-класс по созданию стеклянных елочных игрушек.

Здесь создали сказочный город с реалистичными декорациями. На фабрике каждый может посетить кабинет эльфа-волшебника, огромные комнаты с невероятным принадлежностями: раздувателем огня, с помощью которого производят будущие елочные украшения, специальными ваннами для их серебрения, а также - мастерской по росписи и покраски готовых игрушек.

Когда: 9-10 ноября с 10:00 до 21:00.

Где: Киев, М. Выставочный центр, Национальный Экспоцентр Украины, павильон 2; пр. Академика Глушкова, 1

Цена: 200 грн.


редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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Теги: киев, выходные
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