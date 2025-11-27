Трамп снова вляпался в "Рашу": скандал с Уиткоффом не утихает
Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции
Прослушка переговоров Стива Уиткоффа с уполномоченными представителями российской стороны, уплывшая в Bloomberg, совершенно замечательна по нескольким соображениям.
Во-первых, самим фактом своего наличия. Кто-то делал запись, и, вполне возможно, будут опубликованы новые эпизоды, и, вероятно, самое сладкое приберегли напоследок. Никто, кроме спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева, не стал утверждать, что это фейк. Помощник российского президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков в свое оправдание заявил, что иногда пользуется запрещенным в России мессенджером WhatsApp: это не такой большой грех по сравнению с возможным взломом защищенного канала, которым ведутся переговоры государственной важности.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)