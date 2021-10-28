Не сегодня, так завтра: про лень в спорте

Во-первых, – это не лень, это защитная реакция организма в режиме самосохранения. Так говорят. В любом случае, золотое правило любительского спорта – "спорт нужно любить". А забегать за горизонт, пробивать потолок, преодолевать себя, нужно когда вы не "еще дома", а "уже на тренировке" или старте, забегаете, пробиваете, преодолеваете.

Наука физической культуры гласит, что постоянный прогресс возможен только при правильном балансе загрузок и разгрузок. Тетиву нужно натягивать и отпускать, иначе никто никуда не полетит.

Я считаю, чтобы не терять мотивацию, нужно помнить про то что:

- никто не железный (кроме Майка Тайсона);

- результат всегда относительный;

- соревноваться всегда нужно только с собой вчерашним, а не с собой бывшим;

- начинать всегда плавно. Новую тренировку, новое увлечение, новую жизнь по понедельникам. Разгораться и гореть, а не вспыхнуть и погаснуть;

- нужно высыпаться. В смысле, не куда-то, а так чтобы без будильника. Организму нужно давать больше, чем у него берешь, иначе он просто закончится;

- лениться периодически. Ведь если нельзя, но очень хочется, то можно.

- не путать спортивную лень и вот эту вот осенне-меланхолическую диванную псевдодепрессию.

Короче, пропустил трешу – молодец, съешь десертик. С понедельника всегда можно начать снова.

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