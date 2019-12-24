$1000 в глубинке. Как громады начали конкурировать за специалистов с Киевом

Большая часть налогов в связи с децентрализацией стала оставаться на местах. Это значит, что предприниматели платят напрямую громаде, в которой работают. Каждая гривня улучшает местную инфраструктуру, но также - меняет образ жизни людей. Для бизнеса результат уплаты налогов стал наглядным: он платит налоги, чтобы появлялись дороги, чтобы людей вокруг бизнеса становилось больше, чтобы они могли позволить себе купить продукцию, чтобы могли работать и развивать громаду. И это - работает. Влиять на этот процесс могут как крупные компании с иностранными инвестициями, так и небольшой семейный бизнес.

LIGA.net рассказывает три истории из глубинки: о двух крупных компаниях и одном маленькой кондитерской, которая может превратиться в сеть.

ПРИСИВАШСКАЯ ГРОМАДА. БИЗНЕС ОТКРЫЛ ВАКАНСИИ ПО 25 000 ГРИВЕНЬ

Пример выгодного сотрудничества местной власти и бизнеса показывает компания Сивашэнергопром и Присивашская ОТГ в Херсонской области. Ранее на Сивашской ветроэлектростанции уже запустили 16 установок общей мощностью 3,2 МВт. Сейчас ведутся работы по строительству второй очереди станции - устанавливаются еще 60 ветряков.

Это влияет на инфтраструктуру, что удачно вписывается в планы громады по развитию туризма на берегу залива Сиваш: местные жители превращают свои дома в зеленые усадьбы для приема отдыхающих. И если раньше принимали гостей только летом, то теперь зарабатывают на аренде жилья круглый год. "Есть дворы, которые сдаются за 25 000 - 30 000 гривень в месяц. Но это рекорд. Ведь кто сдает комнату, кто дом, кухню или полностью двор", - рассказывает голова Присивашской ОТГ Сергей Клищевский.

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Многие жители вкладывают деньги в развитие, проводят ремонты для улучшения условий проживания туристов. В результате к лучшему меняется и внешний облик сел в громаде. Возможность зарабатывать на стройке получил и сельсовет: востребованной оказалась спецтехника его коммунального предприятия. Это позволяет коммунальщикам получать значительные средства.

В значительной степени помогают развиваться громаде налоги, получаемые от компании. Лишь за первое полугодие они превысили 2 млн грн. А зарплаты местных жителей, задействованных на стройке, достигают 25 000 гривень. "Один минус - нам теперь в бюджетных учреждениях тяжело с ними конкурировать. У нас в сельсовете у ведущего специалиста со всеми премиями и надбавками получается 8-9 000 гривень зарплаты. Бывает тяжело работникам пояснить эту разницу", - признается Сергей Клищевский.

Сивашэнергопром также активно участвует в социальной жизни громады: поддержал установку уличного освещения, улучшение амбулатории. Глава Присивашской ОТГ отмечает, что был период, когда местные села по сути умирали. Жители просто бросали свои дома и уезжали в поисках лучшей жизни. Теперь, благодаря совместным усилиям громады и бизнеса, они начали развиваться. Это почувствовали и люди - второй год подряд в громаде фиксируется прирост населения.

АНДРЕЕВСКАЯ И ШАХОВСКАЯ ГРОМАДЫ. ПОЛОВИНА БЮДЖЕТА - НАЛОГИ ОДНОЙ КОМПАНИИ



Андреевской и Шаховской ОТГ явно повезло с крупными инвесторами: по уровню доходов это самые богатые громады Донецкой области. В том числе и за счет работы на их территории группы глинодобывающих компаний VESCO. Половину доходов бюджета Андреевской громады составляют налоговые поступления, а это около 20 миллионов гривень от VESCO. Но компания не ограничивается только уплатой налогов. С громадами, в которых присутствуют ее подразделения, заключаются социальные контракты. В 2019 году суммы этих договоров составили 400 000 гривень с Андреевской громадой и 300 000 c Шаховской ОТГ.

Деньги идут, в том числе, на культуру, образование, медицину, спорт и развитие инфраструктуры. На что именно направлять деньги - советуются с местными жителями. Для этого проводятся соцопросы, представители компании посещают сессии местных советов. Деньги осваиваются через специально созданные благотворительные фонды. А решения об их выделении принимают местные депутаты.

Секретарь сельсовета Шаховской ОТГ Людмила Омельченко отмечает, что громада является самодостаточной, и крупные инфраструктурные проекты может позволить себе реализовывать за собственные средства и деньги государственных программ. А поддержка от VESCO является своего рода копилкой на нужды, не предусмотренные бюджетом. В том числе и на экстренные случаи, в которые попадают местные жители. Например, деньги по социальному договору использовались для срочной операции на сердце.

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В Андреевке компания помогла реализовать проект для безопасности пешеходов. "Через село идет трасса на Мариуполь, ее отремонтировали, скорость движения по ней бешенная. Поставили там светофоры, оборудовали пешеходные переходы, тротуары с ограждениями", - рассказывает руководитель Андреевской ОТГ Николай Дихтенко.

Компания участвует и в содержании местной пожарной команды. В случае необходимости ее бойцы первыми оказываются на месте ЧП, еще до приезда штатных подразделений ГСЧС из Краматорска или Дружковки. Также деньги от соцконтрактов используются для поддержки школ, детсадов и медучреждений.

В VESCO подчеркивают, что заинтересованы в улучшении условий проживания в громадах. Средняя зарплата в компании составляет около 14 000 гривень. Причем большая часть местных жителей осваивают рабочие специальности, на которых зарплаты еще выше.

"Если мы сделаем уровень жизни на местах выше, то людям не придется куда-то уезжать. Для нас это кадровый потенциал, а для регионов - возможность развития и улучшения качества жизни", - говорят в компании.

МЕРЕФСКАЯ ГРОМАДА. ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ КАК ТРАМПЛИН ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА



Хороший пример успешного малого бизнеса в громадах - маленькое кафе "Вкусные истории" в 20-тысячной Мерефе (Харьковская область). Бизнес семейной пары Алексея и Светланы Зайцевых стал одной из визитных карточек городка. В мэрии говорят, что подобных заведений раньше не было. Кафе стало местом семейного отдыха, а руководитель громады специально берет продукцию кондитерской с собой в рабочие командировки - угощать коллег.

Вполне возможно, что в украинской глубинке зарождается сеть кондитерских. На одной из бизнес-выставок семье Зайцевых поступили предложения от мэров других городов - расширить свой бизнес в новых громадах. Алексей, как коренной житель Мерефы, радуется развитию своей ОТГ после объединения. И гордится, что для этого используются, в том числе, уплаченные им налоги. Накануне нового года предприниматель решил установить для горожан восьмиметровую новогоднюю ель.

Андрей Заболотный

Для LIGA.net

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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.