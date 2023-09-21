Более 19 месяцев продолжается полномасштабное вторжение России в Украину. Достаточный срок, чтобы подвести некоторые итоги.

Недавно в колонке для The Wall Street Journal четырехзвездный генерал армии США в отставке Джек Кин написал: "Никто в армии США не воевал так, как украинцы, с 1944 года. Нечего их критиковать". Это мнение было высказано в противовес критикам украинской стратегии контрнаступления.

LIGA.net решила собрать мнения разных опытных генералов и задать им одинаковые вопросы. Прежде всего мы попросили их оценить стратегию двух военачальников – Валерия Залужного и Валерия Герасимова.

Кроме того, вместе с генералами мы подробно изучаем первые выводы войны.

"Я встречался с ним (Герасимовым. – Ред.) несколько раз, когда еще служил. Герасимов не имеет фантазии, прямолинеен", – вспоминает свои впечатления генерал Ричард Ширрефф в разговоре с LIGA.net.

Залужный же, по мнению генерал-майора Мика Райана, это человек-оркестр: "Не думаю, что у нас в современную эпоху существовал столь же успешный военачальник, перед которым стояли такие же вызовы".

Впрочем, этого недостаточно.

По мнению отставных военных, мир нуждается в фундаментальном изменении мышления, а страны Западной Европы должны быть готовы к худшему – к войне с Россией.

Новый текст LIGA.net совместно с генералами Запада: о войне, стратегии и ключевых вызовах будущего. Основательный материал, без купюр анализирующий проблемы и успехи сторон.