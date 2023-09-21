Понад 19 місяців триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Достатній строк, щоб підбити деякі підсумки.

Нещодавно в колонці для The Wall Street Journal чотиризірковий генерал армії США у відставці Джек Кін написав: "Ніхто в армії США не воював так, як українці, з 1944 року. Немає чого їх критикувати". Ця думка була висловлена на противагу критикам української стратегії контрнаступу.

LIGA.net вирішила зібрати думки різних досвідчених генералів та поставити їм однакові питання. Насамперед ми попросили їх оцінити стратегію двох воєначальників – Валерія Залужного та Валерія Герасимова.

Крім того, разом з генералами ми докладно вивчаємо перші висновки війни.

"Я зустрічався з ним (Герасимовим. – Ред.) декілька разів, коли ще служив. Герасимов не має фантазії, прямолінійний", – згадує свої враження генерал Ричард Ширрефф в розмові з LIGA.net.

Натомість Залужний, на думку генерал-майора Міка Раяна, це людина-оркестр: "Не думаю, що у нас в сучасну епоху існував настільки ж успішний воєначальник, перед яким стояли такі самі виклики".

Утім, цього недостатньо.

На думку відставних військових, світ потребує фундаментальної зміни мислення, а країни Західної Європи мають бути готові до найгіршого – до війни з Росією.

Новий текст LIGA.net спільно із генералами Заходу: про війну, стратегію та ключові виклики майбутнього. Грунтовний матеріал, який без купюр аналізує проблеми та успіхи сторін.