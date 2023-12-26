На Рождество в парламенте зарегистрировали законопроект о новых правилах мобилизации – его подготовил Кабмин. Направленный на расширение масштабов мобилизации, он содержит ряд неоднозначных новшеств, требующих дополнительных пояснений.

Необходимость изменения подходов к мобилизации граждан объяснил главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный во время первой с начала полномасштабного вторжения пресс-конференции.

"Для сдерживания российской вооруженной агрессии нам нужны ресурсы, соответствующие характеру действий и возможностям врага, – сказал Залужный. – ВСУ ведут войну. Кабинет министров обеспечивает необходимыми ресурсами. В частности, необходимым количеством людей".

Ни авторы проекта, ни представители оборонного комитета не предоставили дополнительных комментариев. Запросы LIGA.net с просьбой прокомментировать документ – без ответа.

"Это – коммуникационный провал", – говорит LIGA.net эксречник Генштаба, полковник запаса Владислав Селезнев.

Какие нормы нового законопроекта о мобилизации вызывают вопросы и каких толков не хватает обществу – коротко.

Присоединяйтесь к нам на Facebook и участвуйте в дискуссиях

МОБИЛИЗАЦИЯ ПО-НОВОМУ

25 декабря Кабмин зарегистрировал в ВР проект, изменяющий отдельные вопросы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Это поможет доукомплектовать боевые подразделения Сил обороны, считает министр обороны Рустем Умеров.

Многие новшества направлены на то, чтобы увеличить мобилизационную базу. К примеру, очередное предложение – снизить призывной возраст с 27 до 25 лет. И отмена понятия "ограниченно пригоден к службе".

Главнокомандующий ВСУ также считает, что оно утратило свою актуальность, поэтому нужно оставить два понятия: годен к военной службе или непригоден.

"Апеллирование к группе инвалидности не актуально. Потому что решает пригодность к военной службе не инвалидность человека, а военно-врачебная комиссия, которая определяет, годен ли человек к военной службе, или нет", – отмечает Залужный.

Отмена статуса "ограниченно пригоден" расширит базу мобилизации, говорит LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк. Но это лишь часть вопроса: "Следует сказать и "Б". Нужен перечень военных специальностей и требований к здоровью для прохождения службы на них".

Мобилизация – это необходимость, отмечает экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. "Не мы начали эту войну. На кону стоит наше выживание. Политики могут до последнего играть исключительно в популярные меры. Но потом не будет ни этих политиков, ни страны, в которой жили эти политики", – говорит он LIGA.net.

То, что мобилизация должна работать более эффективно и привлекать больше людей в армию – очевидно, объясняет LIGA.net майор запаса Нацгвардии Алексей Гетьман. И она будет содержать элементы принуждения. Это нормально – сил добровольцев для защиты страны слишком мало.

"Мобилизационную базу нужно расширять. Озвучены 500 000 – базовый минимум. Но предложенные изменения вызывают вопросы к справедливости", – говорит майор запаса.

С момента вступления этого закона в силу (если его примут в таком виде) все военнообязанные как в Украине, так и за рубежом будут иметь 30 дней, чтобы уточнить свой актуальный адрес проживания и обновить данные. Сделать это можно либо в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК), либо в электронном кабинете призывника.

Те, кого ранее сочли ограниченно пригодными для службы, в течение шести месяцев должны будут заново пройти медкомиссию.

Получив повестку, военнообязанные должны прибыть в срок и в указанное место. Порядок вручения повестки упрощается. Ее могут вручить как лично (полицейские или сотрудники ТЦК смогут вручать ее либо в самом ТЦК, либо по месту жительства, работы или в общественных местах), так и через электронный кабинет или электронную почту.

Право на отсрочку предлагают ограничить.

К процедурам учета и призыва предлагают более активно привлекать органы местного самоуправления, местные военные администрации и работодателей. Данное решение, по мнению Гетьмана, содержит дополнительные коррупционные риски. Особенно в небольших городках, где на выдачу повесток могут влиять личные симпатии председателя общины.

Когда может заработать законопроект 10378 (Инфографика LIGA.net по данным аналитического отдела LIGA ZAKON)

У общества есть справедливое требование спрашивать, как именно будут призываться в украинское войско мобилизованные, добавляет Слезнев.

"Граждане хотят понимать, какой будет подготовка, насколько эффективно будут решаться вопросы обеспечения: вещевого, вооружением, боеприпасами, военной техникой. Насколько будут действенными и ответственными командиры подразделений, в которые попадут новые мобилизованные, – перечисляет он. – Это вопрос сохранения жизни и здоровья. Ответов на них пока не предоставили".

УСИЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Правительство также предлагает усилить ответственность за нарушение законодательства о мобилизации, обороне, воинской обязанности и военной службе. Однако, как не под запись в разговоре с LIGA.net отмечают военные адвокаты, понять, о каких конкретных нарушениях идет речь, из этого документа невозможно.

В то же время изменений, которые повышали бы престиж военной службы в глазах общества и гарантировали более привлекательную зарплату военнослужащим, пока не предвидится, говорит Гетьман.

Наиболее обсуждаемое нововведение – вносить уклоняющихся в реестр должников и применять ограничения:

запрет выезда за границу;

запрет на проведение сделок с имуществом;

ограничение на право управления собственным транспортным средством и даже на получение водительского удостоверения;

ограничение права на распоряжение средствами/ценностями;

отказ в кредитных договорах, договорах ссуды;

приостановка получения льгот и услуг.

Само по себе внесение человека в Единый реестр должников не влечет автоматически все указанные выше ограничения, говорит LIGA.net адвокат практики разрешения гражданских споров Адвокатского объединения Mitrax Яна Бабенко.

Но сама эта норма вызывает вопросы.

"Суть Единого реестра должников предусматривает меры пресечения в случае нарушения имущественных обязательств людей, и помогает избежать отчуждения имущества лица, которое должно средства (имущество) другим лицам, – говорит Бабенко. – В предложенных изменениях в контексте мобилизации говорится о неисполнении неимущественного долга. Неясным остается согласование этих изменений со специальным законодательством".

Сведения о должнике вносятся в реестр одновременно с вынесением постановления о производстве, напоминает адвокат: "Открытым остается вопрос, какой в этом случае это будет исполнительный документ? Сообщение руководителя ТЦКСП, как его называют в проекте, не является видом исполнительного документа. Механизм должен быть четко урегулирован и требует изменений в спецзаконы".

Другим правительственным законопроектом предлагается повысить штрафы за нарушение правил военного учета: 8 500 – 17 000 гривен. За нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и мобилизации – 34 000 – 85 000 или 153 000 – 204 000 гривен в условиях военного положения, рассказывает LIGA.net руководитель практики Безопасности бизнеса в Juscutum Дмитрий Дичаковский.

Нарушителей законодательства могут задержать сроком до трех часов для составления протокола. Если необходимо установить личность задержанного или выяснить обстоятельства правонарушения, срок задержания может увеличиться до трех суток.

За отказ от прохождения медицинского осмотра также предлагают привлекать к уголовной ответственности, добавляет Дичаковский. И наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Дикий усиление ответственности для уклонистов называет оправданным. "Выбор будет стоять: ты воюешь три года, но дальше знаешь, что даже если война продолжается, ты возвращаешься домой, а тебя заменяет кто-то, кто был у тебя за спиной. Или ты те же три года сидишь".

Если тех, кто выберет уголовное наказание окажется больше, то можно констатировать, что Путин прав и Украина не имеет права функционировать как отдельное государство, добавляет он: "Выживают те страны, за которые люди готовы воевать. Те, за которые воевать не готовы, уничтожаются агрессивными жадными соседями".

Вместе с тем, большинство тезисов, представленных в этом документе, нуждаются в детальном объяснении, отмечает Селезнев. Без этого, говорит, эффективная мобилизация невозможна: "Обществу их нужно объяснять и разбирать до молекул. Потому что отсутствие понимания порождает недоверие. Недоверие порождает уныние и определенный протест".

Читайте также