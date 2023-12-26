На Різдво у парламенті зареєстрували законопроєкт про нові правила мобілізації – його підготував Кабмін. Спрямований на розширення масштабів мобілізації, він містить низку неоднозначних нововведень, які потребують додаткових пояснень.

Необхідність зміни підходів до мобілізації громадян пояснив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний під час першої від початку повномасштабного вторгнення пресконференції.

"Для стримування російської збройної агресії нам потрібні ресурси, відповідні характеру дій та можливостям ворога, – сказав Залужний. – ЗСУ ведуть війну. Кабінет міністрів забезпечує необхідними ресурсами. Зокрема, необхідною кількістю людей".

Ані автори проєкту, ані представники оборонного комітету не надали додаткових коментарів. Запити LIGA.net з проханням прокоментувати документ – без відповіді.

"Це – комунікаційний провал", – каже LIGA.net ексречник Генштабу, полковник запасу Владислав Селезньов.

Які норми нового законопроєкту про мобілізацію викликають питання та яких пяснень не вистачає суспільству – коротко.

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МОБІЛІЗАЦІЯ ПО-НОВОМУ

25 грудня Кабмін зареєстрував у ВР проєкт, який змінює окремі питання мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Це допоможе доукомплектувати бойові підрозділи Сил оборони, вважає міністр оборони Рустем Умєров.

Багато нововведень спрямовані на те, щоб збільшити мобілізаційну базу. Наприклад, чергова пропозиція – знизити призовний вік з 27 до 25 років. Та скасування поняття "обмежено придатний до служби".

Головнокомандувач ЗСУ також вважає, що воно втратило свою актуальність, тож треба залишити два поняття: придатний до військової служби або непридатний.

"Апелювання до групи інвалідності не є актуальним. Бо вирішує придатність до військової служби не інвалідність людини, а військово-лікарська комісія, яка визначає, чи придатна людина до військової служби, чи ні", – наголошує Залужний.

Скасування статусу "обмежено придатний" розширить базу мобілізації, каже LIGA.net експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу Віктор Кевлюк. Але це – лише частина питання: "Слід сказати і "Б". Потрібен перелік військових спеціальностей та вимог до здоров’я для проходження служби на них".

Мобілізація – це необхідність, наголошує екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. "Не ми почали цю війну. На кону стоїть наше виживання. Політики можуть до останнього гратись виключно у популярні міри. Але потім не буде ні цих політиків, ні країни, в якій жили ці політики", – каже він LIGA.net.

Те, що мобілізація має працювати ефективніше та залучати більше людей до війська – очевидно, пояснює LIGA.net майор запасу Нацгвардії Олексій Гетьман. І вона буде містити елементи примусу. Це нормально – сил добровольців для захисту країни замало.

"Мобілізаційну базу потрібно розширювати. Озвучені 500 000 – базовий мінімум. Але запропоновані зміни викликають питання до справедливості", – говорить майор запасу.

Від моменту набуття чинності цим законопроєктом (якщо його ухвалять у такому вигляді) всі військовозобов’язані як в Україні, так і за кордоном матимуть 30 днів, щоб уточнити свою актуальну адресу проживання та оновити дані. Зробити це можна буде або в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), або в електронному кабінеті призовника.

Ті, кого раніше визнали обмежено придатними до служби, протягом шести місяців повинні будуть заново пройти медкомісію.

Отримавши повістку, військовозобов’язані мають прибути у зазначений термін та в зазначене місце. Порядок вручення повістки спрощується. Її можуть вручити як особисто (поліцейські або співробітники ТЦК зможуть вручати її або в самому ТЦК, або за місцем проживання, роботи чи у громадських місцях), так і через електронний кабінет чи електронну пошту.

Право на відстрочку пропонують обмежити.

До процедур обліку та призову пропонують активніше залучати органи місцевого самоврядування, місцеві військові адміністрації та роботодавців. Це рішення, на думку Гетьмана, містить додаткові корупційні ризики. Особливо у невеличких містечках, де на видачу повісток можуть впливати особисті симпатії голови громади.

Коли може запрацювати законопроєкт 10378 (Інфографіка LIGA.net за даними аналітичного відділу LIGA ZAKON)

У суспільства є справедлива вимога питати, як саме будуть призиватися до українського війська мобілізовані, додає Слезньов.

"Громадяни хочуть розуміти, якою буде підготовка, наскільки ефективно будуть вирішуватись питання забезпечення: речового, озброєнням, боєприпасами, військовою технікою. Наскільки будуть дієвими та відповідальними командири підрозділів, у які потраплять нові мобілізовані, – перераховує він. – Це питання збереження життя та здоров'я. Відповідей на них поки що не надали".

ПОСИЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Уряд також пропонує посилити відповідальність за порушення законодавства про мобілізацію, оборону, військовий обов’язок і військову службу. Однак, як не під запис у розмові з LIGA.net зазначають військові адвокати, зрозуміти, про які конкретні порушення ідеться, з цього документу неможливо.

Натомість змін, які би підвищували престиж військової служби в очах суспільства та гарантували більш привабливу зарплату військовослужбовцям, поки що не передбачається, каже Гетьман.

Найбільш обговорюване нововведення – вносити ухилянтів до реєстру боржників та застосовувати обмеження:

заборона виїзду за кордон;

заборона на проведення операцій з майном;

обмеження на право керування власним транспортним засобом та навіть на отримання посвідчення водія;

обмеження права на розпорядження коштами/цінностями;

відмова в кредитних договорах, договорах позики;

призупинення отримання пільг та послуг.

Саме по собі внесення людини до Єдиного реєстру боржників не тягне автоматично всі зазначені вище обмеження, каже LIGA.net адвокатка практики вирішення цивільних спорів Адвокатського об'єднання Mitrax Яна Бабенко.

Але сама ця норма викликає питання.

"Суть Єдиного реєстру боржників передбачає запобіжні міри в разі порушення майнових обов’язків людей, і допомагає уникнути відчуження майна особи, яка винна кошти (майно) іншим особам, – каже Бабенко. – У запропонованих змінах в контексті мобілізації йдеться про невиконання немайнового обов’язку. Незрозумілим залишається узгодження цих змін зі спеціальним законодавством".

Відомості про боржника вносяться до реєстру одночасно з винесенням постанови про провадження, нагадує адвокатка: "Відкритим залишається питання, який в цьому випадку це буде виконавчий документ? Повідомлення керівника ТЦК та СП, як його називають у проєкті, не є видом виконавчого документу. Механізм має бути чітко врегульований та потребує змін до спецзаконів".

Іншим урядовим законопроєктом пропонують підвищити штрафи за порушення правил військового обліку: 8 500 – 17 000 гривень. За порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і мобілізацію – 34 000 – 85 000 або 153 000 – 204 000 гривень в умовах воєнного стану, розповідає LIGA.net керівник практики Безпеки бізнесу в Juscutum Дмитро Дичаковський.

Порушників законодавства можуть затримати на строк до трьох годин для складення протоколу. Якщо потрібно встановити особу затриманого або з’ясувати обставини правопорушення, термін затримання може збільшитись до трьох діб.

За відмову від проходження медичного огляду також пропонують притягати до кримінальної відповідальності, додає Дичаковський. Та карати позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Дикий посилення відповідальності для ухилянтів називає виправданим. "Вибір буде стояти: ти воюєш три роки, але далі знаєш, що навіть якщо війна триває, ти повертаєшся додому, а тебе заміняє хтось, хто був у тебе за спиною. Або ти ті самі три роки сидиш".

Якщо тих, хто вибере кримінальне покарання виявиться більше, то можна констатувати, що Путін правий і Україна не має права функціонувати як окрема держава, додає він: "Виживають ті країни, за які люди готові воювати. Ті, за які воювати не готові, знищуються агресивними жадібними сусідами".

Разом з тим, більшість тез, представлених у цьому документі, потребують детального пояснення, наголошує Селезньов. Без цього, каже, ефективна мобілізація неможлива: "Суспільству їх потрібно пояснювати та розбирати до молекул. Бо відсутність розуміння породжує недовіру. Недовіра породжує зневіру і певний протест".