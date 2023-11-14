500-1000 грн за фото. Как СБУ разоблачает наводчиков россиян. И кто это

Российские спецслужбы активно собирают информацию об объектах критической и военной инфраструктуры, используя также наводчиков в Украине, говорит LIGA.net представитель ГУР Андрей Черняк.

Так россияне готовятся к новым массированным ракетным ударам по Украине.

Благодаря системной работе спецслужб наводчиков регулярно задерживают, уверяет LIGA.net представитель СБУ Артем Дехтяренко. Это происходит практически каждый день.

Кого и как вербуют россияне, сколько стоит "горячее" фото объектов, насколько остро стоит проблема наводчиков – коротко.

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СОТНИ СЛУЧАЕВ. "ОБЫЧНАЯ ПРАКТИКА"

Наводчики и корректировщики ударов по военным объектам или инфраструктуре были проблемой еще с 2014 года, говорит полковник Вооруженных Сил Украины, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев.

"Количество сторонников России, готовых диверсионной или разведывательной деятельностью содействовать противнику, принципиально не изменилось с началом большого вторжения, – добавляет экс-спикер Генштаба. – Просто сейчас и правоохранительные органы, и судебная система более динамично работают на их выявление и привлечение к ответственности".

Из самых громких дел последнего месяца – подозрения корректировщикам, которые навели ракеты на село Гроза и жилые дома в центре Харькова.

СПРАВКА. Мужчину, который, по версии СБУ, навел российские ракеты на центр Харькова,



По селу Гроза, как утверждает СБУ,



Из свежего: СБУ задержала преподавателя черниговского вуза и его знакомую, которые Мужчину, который, по версии СБУ, навел российские ракеты на центр Харькова, задержали 7 ноября. Он работал мастером на харьковском предприятии, которое занимается строительством автодорог и мостов. Его якобы завербовали дистанционно.По селу Гроза, как утверждает СБУ, наводчиками были братья Дмитрий и Владимир Мамоны. Они во время оккупации части области перешли на сторону РФ, сдавали им воинов и позиции украинских военных. После деоккупации Харьковской области они вместе с семьями бежали в Россию.Из свежего: СБУ задержала преподавателя черниговского вуза и его знакомую, которые "охотились" на зенитно-ракетные комплексы Patriot и "сливали" последствия ракетных и дроновых атак России на Черкассы и Киев.

Оперативная работа относительно тех, от кого братья Мамоны получили информацию о поминальной церемонии по военному, продолжается, говорят LIGA.net в правоохранительных органах. Часть информации они получили от односельчан в бытовом общении.

"Обычная переписка между знакомыми. Как дела? Что делаешь? Куда собираешься? А что там будет? Некоторые из людей, предоставившие братьям Мамонам информацию о поминальном обеде, также присутствовали на нем", – говорит собеседник в правоохранительных органах.

Это лишь частные случаи из сотен подобных. С начала большой войны СБУ расследовала почти 400 уголовных производств в отношении 257 человек, которые корректировали или наводили вражеский огонь. "В общей сложности в суд направлены обвинительные акты в отношении 224 человек. Уже осуждены 77 корректировщиков", – рассказывает LIGA.net представитель СБУ Артем Дехтяренко.

Статистика касается исключительно статьи 114-2 Уголовного кодекса – несанкционированное распространение информации о ВСУ.

В зависимости от обстоятельств преступления, корректировщикам/наводчикам могут инкриминировать и более жесткие статьи (госмена, пособничество государству-агрессору, коллаборационная деятельность), уточняют в СБУ.

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"УЯЗВИМЫЕ". КОГО ВЕРБУЮТ РОССИЙСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ

География разоблаченных Службой безопасности преступников широка – фактически вся Украина. Но наиболее активно российские информаторы работают в прифронтовых регионах, уточняют в СБУ. Там "охотятся" за координатами подразделений Сил обороны, их позициями, блокпостами и ПВО. Не меньше внимания проявляют и к координатам гражданских объектов – школам, больницам, складской, энергетической и логистической инфраструктуре.

"В большинстве случаев враг ставит наводчикам конкретную задачу: проверить ту или иную локацию, сделать ее фото, зафиксировать максимальное скопление людей на объекте", – говорит представитель СБУ.

Для сотрудничества вербуют преимущественно две категории людей:

идеологических сторонников "русского мира", работающих за деньги или за обещание должности в оккупационных администрациях;

граждан, которых можно запугать шантажом и угрозами.

Вербуют их в основном через социальные сети. Причиной вербовки может стать любая чувствительность человека, добавляет LIGA.net бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак.

Кому нужны деньги – ему обещают деньги. Тем, кто идейно любит Россию, обещают награды, должности и благодарность россиян. Обиженным на жизнь вообще или конкретно на украинское государство давят на возможность "доказать свою значимость и восстановить справедливость".

"Поклонники РПЦ – отдельная история. Есть люди, которых не интересуют ни деньги, ни политика. Но когда им говоришь, что ради православия или чтобы в "другой жизни" было гораздо лучше – они готовы", – объясняет Ступак.

Тех, кто работает за деньги, – все же большинство, говорит LIGA.net Владимир Золкин, который провел десятки интервью с наводчиками и коллаборантами.

"Они сбрасывали россиянам фото по запросу – кто-то в соцсети попросил за вознаграждение сбросить фотку какого-нибудь здания. Это преимущественно бедные люди, и за 500–1000 грн они фотографировали нужные объекты. Они не считали, что делают что-то плохое – что тут такого, это только фото", – рассказывает он.

Но далеко не все осужденные – бедные люди, которых интересовал легкий заработок. Многие наводчики имеют мировосприятие, измененное российской пропагандой, которая заполнила пробелы в знаниях, говорит он.

Так, мужчина, который передавал координаты целей в приграничной Семеновке в Черниговской области, убеждал журналиста, что в Украине царит "нацистский режим". Потому что запрещают говорить по-русски, запретили коммунистов и называют улицы именем Бандеры, хотя тот умер в Мексике.

"Зеленский – не нацист. Но система – нацистская. Зеленский – наемный менеджер нацистов. Но кто его нанял – это уже нужно искать. Обычному человеку их не найти", – убеждал корректировщик в интервью.

"Самые упорные коллаборанты – это люди, живущие в абсолютно альтернативной реальности, которую всегда несет с собой "русский мир", – констатирует Владимир Золкин. – В этой реальности они все верят в несуществующие вещи, которым пытаются найти подтверждение. И на соответствующих российских ресурсах им эти [псевдо]подтверждения давали".

Поэтому они не всегда осознают, за что именно их осудили. Некоторые считают себя борцами за справедливость. Некоторые – политзаключенными, потому что сотрудничество с РФ объясняют своим несогласием с действиями государства, которое, по их мнению, давало их действиям "нравственное право", говорит Золкин.

"Мужчина из Краматорска навел россиян на позиции защитников, потому что увидел украинскую технику. И решил, что россияне могут обстрелять город, – потому что там же есть техника. И что он имеет моральное право сдать локацию, – рассказывает он. – Другой наводчик доказывал, что его закрыли за оппозиционную деятельность. Хотя в приговоре – передавал данные объектов в Черкассах".

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КАК ВЫЧИСЛЯЮТ НАВОДЧИКОВ

Выявлять наводчиков, снимающих объекты по просьбе россиян, – одна из самых простых задач, говорит Ступак. Они "палятся" на мелочах – попытки задержаться на улице после комендантского часа, частое появление возле админпостроек или военных объектов, неловкие попытки фотографировать.

"Человека, который пытался следить за управлением СБУ в Запорожской области, обнаружили во время контрнаблюдения, – объясняет бывший спецслужбист. – Увидели, что возле здания гуляет какой-то дядя, высматривает, фотографирует. Дальше уже было дело техники – вычислить, куда он поехал, кто он, кому он передает информацию.

По словам уже осужденных наводчиков, можно предположить, что спецслужбы РФ работают по шаблону, говорит Золкин: на один российский контакт работает сеть из нескольких человек, готовых собирать информацию.

Тот, кому передаются снимки и геолокации военных объектов или критической инфраструктуры, не обязательно является штатным сотрудником российских структур, объясняет LIGA.net один из сотрудников СБУ на условиях анонимности. Далее он сам передает полученные данные либо российским спецслужбам, либо непосредственно оккупационным войскам. Но это – лишь одна из множества схем работы россиян.

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РОССИЯ ГОТОВИТСЯ К ЗИМНИМ АТАКАМ

На фоне обещаний тяжелой зимы проблема наводчиков все еще стоит достаточно остро, говорит LIGA.net представитель ГУР Андрей Черняк.

Россияне активно готовятся к новой волне ракетного и дронового террора и активно проводят доразведку на территории Украины.

"Массированных обстрелов еще не было. Но мы наблюдаем, как они проводят доразведку объектов и критической, и транспортной инфраструктуры, – говорит представитель ГУР. – Наши силы тоже работают на территории России. Выявляют активность по вербовке граждан Украины для сбора информации, фиксируют и передают правоохранительным органам для отработки".

Задача СБУ – сработать на опережение, подчеркивают в спецслужбе: "Мы действуем так, чтобы разоблачить наводчика еще на этапе подготовки к преступлению. Чтобы он не выполнил поставленную ему задачу".

Методов сбора и анализа информации много: от мониторинга открытых данных и информации от собственных оперативных источников до свидетельств, полученных от разоблаченных наводчиков.

Зачастую с использованием нестандартных тактик на всех этапах.

"Когда мы говорим, что имеем полную картину происходящего на оккупированных территориях – это не преувеличение. Ее сбор – ювелирная работа, которая включает много инструментов, в том числе – технологических. Но чтобы они продолжали эффективно работать, подробно их лучше не обсуждать", – подчеркивает собеседник в СБУ.

Один из действенных способов предотвратить сбор информации для наведения российских ударов – рассказывать реальные истории реальных наводчиков (и об их обвинительных приговорах), считает Дехтяренко.

Большинство из уже осужденных действительно были убеждены, что никакого наказания за их работу на Россию не будет, добавляет Золкин.

Если все, кто задумывается о помощи России, будут понимать, что СБУ достанет их из-под земли, – они трижды подумают, убеждены в спецслужбе.

"Даже если фигурант сбежал на временно оккупированные территории или в РФ, уголовное производство не закрывается. Рано или поздно наказание найдет своего "героя", – убеждает Дехтяренко. – Например, братьям Мамонам, которые навели удар "Искандера" на село Гроза, уже объявлены подозрения за государственную измену, пусть и заочные. Это значит, что обратной дороги у них нет. В Украине их ждет только задержание и тюрьма".

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