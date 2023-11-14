500-1000 грн за фото. Як СБУ викриває навідників росіян. І хто це

Російські спецслужби активно збирають інформацію про об’єкти критичної та військової інфраструктури, зокрема, використовуючи навідників в Україні, каже LIGA.net представник ГУР Андрій Черняк.

Так росіяни готуються до нових масованих ракетних ударів по Україні.

Завдяки системній роботі спецслужб навідників регулярно затримують, запевняє LIGA.net речник СБУ Артем Дехтяренко. Чи не щодня.

Кого і як вербують росіяни, скільки коштує "гаряче" фото об'єктів, наскільки гостро стоїть проблема навідників – коротко.

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СОТНІ ВИПАДКІВ. "ЗВИЧАЙНА ПРАКТИКА"

Навідники та коригувальники ударів по військових об’єктах чи інфраструктурі були проблемою ще з 2014 року, каже LIGA.net полковник Збройних Сил України, ексспікер Генштабу Владислав Селезньов.

"Кількість прихильників Росії, готових диверсійною чи розвідувальною діяльністю сприяти противнику, принципово не змінилась з початком великого вторгнення, – додає колишній Генштабу. – Просто зараз і правоохоронні органи, і судова система динамічніше працюють на їх виявлення та притягнення до відповідальності".

З найгучніших справ останнього місяця – підозри коригувальникам, які навели ракети на село Гроза та житлові будинки у центрі Харкова.

ДОВІДКА. Чоловіка, який, за версією СБУ, навів російські ракети на центр Харкова,



По селу Гроза, як стверджує СБУ,



З геть свіжого: СБУ затримала викладача чернігівського вишу та його знайому, які Чоловіка, який, за версією СБУ, навів російські ракети на центр Харкова, затримали 7 листопада. Він працював майстром на харківському підприємстві, що займається будівництвом автодоріг та мостів. Його нібито завербували дистанційно.По селу Гроза, як стверджує СБУ, навідниками були брати Дмитро та Володимир Мамони. Вони під час окупації частини області перейшли на бік РФ, здавали їм воїнів та позиції українських військових. Після деокупації Харківщини вони разом із родинами втекли до Росії.З геть свіжого: СБУ затримала викладача чернігівського вишу та його знайому, які "полювали" на зенітно-ракетні комплекси Patriot та "зливали" наслідки ракетних і дронових атак Росії на Черкаси та Київ.

Оперативна робота щодо тих, від кого брати Мамони отримали інформацію про поминальну церемонію за військовим, ще триває, кажуть LIGA.net у правоохоронних органах. Частину інформації вони отримали від односельців у побутовому спілкуванні.

"Звичайний обмін інформацією між знайомими. Як справи? Що робиш? Куди збираєшся? А що там буде? Деякі з людей, що надали братам Мамонам інформацію про поминальний обід, також були на ньому присутні", – каже співрозмовник у правоохоронних органах.

Це – лише окремі випадки з сотень подібних. Від початку великої війни СБУ розслідувала майже 400 кримінальних проваджень стосовно 257 осіб, які коригували чи наводили ворожий вогонь. "Загалом до суду скеровано обвинувальні акти щодо 224 осіб. Вже засуджено 77 коригувальників", – розповідає LIGA.net речник СБУ Артем Дехтяренко.

Статистика стосується виключно статті 114-2 Кримінального кодексу – несанкціоноване розповсюдження інформації про ЗСУ.

Залежно від обставин злочину, коригувальникам/навідникам можуть інкримінувати й більш жорсткі статті (держзрада, пособництво державі-агресору, колабораційна діяльність), уточнюють у СБУ.

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"ВРАЗЛИВІ". КОГО ВЕРБУЮТЬ РОСІЙСЬКІ СПЕЦСЛУЖБИ

Географія викритих Службою безпеки злочинців широка – фактично вся Україна. Але найбільш активно російські інформатори працюють у прифронтових регіонах, уточнюють у СБУ. Там "полюють" за координатами підрозділів Сил оборони, їх позиціями, блокпостами та ППО. Не менше уваги виявляють і до координат цивільних об’єктів – шкіл, лікарень, складської, енергетичної та логістичної інфраструктури.

"У більшості випадків ворог ставить навідникам конкретне завдання: перевірити ту чи іншу локацію, зробити її фото, зафіксувати максимальне скупчення людей на об’єкті", – каже речник СБУ.

Для співпраці вербують переважно дві категорії людей:

ідеологічних прихильників "русского мира", які працюють за гроші чи за обіцянку посади в окупаційних адміністраціях;

громадян, яких можна залякати шантажем і погрозами.

Вербують їх переважно через соціальні мережі. Підґрунтям для вербування може стати будь-яка чутливість людини, додає LIGA.net колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак.

Комусь потрібні гроші – йому обіцяють гроші. Тим, хто ідейно любить Росію, обіцяють нагороди, посади та вдячність росіян. Ображеним на життя загалом чи конкретно на українську державу тиснуть на можливість "довести свою значущість та відновити справедливість".

"Прихильники РПЦ – окрема історія. Є люди, яких не цікавлять ані гроші, ані політика. Але коли їм кажеш, що заради православ’я чи щоби в "іншому житті" було набагато краще – вони готові", – пояснює Ступак.

Тих, хто працює за гроші, – все ж більшість, каже LIGA.net Володимир Золкін, який провів десятки інтервʼю з навідниками та колаборантами.

"Вони скидали росіянам фото за запитом – хтось у соцмережі попросив за винагороду скинути фотку якоїсь будівлі. Це переважно бідні люди, і за 500–1000 грн вони фотографували потрібні об’єкти. Вони не вважали, що роблять щось погане – що ж тут такого, це лише фото", – розповідає він.

Та далеко не всі засуджені – бідні люди, яких цікавив легкий заробіток. Багато хто з навідників має світосприйняття, змінене російською пропагандою, яка заповнила прогалини у знаннях, каже він.

Чоловік, який передавав координати цілей у прикордонній Семенівці на Чернігівщині, переконував журналіста, що в Україні панує "нацистський режим". Бо забороняють говорити російською, заборонили комуністів та називають вулиці іменем Бандери, хоча той помер у Мексиці.

"Зеленський – не нацист. Але система – нацистська. Зеленський – найманий менеджер нацистів. Але хто його найняв – це вже треба шукати. Звичайній людині їх не знайти", – переконував коригувальник в інтерв’ю.

"Найбільш відчайдушні колаборанти – це люди, що живуть в абсолютно альтернативній реальності, яку завжди несе із собою "русский мир", – констатує Володимир Золкін. – У цій реальності вони всі вірять у неіснуючі речі, яким намагаються знайти підтвердження. І на відповідних російських ресурсах їм ці [псевдо]підтвердження давали".

Через це вони не завжди усвідомлюють, за що саме їх засудили. Дехто вважає себе борцями за справедливість. Дехто – політв’язнями, бо співпрацю з РФ пояснюють своєю незгодою із діями держави, яка, на їхню думку, давала на ці дії "моральне право", каже Золкін.

"Чоловік з Краматорська навів росіян на позиції захисників, бо побачив українську техніку. І вирішив, що росіяни можуть обстріляти місто, – бо там же є техніка. І що він має моральне право здати локацію, – розповідає він. – Інший навідник доводив, що його закрили за опозиційну діяльність. Хоча у вироку – передавав дані об’єктів у Черкасах".

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ЯК ВИКРИВАЮТЬ НАВІДНИКІВ

Виявляти навідників, які знімають об’єкти на прохання росіян, – одна з найпростіших задач, каже Ступак. Вони "паляться" на дрібницях – спроби затриматись на вулиці після комендантської години, часта поява біля адмінбудівель чи військових об’єктів, незграбні спроби фотографувати.

"Людину, яка намагалась слідкувати за управлінням СБУ в Запорізькій області, виявили під час контрспостереження, – пояснює колишній спецслужбовець. – Побачили, що біля будівлі гуляє якийсь дядя, видивляється, фотографує. Далі вже була справа техніки – вираховувати, куди він поїхав, хто він, кому він передає інформацію".

Зі слів уже засуджених навідників, можна припустити, що спецслужби РФ працюють за шаблоном, каже Золкін: на один російський контакт працює мережа з кількох людей, готових збирати інформацію.

Той, кому передаються знімки та геолокації військових об’єктів чи критичної інфраструктури, не обов’язково є штатним співробітником російських структур, пояснює LIGA.net один зі співробітників СБУ на умовах анонімності. Далі він сам передає отримані дані або російським спецслужбам, або безпосередньо окупаційним військам. Але це – лише одна з численних схем роботи росіян.

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РОСІЯ ГОТУЄТЬСЯ ДО ЗИМОВИХ АТАК

На тлі обіцянок важкої зими проблема навідників все ще стоїть доволі гостро, каже LIGA.net представник ГУР Андрій Черняк.

Росіяни активно готуються до нової хвилі ракетного й дронового терору, та активно проводять дорозвідку на території України.

"Масованих обстрілів ще не було. Але ми спостерігаємо, як вони проводять дорозвідку об’єктів і критичної, і транспортної інфраструктури, – каже представник ГУР. – Наші сили теж працюють на території Росії. Виявляють активність з вербування громадян України для збору інформації, фіксують та передають правоохоронним органам для відпрацювання".

Завдання СБУ – спрацювати на випередження, наголошують у спецслужбі: "Ми діємо так, щоб викрити навідника ще на етапі підготовки до злочину. Щоб він не виконав поставлене йому завдання".

Методів збору та аналізу інформації мають багато: від моніторингу відкритих даних та інформації від власних оперативних джерел до свідчень, отриманих від уже викритих навідників.

Часто із використанням нестандартних тактик на всіх етапах.

"Коли ми кажемо, що володіємо повною картиною того, що відбувається на окупованих територіях – це не перебільшення. Її збір – ювелірна робота, яка передбачає багато інструментів, зокрема – технологічних. Але щоб вони продовжували ефективно працювати, детально їх краще не обговорювати", – наголошує співрозмовник в СБУ.

Один із дієвих способів запобігти збору інформації для наведення російських ударів – розповідати реальні історії реальних навідників (та про їх обвинувальні вироки), вважає Дехтяренко.

Більшість з уже засуджених дійсно була переконана, що ніякого покарання за їхню роботу на Росію не буде, додає Золкін.

Якщо усі, хто думає про допомогу Росії, розумітимуть, що СБУ дістане їх з-під землі, – вони тричі подумають, переконані у спецслужбі.

"Навіть якщо фігурант утік на тимчасово окуповані території чи до РФ, кримінальне провадження не закривається. Рано чи пізно покарання знайде свого "героя", – переконує Дехтяренко. – Наприклад, братам Мамонам, які навели удар "Іскандера" на село Гроза, вже оголошено підозри у державній зраді, хоч і заочні. Це означає, що дороги назад у них немає. В Україні на них чекає лише затримання і тюрма".

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