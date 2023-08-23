В Киеве прошел третий саммит Крымской платформы. Если на первом саммите в 2021 году обсуждали шансы на мирную деоккупацию, то теперь позиция Украины четкая: Крым, скорее всего, будет освобождать военным путем и хочет сделать Черное море – "морем НАТО".

"На Херсоне мы, скажем так, потренировались, – говорит LIGA.net нардеп от Голоса, участник Крымской платформы и военный Роман Костенко. – Если мы создадим подобные условия вокруг Крыма, то в перспективе это может привести к новым "жестам доброй воли".

Как прошел саммит Крымской платформы – коротко на LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Платформа имела дополнительный формат – пре-саммит. 22 августа в Киеве собралось более 100 экспертов и политиков из 12 стран.

Одну из ключевых фраз на пре-саммите сказал секретарь СНБО Алексей Данилов: "Скорее всего, это (освобождение Крыма, – ред.) будет происходить военным путем, если страна-агрессор до того не поймет, что ей нужно уйти с нашей территории. Другого варианта у нас нет".

На следующий день после этих слов Данилова и анонса главы ГУР Кирилла Буданова, 23 августа ВСУ уничтожили российскую систему ПВО С-400 возле мыса Тарханкут, откуда оккупанты обстреливают Украину ракетами "Оникс".

23 августа проходил уже сам саммит с участием 63 стран со всех континентов. Президент Владимир Зеленский открыл его историей 25-летней крымской татарки Ление Умеровой, которая приехала в Крым навестить больного раком отца, а оказалась в застенках московского СИЗО.

Сквозной тезис речи: Украина не торгует территориями и людьми.

После Зеленского выступали лидеры других государств с речами о поддержке территориальной целостности Украины.

Непосредственно из Киева выступали премьер Финляндии Питерри Орпо, президент Литвы – Гитанас Науседа, Португалии – Марселу Ребелу ди Соуза, Венгрии – Каталин Новак, которая стоит на проукраинских позициях. США представлял в видео-формате глава Госдепа Энтони Блинкен.

"Расширен круг участников, в том числе из числа стран Глобального Юга, – комментирует LIGA.net спикер МИД Олег Николенко. – И подтверждена готовность партнеров присоединиться к восстановлению Крыма после деоккупации".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Третий саммит имел два дополнительных месседжа партнерам, говорит заместитель главы МИД Эмине Джапарова. Что Украина не торгует Крымом и сама будет выбирать путь деоккупации.

Ее заявление прозвучало на фоне публикаций в западных медиа и заявлений некоторых западных чиновников, предлагающих дать Украине членство в НАТО в обмен на отказ от некоторых оккупированных территорий.

"Успешный саммит стал ответом всем, кто озвучивал идеи о теоретическом обмене части украинских территорий, – говорит Николенко. – Украина не торгует территориями, а Крым был и будет частью нашей страны".

На пре-саммите идей об отказе от Крыма также не было, убеждает LIGA.net его участник Роман Костенко: "Было наоборот сказано, что вероятный вариант освобождения Крыма – это как раз военный".

Но Крымскую платформу не следует рассматривать как площадку, где в деталях обсуждается военная составляющая. В первую очередь, это – политическая платформа, отмечает Костенко: "Важно, чтобы все наши партнеры были за одно. Это сигнал России, что нет разногласий по статусу Крыма".

Практическая плоскость – экспорт зерна и свобода судоходства в Черном море. Украина представила свое видение. Ключевые предложения:

1. ЕС должен пересмотреть морскую политику. НАТО – создать общий штаб для региона. Следует восстановить постоянное присутствие Украины в военно-морском командовании НАТО в Нортвуде (Британия).

2. Следует создать две постоянные военно-морские группы. Одна должна заниматься минной безопасностью. Вторая – с корветами и патрульными кораблями – демонстрировать присутствие в Черном море и сопровождать те же суда с украинским зерном.

3. Наконец, создать общие центры ситуационной осведомленности, чтобы объединить Черное, Балтийское и Средиземное моря в единую сеть.

"Пора превратить Черное море в то, чем стало Балтийское – в море НАТО, – объяснил глава МИД Дмитрий Кулеба . – Эта война с Россией доказала, что безопасность региона – неделима. Угроза для одного – угроза для всех".

4. Остановить злоупотребление Россией свободой судоходства.

5. США, ЕС и отдельные страны G20 должны развивать экономические связи с черноморскими странами, развивать демократические институты. Ускорение вступления в ЕС и НАТО является ключевым приоритетом государств региона, который должны поддержать международные партнеры.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Между Херсоном и Крымом много общего, говорит Костенко. Оба региона имеют политическое значение для Кремля, а в военном плане украинские войска действуют асимметрично, уничтожая логистику россиян.

Можно сказать, что украинцы потренировались в Херсоне.

"Там ВСУ уничтожали склады, мосты, логистику. Такие же зеркальные мосты есть в Крыму, которые держат логистику, – объясняет нардеп. – Как только появились условия для окружения войск РФ, они забыли о политических факторах и вышли из Херсона… Если мы создадим такие же условия в Крыму и не дадим контролировать Черное море, это может привести к жестам доброй воли.

Но освобождение Крыма в любом случае завершится сухопутной операцией Сил обороны, уверен нардеп: "Пока украинский солдат не придет туда, территория не считается освобожденной".

А Крымская платформа продолжит работу – уже осенью состоится вторая парламентская ассамблея. "Очень важно, чтобы решения саммитов получали поддержку парламентами, законодателями и обществами стран", – объясняет глава Меджлиса Рефат Чубаров.

Также продолжится работа экспертной платформы, которая за два года провела более тысячи тематических событий по Крыму.

В экономическом плане Крым вместе с Украиной вернется в свободный мир, убежден президент. Он перечислил ряд компаний – от сетей гостиниц до телефонных операторов и IT-гигантов – которые готовы вернуться на полуостров вместе с Украиной и подписали соответствующий документ.

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