А деньги откуда? Как будет работать конфискация незаконных активов - разбор

Через полгода после первой попытки президента Владимира Зеленского вернуть ответственность за незаконное обогащение закон вступил в силу. Депутатский законопроект прошлой власти, среди авторов которого был экс-генпрокурор Юрий Луценко, был отменен Конституционным судом. Суд аргументировал решение недостатками. Главной проблемой, по мнению КСУ, было бремя доказывания законности активов их собственником, а не обвинителем. Ряд общественников и юристов критиковали решение суда. Сработает ли новая статья и что изменилось – разбиралась LIGA.net.

Порог уголовной ответственности за незаконное обогащение увеличен. Уголовная ответственность за обогащение наступает, если чиновник получит активы стоимостью не менее 6,2 млн грн и при этом у него не было соответствующих официальных доходов. Процедура выявления не изменилась. Первые дела по статье могут быть открыты после подачи электронных деклараций за 2019 год. Документы чиновники должны подать до 1 апреля 2020 года. Доказательства можно собирать как в любом уголовном деле – обыски, прослушка, временные доступы. Наказание - лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать госдолжности.

Введение в действие гражданской конфискации. Если разница между официальными доходами и декларацией ниже 6,2 млн грн, но выше 1,05 млн грн, то активы (в законе их называют необоснованными) могут быть конфискованы. Уголовной ответственности за это не будет, но активы может забрать государство. Решение будет приниматься судом в рамках гражданского процесса. Для начала процедуры в суд должен обратиться прокурор САП или Офис генпрокурора. Собирать доказательства необоснованности активов будет НАБУ или ГБР. Иски будет рассматривать Высший антикорсуд, а если они касаются сотрудников/судей ВАКС, то суд по месту расположения ВАКС. Если иск удовлетворят, а решение вступит в силу, чиновника могут уволить.

Доказательства для гражданской конфискации. Собирать доказательства для таких исков нельзя в ходе обысков или других следственных действий. По задумке авторов закона, органы следствия могут обращаться в банки с письменным требованием предоставить выписку о движении средств по нужным счетам и другой информации по ним. Нацбанк может раскрывать информацию следствию о банке или связанных с ним лицах по требованию. Также можно использоваться информацию из государственных информационных и справочных систем, реестров и банков данных.

Как будут конфисковать. В случае удовлетворения иска, имущество может быть конфисковано в рамках исполнительного производства. Если эти активы были арестованы судом, чтобы их не переписали на третьих лиц или продали, а также переданы в управление Нацагентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), их продают через агентство.

Процесс гражданской конфискации. Гражданский процесс отличается от уголовного. Он позволяет состязательность: чиновник будет оправдываться, а прокурор – доказывать необоснованность активов. Для его рассмотрения установлены сроки: пять дней для открытия производства по иску, 60 дней – для проведения подготовительного заседания и еще 30 для рассмотрения по сути. По словам юриста, эксперта Реанимационного пакета реформ Евгения Крапивина, эти сроки можно пропускать по уважительным причинам.

ЧТО ДУМАЮТ В НАБУ И САП

В САП LIGA.net сообщили, что не могут предоставить комментарий о новом законе. В НАБУ рассказали, что новым законом под незаконное обогащение могут попасть помощники судей, глава Офиса президента и его первым зам, а также чиновники патронатной службы, кроме тех, кто выполняет свои обязанности на общественных началах. В пресс-службе Бюро LIGA.net сказали, что будут исследовать на признаки незаконного обогащение и криптовалюту чиновника. В то же время в НАБУ отметили, что старые закрытые дела о незаконном обогащении невозможно реанимировать. "Восстановить их невозможно. В том числе и с целью применения гражданской конфискации", – заявили Бюро.

ТРИ МНЕНИЯ ЮРИСТОВ

"КСУ снова может отменить закон"

Евгений Крапивин, юрист, эксперт РПР: "КСУ снова может признать новую статью о незаконном обогащении незаконной. Если суд не изменит свою позицию, то любое незаконное обогащение по своей правовой природе будет неконституционным для него. Новая редакция статьи изложена лучше. В ней не употребляется понятие материального права "доказательства". Появление первых дел по такой статье зависит от того, насколько быстро готовы органы с этим работать. В лучшем случае это полгода".

"Гражданская конфискация будет работать"

Сергей Миткалик, исполнительный директор Антикоррупционного штаба: "Норма о незаконном обогащении в юридической плоскости значительно качественнее прописана. Однако, как свидетельствует история КСУ, этот орган достаточно заполитизирован. Я бы не исключал возможные попытки признать статью о незаконном обогащении неконституционной. Практически закон будет реализован уже с нового года, когда чиновники начнут подавать ежегодные декларации за 2019 год. Гражданская конфискация будет работать, на мой взгляд, даже лучше, чем уголовная статья, потому что 6,2 млн грн для криминала – это довольно большой порог".

"Плохая новость"

Мария Лысенко, юридический советник TI Ukraine: "С юридической точки зрения редакция новой статьи о незаконном обогащении является лучшей. Гражданская конфискация будет проходить как классический гражданский процесс. Суд будет выносить решение в пользу той стороны, совокупность доказательств которой более убедительна по сравнению с доказательствами другой стороны. Плохая новость в том, что такая гражданская конфискация не может быть применена к активам, полученным до вступления в силу этого закона (то есть, по делам о незаконном обогащении, которые закрыло НАБУ). Нет правового механизма, чтобы хоть как-то охватить эти активы. Сама процедура гражданской конфискации выписана очень скупо, и не регулирует ряд важных вопросов".

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