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История | Адмирал Ставридис написал книгу о войне. В ней через 10 лет Запад может погибнуть (анонс)

Цей матеріал також доступний українською
Адмирал Ставридис написал книгу о войне. В ней через 10 лет Запад может погибнуть (анонс) - Фото
Китай - США (коллаж - Дмитрий Кругликов/LIGA.net)
02.08.2021, 07:00

"2034: A Novel of the Next World War". Новая большая история от LIGA.net в соавторстве с известными мыслителями и учеными со всего мира

Год 2034. После серии инцидентов в Южно-Китайском море с военными кораблями США и Китая отношения между странами прошли точку невозврата. Две самые мощные державы планеты выступили друг против друга с оружием в руках. 

Несмотря на сотни миллиардов долларов инвестиций, надежное вооружение и мужество американских военных, на всех полях боя Третьей мировой войны США не могут преодолеть коалицию Китая, России и Ирана. И каждый американец – от Белого дома до рядового морпеха с винтовкой в ​​руках, до президента в бункере под Белым домом – начинают понимать, что поражение неизбежно.

Приведенные строки являются не скриптом очередного голливудского блокбастера, сеттингом компьютерной игры или фантазией анонима в комментариях в соцсетях. Они взяты из аннотации к книге Джеймса Ставридиса, четырехзвездного адмирала США в отставке и бывшего верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе "2034: A Novel of the Next World War", которая вышла в свет весной 2021 года, но уже успела наделать шума в США и мире.

Это анонс текста. Полная версия будет разослана платным подписчикам LIGA.net завтра, 3-го августа. Оформите подписку "Партнер", чтобы получать спецтексты. Мы также отключим для вас показ рекламы и будем каждое воскресенье утром присылать пересказ 10 лучших текстов от самых известных медиа планеты.

Поводом к написанию книги стало вовсе не желание отставного военного подзаработать к адмиральской пенсии на громкой теме, а донести до как можно большего круга лиц тезис о потере преимущества США над Китаем в ближайшем будущем и неизбежность поражения в случае прямого военного столкновения. 

Одно из крупнейших англоязычных изданий Wired пошло на беспрецедентный шаг, выкупив права на публикацию и выложив в открытый доступ значительную часть книги Ставридиса. Коллектив медиа рассчитывает, что тезисы адмирала подействуют подобно вакцине, и спасут мир от худшего сценария.

Сам автор The Next World War публикует аналитические статьи, выступает с лекциями и публично дискутирует с главными think-танками Америки, отстаивая свою позицию: самая мощная военная машина планеты – армия и ВПК США – в случае столкновения с КНР может не просто забуксовать, но и оказаться бессильной. 

Более того, по мнению Ставридиса, с каждым годом отставание Китая от США сокращается, а в ряде отраслей Поднебесная уже опережает Америку. А учитывая, что в последние годы отношения США и Китая становятся более напряженными, поверить в реалистичность военного столкновения Вашингтона и Пекина все легче.

В этом спецтексте LIGA.net вместе с лучшими мыслителями и авторами со всего мира пытается выяснить, остался ли голос "пророка" Ставридиса одиноким. И действительно ли военное превосходство в будущей войне будет не на стороне Запада.

Это анонс текста. Полная версия будет разослана платным подписчикам LIGA.net завтра, 3-го августа. Оформите подписку "Партнер", чтобы получать спецтексты. Мы также отключим для вас показ рекламы и будем каждое воскресенье утром присылать пересказ 10 лучших текстов от самых известных медиа планеты.
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Джеймс Ставридис
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