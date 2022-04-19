"Адский сюрприз" для армии Путина, танковые резервы готовы к бою. Обзор западных медиа

Учителя и таксисты из третьей танковой бригады Сухопутных войск ВСУ могут изменить историю, Лондон передает Украине "ад для Путина", России предрекают значительный экономический спад — уже скоро.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.

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Forbes: Украина мобилизовала танковые резервы. Они уже готовы к бою

Третья танковая бригада подошла к полю боя в Изюме на востоке Украины. Это первый резерв, который присоединится к битве за Донбасс, пишет Forbes.

Это важное событие. Через несколько недель после вывода своих побитых и голодных войск с севера Украины Россия перебросила их на восток, чтобы усилить наступление на Донбасс. Впрочем, украинцы тоже не сидят сложа руки. Подразделения, защищавшие Киев, теперь также могут усиливать украинские группировки на востоке. Еще в конце февраля резерву не хватало людей и техники. Уже сейчас эти пробелы Украина закрыла.

Третья отдельная танковая бригада, сформированная в 2016 году, стала резервом для двух других танковых бригад украинской армии — первой, которая в феврале и марте героически защищала Чернигов от превосходящих сил РФ, и 14-й.

Резервная танковая бригада, численностью несколько тысяч военных со штабом в Хмельницкой области, имеет такую же базовую структуру, что и действующие подразделения: три танковых батальона, батальон пехоты и подразделения органической ПВО и артиллерии. Но с другим вооружением.

Действующие бригады ездят на модернизированных танках Т-64, а третья и другие резервные части имеют Т-72, который является более новой конструкцией, чем винтажный Т-64 1960-х годов. В некоторые Т-72 вдобавок были внесены незначительные доработки на заводе в Киеве, и так появились танки Т-72АМТ.

Впервые Третья танковая бригада столкнулась с россиянами 2 апреля, уничтожив и захватив четыре вражеских танка. А недавно она начала бои за Изюм, пытаясь отрезать россиян от линии снабжения.

Эксперты говорят: у украинцев большие шансы на успех. Если битва за Изюм будет удачной, Украина будет благодарна победе бывшим таксистам и учителям, которые участвуют в боях не на лучших советских танках.

The Sun: От БоДжо с любовью. Джонсон передаст Украине бронированные ракетные установки Stormer, чтобы "сделать ад" армии Путина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон передаст Украине бронированные ракетные установки Stormer. Их ракеты Starstreak могут сбивать самолеты и вертолеты, пишет The Sun. Эксперты называют это лучшим комплексом, который западные государства передавали Украине. Источники говорят, что министерство обороны продемонстрировало украинцам Stormer в действии на выставке на Солсбери-Плейн две недели назад.

13-тонную высокотехнологичную пусковую установку можно погрузить на транспортные самолеты С-17 и отправить на войну через несколько дней. Им нужен только экипаж из трех человек — водитель, командир и наводчик.

Stormer позволят армии Украины быстро (80 км/ч) прибывать на позиции, отстреливаться и отходить. Министр обороны страны Бен Уоллес должен сделать по этому поводу заявление в парламенте.

Полковник Ричард Кэмп, экс-командующий войсками в Афганистане, говорит: сочетание Stormer с ракетами Starstreak станет значительным усилением боеспособности Украины. Это очень эффективная, высокомобильная боевая машина, которой легко управлять и которая нанесет серьезный ущерб ВВС Путина.

The New York Times : Розовые очки Путина противоречат состоянию экономики

Российский центробанк сообщил, что последствия западных санкций только начинают ощущаться, а мэр Москвы предупредил, что 200 000 человек потеряют работу. Это идет вразрез с оптимистичными заявлениями самого Путина, что западные санкции не работают, пишет The New York Times.

Эксперты предрекают РФ значительный экономический спад из-за вторжения.

России удалось избежать ужасающего коллапса, но новые пакеты санкций на подходе. ЕС может ограничить импорт российской нефти. Ожидается, что министр финансов США Джанет Еллен призовет американских союзников усилить экономическое давление на Россию на заседаниях Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне на этой неделе.

По оценкам международных организаций, сокращение российской экономики будет колебаться в пределах 10-15% за текущий год. Потребительские цены уже сейчас в среднем на 16,7% выше, чем годом ранее.

Замминистра финансов США Уолли Адейемо предполагает, что российская инфляция резко возрастет, а импорт — резко упадет.

В понедельник, 19 апреля, Путин заявил, что российская экономика избежала серьезных ударов от "экономического блицкрига", подчеркнув, что санкции его не остановят. Также он сообщил о готовности увеличить государственные расходы, которые страна получает от продажи вливающих в российскую экономику энергоносителей примерно до $800 млн в день.

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