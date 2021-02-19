Амирханян с большой дороги, Порошенко купил канал Прямой. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Амирханян с большой дороги. История человека, державшего в страхе весь Укравтодор

Мы собрали для вас невероятную историю "бизнесмена" Араика Амирханяна. Он знаменит тем, что вламывался в кабинеты чиновников и силой заставлял подписывать нужные документы. За этим "беспредельным" фасадом целая бизнес драма. Он получал многомиллиардные подряды, строил сотни километров дорог (не очень хороших), сдавал НАБУ чиновников-коррупционеров, сорвал тендеры на десятки миллиардов гривен, фигурировал в ряде криминальных дел. В общем, крутая история!

Но у человечества, кроме приключений Араика, есть и хорошая новость – марсоход Perseverance удачно сел на Марс. И просто магия, что за этим в прямом эфире смотрели сотни миллионов землян. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Петр Порошенко заявил (наконец-то), что купил канал Прямой

Иногда новости больше похожи на старости. Петр Порошенко стал официальным собственником канала "Прямой", который с ним связывали с момента основания – три года назад. Яркая деталь: последние два года "Прямой" (наравне с 5 каналом) показывал новогодние поздравления Порошенко, а не действующего президента Владимира Зеленского.

Почему это произошло сейчас? Вот версия пятого президента: 19 января против экс-владельца Прямого Владимира Макеенко должны ввести санкции СНБО, а канал – закрыть. И Макеенко якобы просил помочь и защитить. Был ли такой план на Банковой – неизвестно. "Свободе слова ничего не угрожает", заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Но была другая опасность. Госбюро расследований ведет следствие по делу о покупке канала Макеенко в 2017-м. Ведомство могло бы выяснить, что реальным собственником канала был Порошенко. Теперь расклад меняется. Любые расследования уж точно будут

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