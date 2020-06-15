Тема дня | Амнистия судей Майдана. Что на практике означает решение Конституционного суда
Конституционный суд отменил уголовную ответственность судей за неправосудные решения. Разбирались, что это означает и что ждет дела судей Майдана
На прошлой неделе Конституционный суд признал неконституционной статью 375 Уголовного кодекса об ответственности судей за неправосудные решения. LIGA.net прочитала полный текст решения КС и решила разобраться, что оно означает. И можно ли утверждать, что судьи смогут принимать любые решения, не боясь ответственности.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В ноябре 2019 года 55 нардепов обратились в суд с просьбой признать неконституционной 375-ю статью УК.
Главными инициаторами представления стали нардепы от фракции Оппозиционная платформа-За жизнь. По их мнению, сочетание слов "заведомо неправосудного" является оценочным, а его содержание законодательно не определено.
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11 июня КС согласился с доводами авторов представления и признал статью неконституционной. "Исследование статьи в историческом контексте дает основания считать ее неудачным подражанием юридической практике советского государства. Советская юридическая и политическая системы делали возможным использование такой нормы для контроля над судьями и влияния на них", - говорится в решении КС.
При этом суд отсрочил потерю силу статьи на шесть месяцев, дав время парламенту усовершенствовать ее. В частности, по мнению КС, необходимо прописать критерии неправосудного решения.
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. "На моей памяти это первое решение, когда КС отсрочил дату потери силы нормы", - говорит LIGA.net зампредседателя правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида. По его мнению, таким образом КС хотел избежать повторения ситуации с незаконным обогащением, когда соответствующая статья была фактически декриминализирована.
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"Однако, будут возникать проблемы с привлечением к ответственности судей Майдана, решения по которым не были отменены апелляционной или кассационной инстанцией. И я не исключаю, что такие судьи Майдана могут избежать уголовной ответственности", - считает эксперт.
Директор Фонда DEJURE, эксперт по вопросам реформы судов и юридического образования Михаил Жернаков настроен более скептически.
"Это амнистия всем судьям Майдана, потому что к дисциплинарной ответственности их уже не привлечь, поскольку истекли три года и Высший совет правосудия полностью саботировала этот процесс. Единственное, как до них можно было "достучаться", это привлечь к уголовной ответственности по 375-й статье", - отметил эксперт в комментарии LIGA.net.
По его словам, даже если в будущем будет принята новая редакция статьи, то по ней привлечь к ответственности за преступления, совершенные ранее, невозможно. "Поскольку есть принцип действия закона во времени", - объясняет Жернаков.
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Бывший руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк считает, что, несмотря на то, что решение КС вступит в силу через полгода, его следствием будет закрытие нескольких сотен уголовных дел, в которых фигурируют судьи Майдана. "Эта статья признана неконституционной, и фактически все, кто ранее нарушал ее, не будут нести ответственность", - сказал он в комментарии Укринформу.
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По его словам, в Украине расследуются свыше 300 незаконных арестов участников Майдана и примерно 400 фактов незаконного лишения водительских прав активистов Автомайдана. В этих делах фигурируют около 300 судей.
Эксперт Куйбида сомневается, что в ближайшие полгода по делам судей Майдана будут решения. "Вряд ли судьи возьмут на себя смелость на протяжении шести месяцев применить эту статью и вынести обвинительный приговор. Скорее всего, суды поставят дела на паузы и будут ждать решения парламента", - считает он.
"Иногда стандарты независимости судей пересматриваются в сторону их безнаказанности. И как показывает практика, чаще судьям удается избежать ответственности, чем быть привлеченными к ней", - добавил Куйбида.
"Судьи Майдана могут праздновать победу. Никто их за преступления времен Майдана не привлечет к ответственности… Сейчас вообще не осталось никаких рамок для судей. Они могут принимать любые неправосудные решения и им ничего за это будет", - резюмирует Жернаков.
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