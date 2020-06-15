Конституционный суд отменил уголовную ответственность судей за неправосудные решения. Разбирались, что это означает и что ждет дела судей Майдана

На прошлой неделе Конституционный суд признал неконституционной статью 375 Уголовного кодекса об ответственности судей за неправосудные решения. LIGA.net прочитала полный текст решения КС и решила разобраться, что оно означает. И можно ли утверждать, что судьи смогут принимать любые решения, не боясь ответственности.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В ноябре 2019 года 55 нардепов обратились в суд с просьбой признать неконституционной 375-ю статью УК.

СПРАВКА. Согласно статье 375 Уголовного кодекса, постановление судьей заведомо неправосудного решения наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Те же действия, повлекшие тяжкие последствия или совершенные из корыстных мотивов, в других личных интересах или в целях воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Главными инициаторами представления стали нардепы от фракции Оппозиционная платформа-За жизнь. По их мнению, сочетание слов "заведомо неправосудного" является оценочным, а его содержание законодательно не определено.

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11 июня КС согласился с доводами авторов представления и признал статью неконституционной. "Исследование статьи в историческом контексте дает основания считать ее неудачным подражанием юридической практике советского государства. Советская юридическая и политическая системы делали возможным использование такой нормы для контроля над судьями и влияния на них", - говорится в решении КС.

При этом суд отсрочил потерю силу статьи на шесть месяцев, дав время парламенту усовершенствовать ее. В частности, по мнению КС, необходимо прописать критерии неправосудного решения.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. "На моей памяти это первое решение, когда КС отсрочил дату потери силы нормы", - говорит LIGA.net зампредседателя правления Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида. По его мнению, таким образом КС хотел избежать повторения ситуации с незаконным обогащением, когда соответствующая статья была фактически декриминализирована.

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"Однако, будут возникать проблемы с привлечением к ответственности судей Майдана, решения по которым не были отменены апелляционной или кассационной инстанцией. И я не исключаю, что такие судьи Майдана могут избежать уголовной ответственности", - считает эксперт.

Директор Фонда DEJURE, эксперт по вопросам реформы судов и юридического образования Михаил Жернаков настроен более скептически.

"Это амнистия всем судьям Майдана, потому что к дисциплинарной ответственности их уже не привлечь, поскольку истекли три года и Высший совет правосудия полностью саботировала этот процесс. Единственное, как до них можно было "достучаться", это привлечь к уголовной ответственности по 375-й статье", - отметил эксперт в комментарии LIGA.net.

По его словам, даже если в будущем будет принята новая редакция статьи, то по ней привлечь к ответственности за преступления, совершенные ранее, невозможно. "Поскольку есть принцип действия закона во времени", - объясняет Жернаков.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Бывший руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк считает, что, несмотря на то, что решение КС вступит в силу через полгода, его следствием будет закрытие нескольких сотен уголовных дел, в которых фигурируют судьи Майдана. "Эта статья признана неконституционной, и фактически все, кто ранее нарушал ее, не будут нести ответственность", - сказал он в комментарии Укринформу.

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По его словам, в Украине расследуются свыше 300 незаконных арестов участников Майдана и примерно 400 фактов незаконного лишения водительских прав активистов Автомайдана. В этих делах фигурируют около 300 судей.

Эксперт Куйбида сомневается, что в ближайшие полгода по делам судей Майдана будут решения. "Вряд ли судьи возьмут на себя смелость на протяжении шести месяцев применить эту статью и вынести обвинительный приговор. Скорее всего, суды поставят дела на паузы и будут ждать решения парламента", - считает он.

"Иногда стандарты независимости судей пересматриваются в сторону их безнаказанности. И как показывает практика, чаще судьям удается избежать ответственности, чем быть привлеченными к ней", - добавил Куйбида.

"Судьи Майдана могут праздновать победу. Никто их за преступления времен Майдана не привлечет к ответственности… Сейчас вообще не осталось никаких рамок для судей. Они могут принимать любые неправосудные решения и им ничего за это будет", - резюмирует Жернаков.

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