Антикорсуд и арест Пашинского. Что вам надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня вторник, 8 октября. Погода -1-+9, курс доллара 24.87. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Антикорсуд. Четыре проблемы и четыре достижения

5 октября исполнился месяц со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда. Мы рассказываем о первых проблемах и достижениях нового ведомства.

Первая проблема. НАБУ заблокировали функцию обысков. Антикорсуд (ВАКС) с начала своей работы не дал НАБУ ни одного разрешения на проведение обысков. По мнению одного из судей ВАКС, рассмотрение ходатайств НАБУ на обыски якобы не предусмотрено нормами УПК.

Но Апелляционная палата с ним не согласилась. Коллегия судей постановила, что у следственных судей ВАКС есть полномочия контроля в том числе и за проведением обыска в делах НАБУ и САП.

Вторая проблема. Высокая загруженность судей. С начала работы у ВАКС было только шесть следственных судей, рассматривающих ходатайства правоохранителей и жалобы защиты. С начала работы в суд поступили 747 ходатайств, жалоб и заявлений. Количество дел и загруженность судей может увеличиться в случае возвращения в УК статьи о незаконном обогащении и создании института гражданской конфискации необоснованных активов чиновников. Иски о гражданской конфискации будут рассматривать судьи Антикорсуда.

Третья проблема. Не все залы готовы к заседаниям. Антикорсуд расположен в трех помещениях в Киеве. Но в новом помещении, где происходило открытие, изначально был готов только один зал, а в остальных еще делают ремонт. Заседаний в них будет много: только по состоянию на 4 октября в суд направили 93 дела из 215 всего законченных НАБУ. Из них только 38 с приговорами, в других – в лучшем случае были подготовительные заседания. В ближайшее время судьям в таких условиях предстоит решать, виновен или не виновен бывший глава ГФС Роман Насиров, экс-нардеп в бегах Александр Онищенко, Николай Мартыненко и другие.

Четвертая проблема. Время приема ходатайств и компетентность. По словам собеседников LIGA.net в правоохранительных органах, следственные судьи ВАКС принимают ходатайства "только до обеда", что иногда вызывает трудности. Также собеседники говорят, что некоторые судьи ошибаются при рассмотрении документов или плохо знают нормы УПК.

Первое достижение. Скорость рассмотрения ходатайств. Главное достижение Антикорсуда - оперативность. Заседания в ВАКС начинаются вовремя, судьи пунктуальны. Но бывают и сложности. Один из собеседников в правоохранительных органах рассказал, что один раз ВАКС дал разрешение на негласный розыск "на пятый день", хотя им нужны такие решения в течение шести часов.

Второе достижение. Все в одном суде. Решилась проблема с явкой прокуроров и свидетелей. Как было раньше: если подозреваемого задержали в Тернополе, то и судить его будут там, а прокурорам придется ездить из Киева, не зная наверняка, будет заседание или нет (тоже самое касается и свидетелей). Со стартом ВАКС проблема решается и судить всех будут в Киеве.

Третье достижение. Много новых судей. Благодаря общественному совету международных экспертов (ОСМЭ) в ВАКС не попали судьи, к добропорядночности которых были вопросы. Всего отсеяли и заблокировали 42 кандидата.

Четвертое достижение. Открытость суда. ВАКС в соцсетях каждую неделю обновляет статистику поступлений разных документов и их рассмотрений. В отделе коммуникаций рассказывают о назначениях судебных заседаний по резонансным делам. Сами судьи также доступны для общения.

Суд арестовал экс-депутата Пашинского: что это означает

Печерский суд Киева арестовал бывшего депутата Верховной Рады из фракции Народный фронт Сергея Пашинского. Коротко объясняем.

Что случилось. Его подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений. 31 декабря 2017 года на автомобильной дороге возле Василькова Киевской области Пашинский ранил из пистолета гражданина Вячеслава Химикуса. Однако, по мнению экс-депутата, Химикус сам на него напал, ударив бутылкой по голове, а уже якобы после этого экс-депутат применил оружие.



Почему это важно. Это первый арест политика из числа депутатов, формировавших коалицию в прошлой Раде. При этом выйти под залог Пашинский не сможет.

Что дальше. Адвокаты Пашинского могут обжаловать решение в Киевском апелляционном суде. Экс-депутат, в свою очередь, будет в СИЗО как минимум до решения апеляционной инстанции. Если суд оставит решение без изменений, политик останется под стражей до 4 декабря.

Как будет работать рынок земли. 10 положений нового законопроекта

В парламенте зарегистрировали депутатский законопроект о свободном рынке земли. Мы выбрали 10 основных его положений.

1. Полномочия местный властей. Государственные земли вне населенных пунктов передаются в коммуниальную собственность местной власти. При этом границы местных общин устанавливаются в Госземкадастре.

2. Реорганизация органов власти. Планируется создание центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере кадастровой деятельности и геопространственных данных. Этот же орган будет контролировать соблюдение природоохранного законодательства.

3. Земельная дерегуляция. Депутаты также предлагают: отменить институты государственной экспертизы землеустроительной документации и агрохимической паспортизации земель, установить правило, согласно которому изменение целевого назначения указанных земельных участков не влияет на особый режим использования культурного наследия.

Также депутаты отменяют согласование с Кабмином продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности иностранным юридическим лицам.

Депутаты также предлагают отменить отдельную процедуру выдачи специальных разрешений на снятие и перенесение грунтового покрова земельных участков как документов разрешительного характера. Зато вводится общее правило по определению требований по сохранению поверхностного (плодородного) слоя.

Предлагается также отменить отдельную процедуру переднего согласования материалов места расположения объекта, который предполагается разместить на земельном участке.

4. Зеленый свет иностранцам. Иностранцы и иностранные юридические лица смогут приобретать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.

5. Культурное наследие будут охранять. Особый охранный статус земель, на которых расположены объекты культурного наследия или объекты или территории природно-заповедного фонда, распространяются на земли любого целевого назначения.

6. Доверяй, но проверяй. Вводится проверка документации по землеустройству и оценке земель. Также хотят ввести добровольный независимый контроль качества работ по землеустройству и рецензирование сертифицированными инженерами-землеустроителями со стажем практической работы не менее двух лет, которые не принимали участие в составлении этой документации, а также экспертными советами саморегулируемых организаций в сфере землеустройства.

7. Во избежание конфликтов. В некоторых случаях депутаты намерены запретить исполнителям работ по землеустройству составлять документацию по землеустройству. Также планируется удалить из всех видов землеустроительной документации те составляющие, которые не разрабатываются инженером-землеустроителем лично. В то же время, устанавливаются детализированные требования к содержанию документации и вводится обязательное страхование в случае если исполнитель допустил ошибку при составлении документации.

8. Границ раздора не будет. Устанавливается правило, по которому способ закрепления границ между земельными участками при осуществлении землеустройства должен определяться с согласия владельцев этих земельных участков, а затраты на установку смежных границ несут владельцы земельных участков в равных частях.

9. Земельная цифровизация и публичность. Документация по землеустройству и техническая документация по оценке земель должна разрабатываться исключительно в электронном виде и заверяться электронной цифровой подписью разработчика и быть публичной.

10. Образование. Депутаты также намерены либерализовать требования к профессиональной подготовке и кадровому обеспечению в сфере землеустройства. Также предлагают отменить сертификацию исполнителей топографо-геодезических работ если у них есть специальное образование.

Что еще стоит знать этим утром: