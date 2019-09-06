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06.09.2019, 11:00

Антикорсуд запущен. Кого посадят первым - объясняем

Антикорсуд запущен. Кого посадят первым - объясняем - Фото
Высший антикоррупционный суд Украины (фото - пресс-служба ВАСУ

Когда будут первые посадки топ-коррупционеров

В четверг, 5 сентября, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) официально начал работу. Судьи начинают принимать дела. Обещают работать и днем, и ночью, чтобы вынести первые приговоры максимально быстро. Многое зависит от Верховной Рады, которая на следующей неделе может существенно помочь антикорсуду. Что нужно знать о запуске ВАСУ, когда будут приговоры по Насирову и Труханову, и что мешает судить топ-коррупционеров, - коротко разъясняет LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В Украине наконец-то заработал Высший антикорсуд. Соответствующий закон парламент принял летом 2018-го года. На создании суда настаивали западные партнеры, в частности МВФ и Евросоюз. По итогам конкурса, в котором право вето имели международные эксперты, были отобраны 38 судей. В апреле 2019 года они приняли присягу, а в мае – избрали главой суда Елену Танасевич, а также определили дату начала работы суда – 5 сентября 2019 года. С этого дня все суды прекращают принимать ходатайства, обвинительные акты, апелляционные жалобы, подследственные ВАС, а все уголовные производства независимо от стадии рассмотрения пересылаются опять же в ВАС.

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КАКИЕ ДЕЛА СУД БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬ. О коррупционных преступлениях, относящихся к компетенции Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), то есть, дела относительно топ-чиновников — президента, депутатов, министров, руководителей органов власти, губернаторов, прокуроров, судей, руководителей государственных предприятий. Антикорсуду подсудны дела, где размер нанесенного ущерба в 500 и более раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц (совокупно 500 минимумов - это порядка 968 000 грн). В частности, антикорсуд должен получить дела Романа Насирова, Николая Мартыненко и апелляцию Геннадия Труханова.

По словам главы суды Елены Танасевич, на рассмотрение ВАСУ должны быть переданы более 3000 дел из местных судов общей юрисдикции. Сюда входят дела, которые не относятся к топ-коррупции, производства, по которым истекли сроки давности и которые расследовались с нарушением правил подследственности. В Центре противодействия коррупции опасаются, что с первых дней ВАСУ может "утонуть" в делах, а рассмотрение одного дела может занять до 4,5 лет.

НЕ БУДЕТ ЛИ КОЛЛАПСА. Директор НАБУ Артем Сытник уточнил журналистам, что из вышеуказанного количества дел бюро проводило расследование только в 208. Именно столько дел, по его подсчетам, НАБУ должно передать в антикорсуд. Во избежание коллапса, когда 38 судей рассматривает более 3 тысяч дел, необходимо, чтобы парламент как можно быстрее принял законопроект Владимира Зеленского об изменении подследственности ВАСУ. Закон позволит значительно сократить количество передаваемых в ВАСУ дел и суд сможет эффективно работать.

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"Нам очень нужно принятие этого закона. Мой прогноз, что 208 дел 38 судей рассмотрят быстро", - признается LIGA.net заместитель главы суда Евгений Крук. В Слуге народа обещают рассмотреть нужный ВАС законопроект на следующей пленарной неделе (10-13 сентября). "Чтобы работа суда не началась с коллапса и он смог оперативно показать результат, президент подал законопроект №1025 о начале работы ВАС. Парламент планирует принять его уже на следующей неделе, не откладывая", - сообщила замглавы СН Евгения Кравчук в Facebook.

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С другой стороны, в случае принятия этого закона возникает новая проблема: что делать с делами, которые были переданы в ВАСУ до вступления в силу документа и которые больше не будут подследственны ВАСУ? Здесь судьи удерживаются от комментариев. "Будем решать этот вопрос в процессуальном порядке. Я не умею заглядывать в будущее", - прокомментировала LIGA.net глава суда Елена Танасевич.

КОГДА БУДУТ ПЕРВЫЕ РЕШЕНИЯ. Очень много зависит от парламента и скорости принятие вышеуказанного законопроекта. Тем не менее судьи готовы к работе и будут делать все возможное, чтобы решения по топ-коррупционерам были вынесены максимально быстро. По словам замглавы суда Евгения Крука, все подсудные ВАСУ дела должны быть переданы в течении ближайших суток. "Но мы будем тщательны при принятии дел. Если в деле 20 томов, мы их изучим. Если есть диски, мы проверим, чтобы они не были поцарапаны", - отметил он в комментарии LIGA.net

Первые решения судьи прогнозируют не ранее начала 2020 года. "Сложно прогнозировать, это зависит от каждого дела и ее сложности. По делам, которые будут рассматриваться заново по сути вряд ли стоит ожидать приговоров ранее начала следующего года", - рассказал судья ВАСУ Маркиян Галабала в комментарии журналистам.

ЕСТЬ ЛИ ПРОБЛЕМЫ У СУДА. Под камеры судьи заверяют, что для начала рассмотрения дел и ходатайств у суда есть все необходимое. Однако при выключенном диктофоне признаются LIGA.net, что еще не решен вопрос с доступом судей к гостайне. "На данный момент только Танасевич имеет такой допуск, но она не следственный судья, поэтому не может заходить в секретную комнату (помещение для допроса тайных свидетелей, – ред.)", - рассказал один из судей. Он отметил, что проблема с допуском будет решена в середине текущего месяца.

Если не вспоминать число дел, которые должны передать, других видимых проблем у судей ВАСУ нет. Суд расположился в трех зданиях: проспект Победы, 41 (бывший главный офис Брокбизнесбанка), Крещатик, 42А и Крестовый переулок, 4 (бывшие здания Печерского райсуда Киева). На ремонт помещений, закупку компьютерной техники и оборудование залов заседания было потрачено 12 млн гривень.

Таким образом уже с сегодняшнего дня судьи ВАСУ обещают приступить к полноценной работе. Специализированная антикоррупционная прокуратура уже успела проинформировать о первом обвинении, переданном в новый суд. "Счастливчиком" стал экс-первый замгендиректор Государственного научно-исследовательского и проектного института титана Андрея Рачкова, который обвиняется в злоупотреблении служебным положением.

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Теги: коррупция, антикоррупционный суд, суд, васу, Высший антикоррупционый суд
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