Россияне начали отправлять электротранспорт на штурмы позиций украинских сил обороны. В ход уже идут гольфкары, багги и мотоциклы, говорит LIGA.net представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин: "Все, что мобильно".

Гольфкары и электромобили на поле боя появились у россиян еще осенью 2023 года, тогда – преимущественно для логистических перевозок.

Но в марте этого года воины 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады отразили наступление россиян, в котором, кроме танка Т-90М и двух БМП-2, участвовали также четыре китайских гольфкара Desertcross. Это первый задокументированный случай.

По состоянию на конец апреля штурмы с участием не только гольфов, но и электромобилей стали привычным явлением, говорят военные.

Почему электрокары бросают на штурмы и как противодействовать – коротко.

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"На гольфкарах и кроссовых мотоциклах". Новая тактика

"На разных направлениях противник применяет для штурма позиций электрокары и электромотоциклы, – рассказывает LIGA.net командир батальона бригады Нацгвардии "Буревій" Владимир Жданов. – Это такие маленькие машинки, похожи на багги. Только электрические. На них подъезжают максимально близко к позициям, чтобы их не слышали".

Говорит, благодаря этому вражеский штурм начинается неожиданно – электротранспорт "не грохочет как танк или БМП".

Ни брони, ни дополнительной защиты для личного состава на этих электрокарах не предусмотрено. Оккупантов, штурмующих позиции на этих транспортных средствах, спикер "Хортицы" называет смертниками.

"Штурмы проводят такими себе мобильными группами. Штурмуют и на гольфкарах, и на квадроциклах, и даже на кроссовых мотоциклах, – говорит Волошин. – Большинство из них остаются на поле боя вместе с их металлоломом. Остатками этой автомобильной техники, например, усеяны все окрестности Часового Яра", – говорит Волошин.

Ранее военная история знала только один пример массового использования незащищенных транспортных средств на поле боя, добавляет LIGA.net военный эксперт Defense Express Иван Киричевский – полугусеничный мотоцикл Kettenkrad, который использовал вермахт с 1940 по 1945 годы.

"Это почти полная историческая параллель, что-то из рубрики: и эти люди пришли нас денацифицировать", – говорит Киричевский.

"Труднее попасть". Что означает изменение тактики россиян

Фактически речь идет об апгрейде российской тактики банзай-атак, поясняет LIGA.net Павел Нарожный, военный эксперт и основатель проекта помощи артиллеристам "Реактивная почта".

Ранее россияне использовали один-два БТР или БМП, чтобы стремительно залететь на украинские позиции.

"Кто-то подрывается на мине, кого-то уничтожают ПТУРом. Но какая-то часть по-любому завязывает бой. После чего начинается вторая такая же банзай-атака – еще две единицы техники доезжают и отправляются на поддержку к первым".

Теперь то же делают с помощью электрокаров. Разница – в маневренности и количестве личного состава, отмечает Нарожный.

"Если БТР наехал на мину, в нем враг потеряет 10-12 бойцов, – объясняет военный эксперт. – Электробагги может перевозить до четырех человек – больше не влезет. В него сложнее попасть дроном, потому что он маленький и очень манёвренный. Соответственно, останавливать их – труднее".

Попасть в такую машинку можно с меньшего расстояния из автоматического оружия или пулемета. Но так врагу легче демаскировать позиции ВСУ.

Для этих штурмов россияне используют преимущественно китайские электрокары, говорит Нарожный. Они еще и дешевле.

Эта тактика дает определенные результаты, и россияне постоянно пользуются этим, рассказывает LIGA.net экс-спикер Генерального штаба, полковник запаса Владислав Селезнев.

Россиянам безразлично, сколько личного состава они потеряют во время таких атак, объясняет он. Главная цель – чтобы хоть какое-то подразделение уровня отделения или взвода прорвалось в определенное место и смогло там закрепиться: "Прорвавшиеся сразу вкапываются в землю, чтобы создать предпосылки для участников дальнейших атак, которые продолжат двигаться на определенные рубежи и позиции".

Аэроразведка, FPV, минные поля. Как противодействовать

Еще одна причина активного применения электрокаров и багги – дефицит легкой бронированной техники у россиян, считает Селезнев: "У них действительно есть проблема с бронетехникой и вообще с автомобилями, которые могут перемещаться неподалеку от линии боевого столкновения. Поэтому они бросают в ад войны все, что у них есть".

Однако это не означает, что россияне полностью перейдут на использование багги и электрокаров, добавляет Киричевский. Скорее всего ставку делают на их комбинацию с бронетехникой.

"Нам нужно делать выводы, – уверен эксперт Defense Express. – В Силах обороны должны массово появляться подобные гольфкары. Пусть не как штурмовое средство, а хотя бы как транспорт для быстрой доставки пехоты на передний край линии обороны".

Силы обороны используют такие транспортные средства, добавляет Киричевский. Но о массовости пока речь не идет.

Несмотря на то, что новая тактика россиян является нововведением весны 2024 года, аэроразведка научилась эффективно ей противодействовать, говорит LIGA.net пресс-офицер бригады "Червона Калина" Николай Коваль.

Выявление еще на этапе формирования таких мобильных штурмовых групп и скоординированная работа артиллерии и FPV-дронов поможет лучше противодействовать гибридным атакам, добавляет Селезнев.

"Еще одно эффективное средство противодействия – минирование территорий, – отмечает экс-спикер Генштаба. – В том числе дистанционное. Чтобы враг чувствовал не только эффективность наших снайперов или птуристов, но и боевую работу наших инженерно-саперных подразделений".

Тем более что от западных партнеров поступает достаточно специальной техники для минирования: "Это очень важный кейс, который нам помогает быть максимально эффективным на поле боя".