Росіяни почали відправляти електротранспорт на штурми позицій українських Сил оборони. В роботу вже йдуть гольф-кари, багі й мотоцикли, каже LIGA.net речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин: "Усе, що мобільне".

Гольф-кари й електромобілі на полі бою з'явились у росіян ще восени 2023 року, тоді – переважно для логістичних перевезень.

Але у березні цього року воїни 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригади відбили наступ росіян, у якому, окрім танку Т-90М і двох БМП-2, брали участь також чотири китайські гольф-кари Desertcross. Це перший задокументований випадок.

Станом на кінець квітня штурми за участю не лише гольф-карів, а й електромобілів стали звичним явищем, кажуть військові.

Чому електрокари кидають на штурми і як протидіяти – коротко.

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"На гольф-карах і кросових мотоциклах". Нова тактика

"На різних напрямках противник застосовує для штурму позицій електрокари й електромотоцикли, – розповідає LIGA.net командир батальйону бригади Нацгвардії "Буревій" Володимир Жданов. – Це такі маленькі машинки, подібні до багі. Тільки електричні. На них під'їжджають максимально близько до позицій, щоб їх не чули".

Каже, завдяки цьому ворожий штурм починається неочікувано – адже електротранспорт "не гарчить як танк чи БМП".

Ані броні, ані додаткового захисту для особового складу на цих електрокарах не передбачено. Окупантів, які штурмують позиції на цих транспортних засобах, речник "Хортиці" називає смертниками.

"Штурми проводять такими собі мобільними групами. Штурмують і на гольф-карах, і на квадроциклах, і навіть на кросових мотоциклах, – каже Волошин. – Більшість із них залишаються на полі бою разом із їхнім брухтом. Залишками цієї автомобільної техніки, наприклад, усіяні всі околиці Часового Яру", – каже Волошин.

Раніше воєнна історія знала тільки один приклад масового використання незахищених транспортних засобів на полі бою, додає LIGA.net військовий експерт Defense Express Іван Киричевський – напівгусеничний мотоцикл Kettenkrad, який використовував вермахт у 1940 – 1945 роках.

"Це – майже повна історична паралель, щось із рубрики: і ці люди прийшли нас денацифікувати", – каже Киричевський.

"Важче влучити". Що означає зміна тактики росіян

Фактично йдеться про апгрейд російської тактики банзай-атак, пояснює LIGA.net Павло Нарожний, військовий експерт і засновник проєкту з допомоги артилеристам "Реактивна пошта".

Раніше росіяни використовували один-два БТР чи БМП, щоби стрімко залетіти на українські позиції, додає він:

"Хтось підривається на міні, когось знищують ПТУРом. Але якась частина в кожному разі зав'язує бій. Після чого починається друга така сама банзай-атака – ще дві одиниці техніки доїжджають і вирушають на підтримку до перших".

Тепер те саме роблять за допомогою електрокарів. Різниця – в маневровості й кількості особового складу, зазначає Нарожний.

"Якщо БТР наїхав на міну, в ньому ворог втратить 10-12 бійців, – пояснює військовий експерт. – Електробагі може перевозити до чотирьох осіб – більше не влізе. В нього складніше влучити дроном, бо він маленький і дуже маневровий. Відповідно, спиняти їх – важче".

Влучити у таку машинку можна з меншої відстані з автоматичної зброї або кулемета. Але так ворогу легше демаскувати позиції ЗСУ.

Для цих штурмів росіяни використовують переважно китайські електрокари, каже Нарожний. Вони ще й дешевші.

Ця тактика дає певні результати, і росіяни постійно цим користуються, розповідає LIGA.net ексречник Генерального штабу, полковник запасу Владислав Селезньов.

Росіянам байдуже, скільки особового складу вони втратять під час таких атак, пояснює він. Головна мета – аби хоч якийсь підрозділ рівня відділення чи взводу прорвався у визначене місце і був спроможний там закріпитись: "Ті, хто прорвався, одразу вкопуються у землю, щоб створити передумови для учасників подальших атак, які продовжать сунути на визначені рубежі й позиції".

Аеророзвідка, FPV, мінні поля. Як протидіяти

Ще одна причина активного застосування електрокарів і багі – дефіцит легкої броньованої техніки у росіян, вважає Селезньов: "У них насправді є проблема з бронетехнікою та взагалі з автівками, які мають можливість переміщуватись неподалік від лінії бойового зіткнення. Тому вони кидають у пекло війни все, що мають".

Однак це не означає, що росіяни повністю перейдуть на використання багі та електрокарів, додає Киричевський. Скоріше за все, ставку роблять на їх комбінацію із бронетехнікою.

"Нам потрібно робити висновки, – переконаний експерт Defense Express. – У Силах оборони мають масово з’являтись подібні гольф-кари. Хай не як штурмовий засіб, а хоча б як транспорт для швидкого доставляння піхоти на передній край лінії оборони".

Сили оборони також використовують такі транспортні засоби, додає Киричевський. Але про масовість поки не йдеться.

Попри те, що нова тактика росіян є нововведенням весни 2024 року, аеророзвідка вже навчилась ефективно їй протидіяти, каже LIGA.net пресофіцер бригади "Червона Калина" Микола Коваль.

Виявлення ще на етапі формування таких мобільних штурмових груп і скоординована робота артилерії та FPV-дронів допоможе краще протидіяти гібридним атакам, додає Селезньов.

"Ще один ефективний засіб протидії – мінування територій, – наголошує ексречник Генштабу. – Серед іншого дистанційне. Щоб ворог відчував не лише ефективність наших снайперів чи птуристів, а й бойову роботи наших інженерно-саперних підрозділів".

Тим більше, що від західних партнерів надходить достатньо спеціальної техніки для мінування: "Це дуже важливий кейс, який нам допомагає бути максимально ефективними на полі бою".