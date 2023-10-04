"Апогей кризиса в США". Что значит отставка Маккарти: три сценария в Конгрессе

Кризис в Конгрессе США близится к апогею. После избежания шатдауна в последний момент, конгрессмены впервые в истории отправили в отставку спикера Палаты представителей – республиканца Кевина Маккарти.

"Хаос точно будет продолжаться. Но для Украины вопрос – насколько долго, – говорит LIGA.net директор программы "Северная Америка" в Украинской призме Александр Краев. – Или они решат проблему через неделю, или только в декабре проголосуют бюджет".

Что стоит за отставкой Маккарти, кто может его заменить и какие последствия спикериада будет иметь для Конгресса – разбиралась LIGA.net.

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ИСТОРИЧЕСКАЯ ОТСТАВКА

Фундамент своей отставки заложил сам Маккарти.

В январе он 14 раз подряд не смог избраться спикером, поскольку его кандидатуру не поддерживали ни демократы, ни однопартийцы из трампистского крыла. Тогда Маккарти пошел на сделку с трампистами – согласился, что даже один конгрессмен может потребовать отставки спикера.

Инициатором отставки Маккарти и стал республиканец-трампист – Мэтт Гетц. На прошлой неделе он обещал добиваться отставки, если Маккарти протянет временный бюджет во избежание шатдауна в голосовании вместе с демократами. Что и произошло в ночь на 1 октября.

Но Гетц придумал новый повод для отставки – якобы Маккарти имел тайное соглашение с Белым домом о помощи Украине.

Слова Гетца об Украине выглядят скорее как повод, причины глубже, говорит LIGA.net профессор и преподаватель Университета Тафтса (Бостон, США) Владимир Дубовик.

"Это преимущественно борьба внутри партии, борьба за идеологию – как относиться к Байдену, Трампу, готовиться к выборам, – объясняет профессор. – Это скорее продолжение войны внутри республиканской партии, которая продолжается давно и обострилась после поражения Трампа в 2020-м и не слишком яркой победы республиканцев в 2022-м. Плюс – амбиции".

За отставку Маккарти проголосовали 216 конгрессменов, против – 210. Голоса "за" дали восемь трампистов и 208 демократов.

Демократы и не должны были его спасать – их цель вернуть себе утраченное на промежуточных выборах 2022-го большинство, говорит LIGA.net глава Института Американистики Владислав Фарапонов.

Среди других причин опрошенные эксперты выделяют партийную принадлежность, плохие отношения с Маккарти, желание показать хаос в Республиканской партии в преддверии избирательного года.

"У республиканцев не такое большое большинство (221 против 212. – Ред.), чтобы они могли полностью пренебречь фактором демократов, – добавляет LIGA.net Краев. – И демократы это еще раз показали".

КТО МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ МАККАРТИ

Спикер Палаты является третьим должностным лицом в США и влияет на повестку Конгресса. Временным спикером сейчас является Патрик Макгенри, союзник Маккарти. Его полномочия ограничены – продолжаются только три законодательных дня и должны быть направлены на избрание нового спикера.

Пока Палата не выберет нового спикера, она не имеет права голосовать по другим вопросам, в том числе о бюджете на 2024 год и помощи Украине. Следующее собрание Палаты представителей ожидается не раньше 10 октября.

Потенциально спикериада может затягиваться на неопределенное время. Работать продолжают комитеты и офисы конгрессменов.

"Чтобы подготовить законопроект помощи Украине, не нужно ждать избрания спикера. Можно работать уже сейчас в комитетах. Штабы конгрессменов тоже могут готовить законопроекты, – объясняет Дубовик. – Они могут подготовить эти законопроекты – и когда будет новый спикер, это сразу будет готово пойти в работу".

Список кандидатов на должность спикера еще нет, но Маккарти уже отказался выдвигаться вновь. А в американской прессе обсуждают нескольких потенциальных выдвиженцев.

Стив Скалис – лидер республиканского большинства и самый очевидный кандидат, проходящий лечение от рака. Его предназначение поддерживает и инициатор отставки Гетц.

Объединение конгрессменов "Республиканцы за Украину" поставили Скалису оценку B (четверка) по поддержке Украины: голосовал за проукраинские решения, но выражается нейтрально. Для сравнения: Маккарти имеет оценку В-.

Том Эммер – кнут республиканского большинства (лицо, которое должно обеспечивать партийную дисциплину при голосованиях). Имеет А – высшую оценку поддержки Украины.

Издание Ахіos называет потенциальными кандидатами также Тома Коула (оценка – А), Кевина Херна (F, самая низкая), Майка Джонсона (F), Джодди Аррингтона (F). Конституция США не запрещает назначать спикером людей из-за пределов Конгресса – поэтому, например, Гетц в январе и сейчас предлагает сделать спикером Дональда Трампа. Хотя тот – против.

Теоретически нельзя исключать вариант с Хакимом Джеффрисом – лидером демократического меньшинства в Палате.

Демократы единогласно голосовали за него в январе, но это не давало 50% + 1 голос для назначения. Спикерство Джеффриса возможно, если демократы смогут перетащить на свою сторону минимум шесть умеренных республиканцев.

Пока этот вариант выглядит маловероятным, говорит Дубовик: "Я думаю, республиканцы все же смогут найти спикера в своих рядах".

Краев тоже считает вариант с Джеффрисом маловероятным, но не исключает: "Если трамписты еще больше оскандалятся, некоторые умеренные республиканцы могут пойти на это соглашение. Если так сложится, то будет уникальная ситуация – республиканская палата с демократическим спикером".

ПОСЛЕДСТВИЯ СПИКЕРИАДЫ: ТРИ СЦЕНАРИЯ

В ближайшее время избрание нового спикера будет забирать на себя все время и ресурсы американского истеблишмента, прогнозирует Краев. Трамписты попытаются иметь влияние на нового спикера, другие фракции будут оперативно искать своих кандидатов, демократы будут определяться со стратегией.

Спикериада может повлиять на Конгресс по трем сценариям, говорит эксперт:

Первый – усиление трампистского крыла. Трамписты показали кейсом относительно Маккарти свою силу, говорит Краев: "Продемонстрировали, что могут для кризисного голосования найти голоса. И использовать кризисные ситуации в свою пользу".

Усилить их влияние может президентская кампания Трампа, добавляет Фарапонов. Если она будет продвигаться – больше республиканцев будут стремиться получить его поддержку, чтобы баллотировались в Конгресс в 2024 году.

Но это будут делать далеко не все, считает Дубовик: "К взглядам Трампа будут прибиваться колеблющиеся. В средней перспективе это может дать нам больше проблем. Но до президентских выборов (в ноябре 2024-го. – Ред.), полагаю, существенных проблем с поддержкой новых пакетов помощи не будет".

Также есть сомнения, что небольшое количество трампистов способно взять лидерство и руководить всей фракцией республиканцев, добавляет профессор. Даже за отставку Маккарти голосовали не все из них – например, не было голоса одного из главных критиков помощи Украине Марджори Тейлор Грин.

"Несомненно, что трамписты смогли одержать тактическую победу отставкой Маккарти, – говорит Краев. – Но позволит ли им республиканское большинство дальше так работать – это основной вопрос".

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Второй – усиление сотрудничества республиканцев с демократами и уменьшение роли трампистов. Подобное уже есть в Сенате, отмечает Дубовик. Сенаторы-республиканцы голосуют по международным вопросам почти одинаково с демократами.

Создать подобную умеренную группу в Палате представителей сложнее, считает профессор: "Даже члены Палаты, поддерживающие помощь в Украине, все равно очень негативно относятся к Байдену. К примеру, тот же председатель комитета иностранных дел Маккол".

Но этот сценарий все же реалистичен, говорит Краев. Примером кооперации было избежание шатдауна: когда республиканцы и демократы договорились исключить помощь Украине из промежуточного бюджета до 17 ноября и после этого голосовать уже за полноценный бюджет.

"Если вынести трампистов за скобки, то республиканцы и демократы могут договариваться, – считает эксперт. – Мне кажется, этот сценарий является наиболее приоритетным и логичным… Все увидели, что трамписты готовы к провокациям, особенно после проблем с бюджетом".

Сценарий с большей кооперацией республиканцев и демократов будет означать более стабильный Конгресс, добавляет эксперт. Что является лучшим вариантом и для Украины.

Третий – продолжение хаоса в Конгрессе. Турбулентность в Конгрессе уже есть, констатирует Дубовки. Страна была на грани шатдауна, беспрецедентно отправлен в отставку спикер.

Что может быть более хаотичным – сказать сложно. Но предвыборный год – это всегда страсти в американской политике.

"Хаос точно будет продолжаться. Но для нас вопрос – насколько долго. Либо они решат проблему через неделю, либо только в декабре проголосуют бюджет, – говорит Краев. – Мой прогноз, что кризис будет так или иначе. Он уже идет, он уже в своем апогее. Далее – градации этих трех сценариев".

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