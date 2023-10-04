"Апогей кризи у США". Що означає відставка Маккарті: три сценарії у Конгресі

Криза у Конгресі США наближається до апогею. Після уникнення шатдауну в останній момент, конгресмени вперше в історії відправили у відставку спікера Палати представників – республіканця Кевіна Маккарті.

"Хаос точно продовжуватиметься. Але для України питання – наскільки довго, – каже LIGA.net директор програми "Північна Америка" в Українській призмі Олександр Краєв. – Або вони вирішать проблему за тиждень, або лише у грудні проголосують бюджет".

Що стоїть за відставкою Маккарті, хто може його замінити та які наслідки спікеріада матиме для Конгресу – розбиралась LIGA.net.

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ІСТОРИЧНА ВІДСТАВКА

Підвалини своєї відставки заклав сам Маккарті.

У січні він 14 разів поспіль не зміг обратися спікером, оскільки його кандидатуру не підтримували ані демократи, ані однопартійці з трампістського крила. Тоді Маккарті пішов на угоду з трампістами – погодився, що навіть один конгресмен може вимагати відставки спікера.

Ініціатором відставки Маккарті й став республіканець-трампіст – Метт Гетц. Минулого тижня він обіцяв добиватися відставки, якщо Маккарті протягне тимчасовий бюджет для уникнення шатдауну у голосуванні разом з демократами. Що і сталося у ніч проти 1 жовтня.

Але Гетц вигадав новий привід для відставки – нібито Маккарті мав таємну угоду з Білим домом щодо допомоги Україні.

Слова Гетца про Україну виглядають радше як привід, причини є глибшими, каже LIGA.net професор і викладач Університету Тафтса (Бостон, США) Володимир Дубовик.

"Це переважно боротьба усередині партії, боротьба за ідеологію – як ставитися до Байдена, Трампа, готуватися до виборів, – пояснює професор. – Це найімовірніше продовження війни усередині республіканської партії, яка точиться давно та загострилася після поразки Трампа у 2020-му та не надто яскравої перемоги республіканців у 2022-му. Плюс – амбіції".

За відставку Маккарті проголосували 216 конгресменів, проти – 210. Голоси "за" дали вісім трампістів та 208 демократів.

Демократи й не мали його рятувати – їхня мета повернути собі втрачену на проміжних виборах 2022-го більшість, каже LIGA.net голова Інституту Американістики Владислав Фарапонов.

Серед інших причин опитані експерти виділяють партійну приналежність, погані відносини з Маккарті, бажання показати безлад у Республіканській партії напередодні виборчого року.

"У республіканців не така велика більшість (221 проти 212. – Ред.), щоб вони могли повністю знехтувати фактором демократів, – додає LIGA.net Краєв. – І демократи це ще раз показали".

ХТО МОЖЕ ЗАМІНИТИ МАККАРТІ

Спікер Палати є третьою посадовою особою в США і впливає на порядок денний Конгресу. Тимчасовим спікером зараз є Патрік Макгенрі, союзник Маккарті. Його повноваження обмежені – тривають лише три законодавчі дні та мають бути спрямовані на обрання нового спікера.

Поки Палата не обере нового спікера, вона не має права голосувати інші питання, зокрема щодо бюджету на 2024 рік та допомоги Україні. Наступне зібрання Палати представників очікується не раніше 10 жовтня.

Потенційно спікеріада може затягуватися на невизначений час. Працювати продовжують комітети та офіси конгресменів.

"Щоб підготувати законопроєкт допомоги України, не треба чекати обрання спікера. Можна працювати вже зараз у комітетах. Штаби конгресменів теж можуть готувати законопроєкти, – пояснює Дубовик. – Вони можуть підготувати ці законопроєкти – і коли буде новий спікер, це одразу буде готове піти в роботу".

Списку кандидатів на посаду спікера ще немає, але Маккарті вже відмовився висуватися знов. А в американській пресі обговорюють декількох потенційних висуванців.

Стів Скаліс – лідер республіканської більшості та найочевидніший кандидат, який проходить лікування від раку. Його призначення підтримує й ініціатор відставки Гетц.

Об’єднання конгресменів "Республіканці за Україну" поставили Скалісу оцінку B (четвірка) щодо підтримки України: голосував за проукраїнські рішення, але висловлюється нейтрально. Для порівняння: Маккарті має оцінку В-.

Том Еммер – батіг республіканської більшості (особа, яка має забезпечувати партійну дисципліну під час голосування). Має А – найвищу оцінку щодо підтримки України.

Видання Ахіos називає потенційними кандидатами також Тома Коула (оцінка – А), Кевіна Херна (F, найнижча), Майка Джонсона (F), Джодді Аррінгтона (F). Конституція США не забороняє призначати спікером людей з-поза меж Конгресу – тому, наприклад, Гетц у січні та зараз пропонує зробити спікером Дональда Трампа. Хоча той – проти.

Теоретично не можна виключати варіанту з Хакімом Джеффрісом – лідером демократичної меншості в Палаті.

Демократи одностайно голосували за нього у січні, але це не давало 50% + 1 голос для призначення. Спікерство Джеффріса можливе, якщо демократи зможуть перетягнути на свій бік мінімум шістьох поміркованих республіканців.

Поки цей варіант виглядає як малоймовірний, каже Дубовик: "Я думаю, республіканці все ж зможуть знайти спікера зі своїх лав".

Краєв теж вважає варіант з Джеффрісом малоймовірним, але не виключає: "Якщо трампісти ще більше осоромляться, деякі помірковані республіканці можуть піти на цю угоду. Якщо так складеться, то буде унікальна ситуація – республіканська палата із демократичним спікером".

НАСЛІДКИ СПІКЕРІАДИ: ТРИ СЦЕНАРІЇ

Найближчим часом обрання нового спікера забиратиме на себе весь час і ресурси американського істеблішменту, прогнозує Краєв. Трампісти намагатимуться мати вплив на нового спікера, інші фракції оперативно шукатимуть своїх кандидатів, визначатимуться зі стратегією демократи.

Спікеріада може вплинути на Конгрес за трьома сценаріями, каже експерт:

Перший – посилення трампістського крила. Трампісти показали кейсом щодо Маккарті свою силу, каже Краєв: "Продемонстрували, що можуть для кризового голосування знайти голоси. Та використовувати кризові ситуації на свою користь".

Посилити їхній вплив може президентська кампанія Трампа, додає Фарапонов. Якщо вона просуватиметься, то більше республіканців прагнутимуть здобути його підтримку, щоб балотувалися у Конгрес у 2024 році.

Але це робитимуть далеко не всі, вважає Дубовик: "До поглядів Трампа прибиватимуться ті, хто коливається. У середній перспективі це може дати нам більше проблем. Але до президентських виборів (у листопаді 2024-го. – Ред.), вважаю, суттєвих проблем з підтримкою нових пакетів допомоги не буде".

Також є сумніви, що невелика кількість трампістів здатна взяти лідерство і керувати всією фракцією республіканців, додає професор. Навіть за відставку Маккарті голосували не всі з них – наприклад, не було голосу однієї з головних критикинь допомоги Україні Марджорі Тейлор Грін.

"Беззаперечно, що трампісти змогли здобути тактичну перемогу відставкою Маккарті, – каже Краєв. – Але чи дозволить їм республіканська більшість далі так працювати – це основне питання".

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Другий – посилення співпраці республіканців з демократами та зменшення ролі трампістів. Подібне вже є в Сенаті, зауважує Дубовик. Сенатори-республіканці голосують щодо міжнародних питань майже однаково з демократами.

Створити схожу помірковану групу у Палаті представників складніше, вважає професор: "Навіть члени Палати, які підтримують допомогу в Україні, все одно дуже негативно ставляться до Байдена. Наприклад, той же голова комітету закордонних справ Маккол".

Але цей сценарій все ж є реалістичним, каже Краєв. Прикладом кооперації було уникнення шатдауну: коли республіканці та демократи домовились вилучити допомогу Україні з проміжного бюджету до 17 листопада та після цього голосувати вже за повноцінний бюджет.

"Якщо винести трампістів за дужки, то республіканці та демократи можуть домовлятися, – вважає експерт. – Мені здається, цей сценарій є найбільш пріоритетним та логічним… Всі побачили, що трампісти готові до провокацій, особливо після проблем з бюджетом".

Сценарій з більшою кооперацією республіканців та демократів означатиме більш стабільний Конгрес, додає експерт. Що є кращим варіантом і для України.

Третій – продовження хаосу у Конгресі. Турбулентність у Конгресі вже є, констатує Дубовик. Країна була на межі шатдауну, безпрецедентно відправляють у відставку спікера.

Що може бути більш хаотичним – сказати важко. Але передвиборчий рік – це завжди про пристрасті в американській політиці.

"Хаос точно продовжуватиметься. Але для нас питання – наскільки довго. Або вони вирішать проблему за тиждень, або лише у грудні проголосують бюджет, – каже Краєв. – Мій прогноз, що криза буде так чи інакше. Вона вже йде, вона вже у своєму апогеї. Далі – градації цих трьох сценаріїв".

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