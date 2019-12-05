Арест Онищенко и как МАУ Слуг Народа авиаграмотности учил. Что вам надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня четверг, 5 декабря. Погода +1-+5, курс доллара 23.93. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Враг Порошенко, друг лошадей. Какие шансы, что экс-депутата Онищенко выдадут Украине

28 ноября в Германии задержали бывшего народного депутата Александра Онищенко – фигуранта так называемого "газового дела", открытого детективами НАБУ в декабре 2015 года. Мы разбирались, в чем подозревают бывшего нардепа-беглеца и реальна ли его экстрадиция в Украину.

Схема Онищенко. В 2004-2007 годах государственная Укргаздобыча заключила договор о совместной деятельности с ООО "Надра Геоцентр", ООО "Фирма ХАС" и ООО "Природные ресурсы+", которые позже перешли под контроль Онищенко.

Впоследствии бывший нардеп при содействии должных лиц госкомпании организовал "биржевую схему", продавая подконтрольным себе компаниям газ УГД по приближенной к себестоимости цене. Те в свою очередь, перепродавали его по рыночной стоимости, зарабатывая на разнице.

По этой схеме Онищенко вместе с другими участниками в течение 2014-2015 годов реализовал больше 1 млрд кубометров газа, завладев 1,6 млрд грн и нанеся ущерб государству на 3 млрд грн.

Чемодан – вокзал – Европа. Онищенко больше трех лет не появляется в Украине. Опасаясь ареста, он сбежал вместе со своей матерью из страны в июле 2016 года, накануне рассмотрения Верховной Радой представления Генпрокуратуры об его аресте.

С тех пор депутат скрывался от правосудия в Великобритании, Германии и Испании.

Сейчас Онищенко находится под стражей, дожидаясь, решения немецкого суда об экстрадиции. Его адвокат утверждает, что шансы на экстрадицию минимальны. Его защищает Испания, где сейчас живут его жена и сын. Больше читайте по ссылке.

Слуги народа VS МАУ. Как партнер Коломойского депутатов авиаграмотности учил

В конце прошлой недели члены инфраструктурного комитета Верховной Рады провели выездное заседание посвященное проблемам отечественной авиаотросли. Встреча была настолько интересной, что мы написали пьесу.

Поэтому, чтобы не отходить от жанра, мы подготовили аннотацию.

Аннотация: Действие разворачивается в главном аэропорту страны – Борисполе, где совладелец МАЦ Арон Майбор и директор аэропорта Борисполь Павел Рябикин 3,5 часа учили депутатов от Слуги Народа авиаграмотности. Майбору и Рябикину пришлось выдержать насмешки над конкурентоспособностью хаба в Борисполе, подозрения в коррупции и долго объяснять, почему цены на авиабилеты украинских перевозчиков дороже, чем иностранных. В общем, поговорили «с огоньком». Автор пьесы Денис Кацило красочно передал эмоции участников встречи. Пьесу можно прочитать по ссылке.

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Садись, три! Все говорят, что Украина провалила тест PISA

Украина впервые приняла участие в оценивании PISA, которое проводит Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР). Результаты вызвали бурную дискуссию в обществе, так как Украина оказалась в середине рейтинга из 79 стран.

Что такое PISA. Это международная программа по оценке образовательных достижений учащихся. На сегодняшний день наиболее распространенный и объективный тест, оценивающий грамотность 15-летних школьников и умение применять знания на практике. Исследование проводится раз в три года. В Украине оценивание прошел каждый 52-й школьник. Они сдавали двухчасовый тест по чтению, математике и естественным наукам, а также заполняли подробные анкеты.

Какие результаты. Украина набрала в среднем 466 баллов из 1000 возможных по компетенции чтения (средний рейтинг участников 489), 453 по математике (средний рейтинг 492) и 469 по естественным наукам (средний рейтинг 491). Лидеры рейтинга – Китай (555 чтение, 591 математика, 590 науки), Сингапур (549, 569, 551) и Макао (525, 558, 544).

Что показал тест. По всем дисциплинам украинские школьники отстают от однолеток в странах ОСЭР на 1-2,5 года. Не у всех детей в Украине есть равный доступ к качественному образованию. Фактически эти результаты подтвердили, что мы не учим детей применять знания на практике.

Зачем нужен тест. Он помогает определить ключевые проблемы, получить уникальный набор данных и определиться с дальнейшей реформой школьного образования. Больше о результатах и, что хорошего показал тест читайте по ссылке.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Добровольцы АТО получат статус участников боевых действий и соцгарантии. По состоянию на конец 2019 года в Украине - около 3000 добровольцев без какого-либо официального статуса и соцзащиты.

2. Кабмин запустил работу новой таможни. Она начнет выполнять обязанности с 8 декабря. Гостаможне передаются некоторые полномочия Государственной фискальной службы.

3. Пинчук продает банк Кредит Днепр. К покупке присматривается бизнесмен Александр Ярославский. Его структуры сейчас проводят оценку активов банка.

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