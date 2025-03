Представитель США Стив Виткофф посетил Москву, чтобы представить предложение о временном прекращении боевых действий между Украиной и Россией. Кремль его, похоже, отбрасывает– потому что стремится к выполнению предпосылок. Тем временем президент Дональд Трамп переключился от Украины и угрожает разрушить российскую экономику в случае отказа.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

LIGA.net перечитала ведущие медиа – Bloomberg, Reuters, The Times, The Telegraph, The Guardian, The Financial Times, CNN. Что они пишут о методах, которыми Трамп планирует заставить Путина пойти на перемирие, и аргументы США – рассказываем коротко.