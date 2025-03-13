Аргументи Трампа. Чи примусять США Путіна до перемир'я та як – огляд західних медіа
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Представник США Стів Віткофф відвідав Москву, щоб представити пропозицію тимчасового припинення бойових дій між Україною та Росією. Кремль її, схоже, відкидає – бо прагне виконання передумов. Тим часом президент Дональд Трамп переключився з України та погрожує зруйнувати російську економіку у разі відмови.
LIGA.net перечитала провідні медіа – Bloomberg, Reuters, The Times, The Telegraph, The Guardian, The Financial Times, CNN. Що вони пишуть про методи, якими Трамп планує змусити Путіна до перемир’я, і про аргументи США – переповідаємо коротко.
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