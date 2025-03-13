Зміст:
  1. Чи дійсно Росія хоче перемир’я
  2. Аргументи Трампа – мита, санкції та допомога Києву
  3. Відповідь Кремля – перевірка стосунків Путіна з Трампом

Представник США Стів Віткофф відвідав Москву, щоб представити пропозицію тимчасового припинення бойових дій між Україною та Росією. Кремль її, схоже, відкидає – бо прагне виконання передумов. Тим часом президент Дональд Трамп переключився з України та погрожує зруйнувати російську економіку у разі відмови.

LIGA.net перечитала провідні медіа – Bloomberg, Reuters, The Times, The Telegraph, The Guardian, The Financial Times, CNN. Що вони пишуть про методи, якими Трамп планує змусити Путіна до перемир’я, і про аргументи США – переповідаємо коротко.

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