UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Тема дня | Армия Лукашенко роет окопы. К чему готовится Беларусь на границе с Украиной

Цей матеріал також доступний українською
Армия Лукашенко роет окопы. К чему готовится Беларусь на границе с Украиной - Фото
Иллюстрация - Анастасия Иванова/LIGA.net
23.06.2022, 19:42

Армия Лукашенко проверяет военкоматы и инспектирует больницы на готовность к приему раненых. РФ перебрасывает новую технику в Беларусь. Что это значит

Армия Беларуси начала "мобилизационные учения" недалеко от границ Украины. Настолько масштабных учений именно в приграничной Гомельской области раньше не проводили, говорит LIGA.net беларуский военный обозреватель Егор Лебедок. Также беларусы проверяют готовность своих клиник принимать раненых (спойлер – они совершенно не готовы) и инспектируют коммуникации на готовность к разрушениям.

Россияне хотят оттянуть силы Украины с востока или готовят новое вторжение, теперь уже с армией Беларуси, – короткий разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Мобилизационные учения с привлечением сил специальных операций и "запасников" проводятся с 22 июня по 1 июля на базе военкоматов в Гомельской области, которая граничит с Киевской, Черниговской и Житомирской областями. Учения якобы плановые, но в прошлом году их проводили в Могилевской области – у российской границы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Лебедка, в феврале-марте произошло резкое увеличение финансирования мобилизационных мероприятий именно в Гомельской области. А в конце мая беларуский диктатор Александр Лукашенко объявил о создании южного оперативного командования, напомнил он, и приказал отправить на украинскую границу новые армейские подразделения, чтобы беларуские военные "получали опыт".

"То есть беларуские власти рассматривают Украину как прямую угрозу", – констатирует Лебедок.

По официальной версии, обучение направлено на проверку работы военкоматов в условиях военного времени. Под этим предлогом военкомат Гомельской области сейчас активно проверяет готовность больниц принимать раненых и инспектирует коммуникации на готовность к разрушениям. Об этом свидетельствует внутренняя переписка беларуских военных, которую LIGA.net передал источник в правоохранительных органах.

В частности, Брагинская центральная районная больница доложила военному комиссару области, что коечный фонд почти заполнен, а экстренную помощь оказывает только одна операционная бригада.

Ответ Брагинской больницы на запрос военкомата Гомельской области (фото – LIGA.net)

В Хойникской больнице заполнено до 85% коек, а реанимобилей с оборудованием для транспортировки и экстренной помощи – нет.

Армия Лукашенко роет окопы. К чему готовится Беларусь на границе с Украиной

В Гомельской больнице занято 307 из 403 коек, карет скорой помощи – нет.

Ответ Гомельской больницы на запрос военкомата Гомельской области (фото – LIGA.net)

Между тем, в приграничных с Украиной районах Беларусь размещает деревянные муляжи танков – для оперативной маскировки и демонстрации присутствия, говорит спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, у украинско-беларуской границы в Брестской и Гомельской областях сконцентрированы до семи батальонов армии Лукашенко. Это ориентировочно 4000 военных.

В приграничных районах идет инженерное обустройство, фиксируется применение средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, силы специальных операций Беларуси проводят учения с привлечением российских инструкторов, сообщили в Генштабе ВСУ. Основное внимание уделяется ведению диверсионно-разведывательной деятельности. Также беларуские военные, по данным издания Беларуский Гаюн, роют окопы возле границ с Украиной, Польшей и Литвой.

По информации беларуских оппозиционных СМИ, ночью 22 июня в Беларусь привезли новую партию российских ракетных установок для ЗРК "С-300" – по меньшей мере 16 ракет, и, вероятно, один ЗРГК "Панцирь".

Читайте также: Беларусь планирует увеличить численность армии до 80 000 человек – Генштаб ВСУ

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. "Мы должны рассматривать Беларусь как угрозу. С началом вторжения мы не можем делать иначе, – объясняет LIGA.net военный, секретарь парламентского оборонного комитета Роман Костенко (Голос). – Беларусь – такой же враг, как и Россия".

По его мнению, эти "оживления" преследуют главную цель – сдерживание украинских войск, чтобы их не могли перебрасывать на другие направления. "Но мы не можем сбрасывать со счетов, что Беларусь может в любой момент действительно пересечь границу", – отмечает нардеп.

Согласен с ним беларуский оппозиционер Андрей Санников. "Даже если беларуская армия не пойдет через границу с Украиной, сыграет фактор отвлечения внимания (ВСУ с других участков фронта – ред.). Военные не могут закрывать глаза на такие активности", – отметил он в комментарии LIGA.net.

Пропаганда Лукашенко в последнее время очень активно продвигает тезис о том, что под видом воюющих в Украине беларуских национальных формирований в Беларусь могут зайти "наемники НАТО", констатирует военный обозреватель Лебедок. "Пропаганда не ожидает, что Украина самостоятельно нападет, но создает ожидание "диверсантов", – объясняет он.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Пока угрозы вторжения с территории Беларуси нет, убеждает начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. А "если у них появятся такие мысли", Украина тут же "примет адекватные действия".

Для наступления со стороны Беларуси там нужно создать мощную наступательную группировку, говорит Мотузяник. По словам командующего группировкой сил и средств обороны Киева Александра Павлюка, "внезапно" российские оккупанты не смогут выйти на Киев. Но в случае успеха на востоке значительная часть сил россиян может быть перемещена на Киевское направление и задействована в формировании новой ударной группировки.

Следовательно, опасность повторного наступления на Киев – остается.

Эксперты не верят в самостоятельное нападение Беларуси на Украину. "Это могут быть исключительно общие с Россией действия, – говорит Лебедок. – Или, если Россия вернется в северные регионы Украины, Беларусь может что-то делать на западном направлении. Вроде диверсионно-разведывательной деятельности".

Костенко советует не переоценивать возможности беларуских ДРГ в Украине. "В настоящее время диверсионные группы имеют достаточно низкую эффективность. Крылатые ракеты гораздо эффективнее", – считает он. По его словам, у армии Беларуси нет боевого опыта, и это будет ключевым фактором, если они примут решение пересечь границу с Украиной.

"Пока мы не видим, чтобы они готовились ко вторжению. Да, они наращивают возможности, но это делается только для удержания наших войск. Мы держим все под контролем и готовимся ко всем сценариям", – успокаивает Роман Костенко.

Санников советует не забывать об увеличении агрессивных выпадов России в сторону Балтии. В ответ на сообщение Литвы о прекращении ж/д транзита ряда российских товаров из/в Калининградскую область, в российском Совете Федерации откровенно угрожают: если "ЕС немедленно не исправит ситуацию, у РФ будут развязаны руки для решения вопроса любыми способами".

Поэтому Лебедок предполагает, что мобилизация на границе с Украиной может быть лишь укреплением тыла перед возможным наступлением России на страны Балтии.

"У Путина в целях не только Украина. Беларуский плацдарм очень хорошо работает на север и запад, – объясняет он. – Можно всех пугать, что Путин пойдет на Украину, а в итоге он свернет на Литву и Латвию. И эти территории в Беларуси оборудованы гораздо лучше. Ведь там у нас всегда были "враги".

Читайте также: "Лукашенко в шаге от самоубийства". Зачем Беларусь стягивает войска к границе с Украиной

Армия Лукашенко роет окопы. К чему готовится Беларусь на границе с Украиной

специальный корреспондент LIGA.net
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война России против Украины беларусь мобилизация александр лукашенко военные учения окопы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
 