Армия Лукашенко роет окопы. К чему готовится Беларусь на границе с Украиной

Армия Беларуси начала "мобилизационные учения" недалеко от границ Украины. Настолько масштабных учений именно в приграничной Гомельской области раньше не проводили, говорит LIGA.net беларуский военный обозреватель Егор Лебедок. Также беларусы проверяют готовность своих клиник принимать раненых (спойлер – они совершенно не готовы) и инспектируют коммуникации на готовность к разрушениям.

Россияне хотят оттянуть силы Украины с востока или готовят новое вторжение, теперь уже с армией Беларуси, – короткий разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Мобилизационные учения с привлечением сил специальных операций и "запасников" проводятся с 22 июня по 1 июля на базе военкоматов в Гомельской области, которая граничит с Киевской, Черниговской и Житомирской областями. Учения якобы плановые, но в прошлом году их проводили в Могилевской области – у российской границы.

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По словам Лебедка, в феврале-марте произошло резкое увеличение финансирования мобилизационных мероприятий именно в Гомельской области. А в конце мая беларуский диктатор Александр Лукашенко объявил о создании южного оперативного командования, напомнил он, и приказал отправить на украинскую границу новые армейские подразделения, чтобы беларуские военные "получали опыт".

"То есть беларуские власти рассматривают Украину как прямую угрозу", – констатирует Лебедок.

По официальной версии, обучение направлено на проверку работы военкоматов в условиях военного времени. Под этим предлогом военкомат Гомельской области сейчас активно проверяет готовность больниц принимать раненых и инспектирует коммуникации на готовность к разрушениям. Об этом свидетельствует внутренняя переписка беларуских военных, которую LIGA.net передал источник в правоохранительных органах.

В частности, Брагинская центральная районная больница доложила военному комиссару области, что коечный фонд почти заполнен, а экстренную помощь оказывает только одна операционная бригада.

В Хойникской больнице заполнено до 85% коек, а реанимобилей с оборудованием для транспортировки и экстренной помощи – нет.

В Гомельской больнице занято 307 из 403 коек, карет скорой помощи – нет.

Между тем, в приграничных с Украиной районах Беларусь размещает деревянные муляжи танков – для оперативной маскировки и демонстрации присутствия, говорит спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, у украинско-беларуской границы в Брестской и Гомельской областях сконцентрированы до семи батальонов армии Лукашенко. Это ориентировочно 4000 военных.

В приграничных районах идет инженерное обустройство, фиксируется применение средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, силы специальных операций Беларуси проводят учения с привлечением российских инструкторов, сообщили в Генштабе ВСУ. Основное внимание уделяется ведению диверсионно-разведывательной деятельности. Также беларуские военные, по данным издания Беларуский Гаюн, роют окопы возле границ с Украиной, Польшей и Литвой.

По информации беларуских оппозиционных СМИ, ночью 22 июня в Беларусь привезли новую партию российских ракетных установок для ЗРК "С-300" – по меньшей мере 16 ракет, и, вероятно, один ЗРГК "Панцирь".

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. "Мы должны рассматривать Беларусь как угрозу. С началом вторжения мы не можем делать иначе, – объясняет LIGA.net военный, секретарь парламентского оборонного комитета Роман Костенко (Голос). – Беларусь – такой же враг, как и Россия".

По его мнению, эти "оживления" преследуют главную цель – сдерживание украинских войск, чтобы их не могли перебрасывать на другие направления. "Но мы не можем сбрасывать со счетов, что Беларусь может в любой момент действительно пересечь границу", – отмечает нардеп.

Согласен с ним беларуский оппозиционер Андрей Санников. "Даже если беларуская армия не пойдет через границу с Украиной, сыграет фактор отвлечения внимания (ВСУ с других участков фронта – ред.). Военные не могут закрывать глаза на такие активности", – отметил он в комментарии LIGA.net.

Пропаганда Лукашенко в последнее время очень активно продвигает тезис о том, что под видом воюющих в Украине беларуских национальных формирований в Беларусь могут зайти "наемники НАТО", констатирует военный обозреватель Лебедок. "Пропаганда не ожидает, что Украина самостоятельно нападет, но создает ожидание "диверсантов", – объясняет он.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Пока угрозы вторжения с территории Беларуси нет, убеждает начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. А "если у них появятся такие мысли", Украина тут же "примет адекватные действия".

Для наступления со стороны Беларуси там нужно создать мощную наступательную группировку, говорит Мотузяник. По словам командующего группировкой сил и средств обороны Киева Александра Павлюка, "внезапно" российские оккупанты не смогут выйти на Киев. Но в случае успеха на востоке значительная часть сил россиян может быть перемещена на Киевское направление и задействована в формировании новой ударной группировки.

Следовательно, опасность повторного наступления на Киев – остается.

Эксперты не верят в самостоятельное нападение Беларуси на Украину. "Это могут быть исключительно общие с Россией действия, – говорит Лебедок. – Или, если Россия вернется в северные регионы Украины, Беларусь может что-то делать на западном направлении. Вроде диверсионно-разведывательной деятельности".

Костенко советует не переоценивать возможности беларуских ДРГ в Украине. "В настоящее время диверсионные группы имеют достаточно низкую эффективность. Крылатые ракеты гораздо эффективнее", – считает он. По его словам, у армии Беларуси нет боевого опыта, и это будет ключевым фактором, если они примут решение пересечь границу с Украиной.

"Пока мы не видим, чтобы они готовились ко вторжению. Да, они наращивают возможности, но это делается только для удержания наших войск. Мы держим все под контролем и готовимся ко всем сценариям", – успокаивает Роман Костенко.

Санников советует не забывать об увеличении агрессивных выпадов России в сторону Балтии. В ответ на сообщение Литвы о прекращении ж/д транзита ряда российских товаров из/в Калининградскую область, в российском Совете Федерации откровенно угрожают: если "ЕС немедленно не исправит ситуацию, у РФ будут развязаны руки для решения вопроса любыми способами".

Поэтому Лебедок предполагает, что мобилизация на границе с Украиной может быть лишь укреплением тыла перед возможным наступлением России на страны Балтии.

"У Путина в целях не только Украина. Беларуский плацдарм очень хорошо работает на север и запад, – объясняет он. – Можно всех пугать, что Путин пойдет на Украину, а в итоге он свернет на Литву и Латвию. И эти территории в Беларуси оборудованы гораздо лучше. Ведь там у нас всегда были "враги".

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