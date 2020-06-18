Атака на Нацбанк, интервью Ермака, карантинный отдых и фейки РФ. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня четверг, 18 июня. Температура от +17 до +27, курс доллара 26.79

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net Атака на Нацбанк: топорно, глупо, но очень неприлично

Как бы вы назвали группу людей, которые долго и слезно просят заключить с ними сделку, клянутся кровью подписать и выполнить все условия, а через три дня после подписания и получения 40% предоплаты нарушают ключевое условие. Кидалы, саботажники, а может - не знающие правил невежды или просто дети малые. Это все о наших депутатах. Уверен, там есть все эти люди. Как они отличилось? Ярко. Через 3 дня после получения $2,1 млрд от МВФ, начали полномасштабную атаку на независимость Национального банка (сохранение этой самой независимости ключевое условие всех программ Фонда). За неделю приняли закон, запрещающий банкам начислять пеню и штрафы на кредиты бизнеса. Дальше больше - 16 июня Рада в первом чтении приняла закон, который лишит НБУ права забирать залогом банков банкротов, которые они давали под кредиты рефинансирования. И совсем за рамками логики - решение профильного комитета Рады - создать временную следственную комиссию, чтобы та расследовала "крайне опасную для страны валютную политику" и создание "пирамиды ОВГЗ". И скорее всего, пока Украине нужен МВФ, то эти атаки (как и предыдущие) ни к чему не приведут, но зато очень хорошо покажут, что в голове у народных избранников. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "У Зеленского грандиозные планы. Четырех сроков не хватит". Интервью Ермака – за минуту

Глава Офиса президента Андрей Ермак все больше входит в роль вице-президента. Должности такой нет, но ему это, кажется, не мешает управлять страной и раздавать указания. Почитайте выдержку из интервью. Только самое главное. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Каким будет отдых в период карантина? 10 инсайдов о путевках в Турцию, Египет и Грецию

Туризм постепенно "выходит из карантина". Туроператоры готовят старт программ отдыха к 1 июля. И похоже, что отпуск уже не будет прежним. Что делают туроператоры, чтобы начать работу и при этом обеспечить безопасность туристов? Останутся ли анимация, шведский стол и all inclusive? Президент Украинской ассоциации туристических агентств Антон Рудич рассказывает об отдыхе в условиях пандемии. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Раскрыта масштабная сеть российских фейков, посвященных Украине. Рассказываем главное

Сегодня был опубликован отчет с результатами исследования масштабной сети российской дезинформации. Фейки системно распространяли на семи языках на 300 сайтах. Всего исследователи изучили 2500 сообщений, написанных с начала 2014 года. Треть из них касалась Украины. Рассказываем, что надо знать о свежем исследовании организованной российской пропаганды. Больше по ссылке.

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