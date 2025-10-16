Офис президента создает ситуацию, когда избранный мэром Одессы Геннадий Труханов больше не сможет остаться на должности. По закону его полномочия должны были бы перейти к секретарю городского совета – Игорю Ковалю.

Но президент Владимир Зеленский уже назначил Сергея Лысака, бывшего главу Днепропетровской ОВА, руководителем новосозданной Одесской ГВА. Это означает, что Одесса может оказаться в центре политического конфликта. Как это произошло в Чернигове.

"Часть команды ушла от Труханова, но в горсовете остаются люди, очень преданные ему лично. Это плохо. Их быстро не заменишь. Они могут саботировать работу", – говорит LIGA.net главный редактор одесского медиа Интент Валерий Болган.

Что произошло в Чернигове почти три года назад и как это переносят на Одессу – разбор.