Атрошенко, Труханов – кто следующий? Одессе готовят "черниговский сценарий" смены власти
Офис президента создает ситуацию, когда избранный мэром Одессы Геннадий Труханов больше не сможет остаться на должности. По закону его полномочия должны были бы перейти к секретарю городского совета – Игорю Ковалю.
Но президент Владимир Зеленский уже назначил Сергея Лысака, бывшего главу Днепропетровской ОВА, руководителем новосозданной Одесской ГВА. Это означает, что Одесса может оказаться в центре политического конфликта. Как это произошло в Чернигове.
"Часть команды ушла от Труханова, но в горсовете остаются люди, очень преданные ему лично. Это плохо. Их быстро не заменишь. Они могут саботировать работу", – говорит LIGA.net главный редактор одесского медиа Интент Валерий Болган.
Что произошло в Чернигове почти три года назад и как это переносят на Одессу – разбор.
