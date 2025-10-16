Офіс президента створює ситуацію, коли обраний мером Одеси Геннадій Труханов більше не зможе залишитися на посаді. За законом його повноваження мали б перейти до секретаря міської ради – Ігоря Коваля.

Але президент Володимир Зеленський уже призначив Сергія Лисака, колишнього голову Дніпропетровської ОВА, керівником новоствореної Одеської МВА. Це означає, що Одеса може опинитися в центрі політичного конфлікту. Як це сталося в Чернігові.

"Частина команди пішла від Труханова, але у міськраді лишаються люди, дуже віддані йому особисто. Це погано. Їх швидко не заміниш. Вони можуть саботувати роботу", – каже LIGA.net головний редактор одеського медіа Інтент Валерій Болган.

Що сталося в Чернігові майже три роки тому і як це переносять на Одесу – розбір.