В ночь на 29 сентября беспилотник Службы безопасности Украины атаковал электрическую подстанцию в Курской области РФ. Снова. И снова в результате удара без света остались несколько населенных пунктов.

Спецслужба предупреждает россиян: если они продолжат наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре – получат в разы больше подобных ударов, но уже на своей территории.

"Украина очертила свою ударную триаду. И она только в начале своего пути", – говорит LIGA.net бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Как Украина отвечает на российские удары по энергетике и переносит войну в российский тыл – кратко рассказываем на LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 26 сентября в Курской области дрон СБУ сбросил взрывчатку на электроподстанцию. Семь населённых пунктов остались без света.

После новой атаки 29 сентября свет пропал в пяти российских деревнях. Сама подстанция горела до утра – по состоянию на 10:00 пожар не потушили.

К этим электроподстанциям были подключены важные военные объекты, говорят источники LIGA.net в СБУ: "Россияне должны понимать – если они собираются и дальше атаковать украинскую энергетику, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать".

Об этом же предупреждают и министр обороны Рустем Умеров, и начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов: Украина будет отвечать.

Это не означает, что ответ будет симметричным, говорит LIGA.net военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник: "Это скорее сигнал россиянам, предупреждение: удары могут стать интенсивнее".

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. К идее ударов по энергетической инфраструктуре врага следует относиться осторожно, добавляет Мельник. Эти объекты не вписываются в стратегию наступления Украины. Удары по ним уже на грани с соблюдением международных правил ведения войны. Они скорее контрпродуктивны: могут, напротив, способствовать мобилизации и консолидации населения.

Тем более – в таких тоталитарных режимах, как в России. Не факт, что они существенно расколят россиян в их оценке действий Путина.

Но если энергетические объекты обеспечивают военные или оборонные предприятия России, они подпадают под перечень вполне логичных и легитимных военных целей, уточняет LIGA.net директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"У нас есть несколько приоритетных подходов к ударам по российской территории: средства ПВО противника; объекты, где производят оружие и компоненты; объекты, имеющие политическое или резонансное значение, причастны к центрам принятия решения", – перечисляет он.

Обесточивание отдельных населенных пунктов – только бонус. Украина найдет баланс во избежание обвинений в копировании российской модели ведения боевых действий на территории самой РФ, убежден аналитик.

С точки зрения практической пользы ресурсы лучше направить на ограничение возможности оборонной промышленности Российской Федерации. Тем более что эти возможности не безграничны, добавляет Згурец.

"Сейчас, когда мы, например, бьем по объектам в Крыму, – выбираем действительно важные цели. Корабли – угроза, особенно носители вражеских ракет, объекты управления, склады с боеприпасами", – говорит он.

По его словам, в Крыму – более 200 военных целей, которые нужно уничтожить (хотя приоритетными будут не все): "На каждую – несколько ракет. Условно нужно больше 400 крылатых ракет зарубежного производства".

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ЧТО ДАЛЬШЕ. Украина будет использовать все возможности, чтобы ослабить врага, говорит LIGA.net экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Свою ударную триаду Украина уже очертила: это ракетное вооружение, дроны, диверсионные операции, добавляет Романенко. И она – только в начале пути.

"Мы увеличиваем возможности в дальности, мощности боевой части, точности попадания в цель, способности преодолевать ПВО и контрдиверсионную работу РФ, – говорит генерал-лейтенант. – Это поможет нам снижать потенциал России по выпуску военной продукции и постоянно влиять на противника. Перспективы есть" .

Целей на территории РФ хватает и без энергетических объектов, добавляет Згурец. Он считает, что нужно подождать, пока история с "красными линиями" от западных партнеров растворится, и Силы обороны смогут использовать зарубежные ракеты для ударов в глубь России.

"Завод, который производит шахеды, – это 1200 км от Украины. Ни одна ракета туда пока не достанет. Только наши беспилотники, – объясняет он. – Даже если объяснить партнерам, что есть объекты в глубине РФ, нуждающиеся в дальнобойных системах, я не уверен, что они на это пойдут, но это позволит распространить дискуссию с ними за пределы дальности 300 км и ограниченном количестве".

Сейчас вопрос упирается в количество вооружения. И тратить свой ресурс просто так, как это делает Россия, Украина не может себе позволить, отмечает Згурец: "Война еще не перевалила через Рубикон, и будут важнее цели, которые будут влиять на ее дальнейший ход".

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