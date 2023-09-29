В ніч проти 29 вересня безпілотник Служби безпеки України атакував електричну підстанцію у Курській області РФ. Знову. І знову внаслідок удару без світла залишились кілька населених пунктів.

Спецслужба попереджає росіян: якщо вони продовжать завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі – отримають у рази більше подібних ударів, але вже на своїй території.

"Україна окреслила свою ударну тріаду. І вона – лише на початку свого шляху", – каже LIGA.net колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Як Україна відповідає на російські удари по енергетиці та переносить війну у російський тил – розповідаємо коротко на LIGA.net.

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ЩО СТАЛОСЯ. 26 вересня у Курській області дрон СБУ скинув вибухівку на електропідстанцію. Сім населених пунктів залишились без світла.

Після нової атаки 29 вересня світло пропало у п'яти російських селах. Сама підстанція горіла до ранку – станом на 10:00 пожежу не загасили.

До цих електропідстанцій були підключені важливі військові об'єкти, кажуть джерела LIGA.net у СБУ: "Росіяни мають розуміти – якщо вони збираються і далі атакувати українську енергетику, то будуть отримувати на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це зробити".

Про це ж попереджають і міністр оборони Рустем Умєров, і начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов: Україна відповідатиме.

Це не означає, що відповідь буде симетричною, каже LIGA.net військовий експерт із Центру Разумкова Олексій Мельник: "Це скоріше сигнал росіянам, попередження: удари можуть стати інтенсивнішими".

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ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. До ідеї ударів по енергетичній інфраструктурі ворога потрібно ставитись обережно, додає Мельник. Ці об’єкти не вписуються в стратегію наступу України. Удари по них – вже на межі з дотриманням міжнародних правил ведення війни. Вони скоріше контрпродуктивні: можуть, навпаки, сприяти мобілізації та консолідації населення.

Тим більше – у таких тоталітарних режимах, як у Росії. Не факт, що вони суттєво розколють росіян в їхній оцінці дій Путіна.

Але якщо енергетичні об'єкти забезпечують військові або оборонні підприємства Росії, вони підпадають під перелік цілком логічних і легітимних військових цілей, уточнює LIGA.net директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"У нас є декілька пріоритетних підходів до ударів по російській території: засоби ППО противника; об'єкти, де виготовляють зброю і компоненти; об'єкти, які мають політичне чи резонансне значення, дотичні до центрів прийняття рішення", – перераховує він.

Знеструмлення окремих населених пунктів – лише бонус. Україна знайде баланс, щоб уникнути звинувачень у копіюванні російської моделі ведення бойових дій на території самої РФ, переконаний аналітик.

З точки зору практичної користі ресурси краще спрямувати на обмеження спроможності оборонної промисловості Російської Федерації. Тим більше, що ці можливості не безмежні, додає Згурець.

"Зараз, коли ми, наприклад, б’ємо по об'єктах в Криму, – обираємо дійсно важливі цілі. Кораблі – загроза, особливо носії ворожих ракет, об'єкти управління, склади з боєприпасами", – каже він.

За його словами, в Криму – понад 200 військових цілей, які потрібно знищити (хоча пріоритетними будуть не всі): "На кожну – кілька ракет. Умовно потрібно більш як 400 крилатих ракет закордонного виробництва".

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ЩО ДАЛІ. Україна буде використовувати всі можливості, щоб ослабити ворога, каже LIGA.net ексзаступник начальника Генштабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Свою ударну тріаду Україна вже окреслила: це ракетне озброєння, дрони, диверсійні операції, додає Романенко. І вона – лише на початку шляху.

"Ми збільшуємо спроможності у дальності, потужності бойової частини, точності влучання в ціль, здатності долати ППО та контрдиверсійну роботу РФ, – каже генерал-лейтенант. – Це допоможе нам знижувати потенціал Росії з випуску військової продукції та постійно впливати на противника. Перспективи є".

Цілей на території РФ вистачає і без енергетичних об’єктів, додає Згурець. Він вважає, що треба почекати, поки історія з "червоними лініями" від західних партнерів розчиниться, і Сили оборони зможуть використовувати закордонні ракети для ударів вглиб Росії.

"Завод, який виготовляє "шахеди", – це 1200 км від України. Жодна ракета туди поки не дістане. Лише наші безпілотники, – пояснює він. – Навіть якщо пояснити партнерам, що є об'єкти вглибині РФ, які потребують далекобійних систем, я не певен, що вони на це підуть. Але це дозволить поширити дискусію із ними за межі дальності 300 км і обмежену кількість".

Зараз же питання впирається у кількість озброєння. І витрачати свій ресурс просто так, як це робить Росія, Україна не може собі дозволити, наголошує Згурець: "Війна ще не перевалила через Рубікон, і будуть більш важливі цілі, які впливатимуть на її подальший хід".

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