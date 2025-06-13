Аналитика
Баллистика, рожденная войной. Почему ракетная программа – это тест на взрослость Украины
Ракетные комплексы считаются мощным оружием сдерживания внешней агрессии и способны осуществлять большие ударные миссии. Если бы Вооруженные Силы Украины имели несколько тысяч разных ракет – крылатых и баллистических, а также развернутую систему ПВО-ПРО, вряд ли российский диктатор Путин решился бы атаковать.
Украина исторически была очень сильным ракетостроительным государством, и во времена холодной войны на КБ "Южное" и ПО "Южмаш" было создано 12 из 20 мощнейших в мире стратегических межконтинентальных ракет, включая непревзойденную ракету Р-36М (название по классификации НАТО – SS-18 Satan).
Но в полномасштабную войну Украина вошла без ракетного щита и сдерживающего меча.
Из этого текста вы узнаете:
- как мы вообще оказались на дне ракетостроения;
- что означает успешное испытание (в мае) украинской баллистической ракеты;
- сколько баллистических ракет нужно Украине для влияния на ход войны с РФ.
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