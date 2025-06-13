Ракетные комплексы считаются мощным оружием сдерживания внешней агрессии и способны осуществлять большие ударные миссии. Если бы Вооруженные Силы Украины имели несколько тысяч разных ракет – крылатых и баллистических, а также развернутую систему ПВО-ПРО, вряд ли российский диктатор Путин решился бы атаковать.

Украина исторически была очень сильным ракетостроительным государством, и во времена холодной войны на КБ "Южное" и ПО "Южмаш" было создано 12 из 20 мощнейших в мире стратегических межконтинентальных ракет, включая непревзойденную ракету Р-36М (название по классификации НАТО – SS-18 Satan).

Но в полномасштабную войну Украина вошла без ракетного щита и сдерживающего меча.

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