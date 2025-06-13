Ракетні комплекси небезпідставно вважаються потужною зброєю стримування зовнішньої агресії та здатні здійснювати великі ударні місії. Якби Збройні Сили України мали кілька тисяч різних ракет – крилатих та балістичних, а також розгорнуту систему ППО-ПРО, навряд чи російський диктатор Путін наважився б атакувати.

Україна історично була дуже сильною ракетобудівною державою, і за часів холодної війни на КБ "Південне" та ВО "Південмаш" було створено 12 із 20 найпотужніших у світі стратегічних міжконтинентальних ракет, включно з неперевершеною ракетою Р-36М (назва за класифікацією НАТО – SS-18 Satan).

Але у повномасштабну війну Україна увійшла без ракетного щита і меча стримування.

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