Аналітика
Балістика, народжена війною. Чому справжня ракетна програма – це тест на дорослість України
Ракетні комплекси небезпідставно вважаються потужною зброєю стримування зовнішньої агресії та здатні здійснювати великі ударні місії. Якби Збройні Сили України мали кілька тисяч різних ракет – крилатих та балістичних, а також розгорнуту систему ППО-ПРО, навряд чи російський диктатор Путін наважився б атакувати.
Україна історично була дуже сильною ракетобудівною державою, і за часів холодної війни на КБ "Південне" та ВО "Південмаш" було створено 12 із 20 найпотужніших у світі стратегічних міжконтинентальних ракет, включно з неперевершеною ракетою Р-36М (назва за класифікацією НАТО – SS-18 Satan).
Але у повномасштабну війну Україна увійшла без ракетного щита і меча стримування.
З цього тексту ви дізнаєтесь:
- як ми взагалі опинилися на дні ракетобудування;
- що означає успішне випробування (у травні) української балістичної ракети;
- скільки балістичних ракет треба Україні для впливу на перебіг війни з РФ.
Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку