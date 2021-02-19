Амина Окуева воевала на Донбассе в составе батальона Киев-2, участвовала во второй чеченской войне на стороне сопротивления и считала Россию главным врагом Украины и Чечни. Она мешала Путину и Кадырову – за это на Амину и ее гражданского мужа Адама Осмаева была открыта фактически охота. Вечером 30 октября 2017 года эта "охота" трагически завершилась: Окуеву убили выстрелом в голову.

На этой неделе Апелляционный суд Киева отпустил под домашний арест Игоря Редькина – главного подозреваемого в деле об убийстве Окуевой. Редькин был последним из семи членов предполагаемой "банды киллеров", который еще удерживался в СИЗО. Теперь все подозреваемые, которым следствие приписывает пять заказных убийств с 2013 по 2019 год, будут отсиживаться дома в ожидании суда.

Что происходит в деле Окуевой, в чем обвиняют "банду Редькина" и почему подозреваемых отпустили из СИЗО: разбор LIGA.net.

ОХОТА НА ОКУЕВУ И ОСМАЕВА

Амину Окуеву убили осенью 2017 года. Автомобиль, в котором она ехала с гражданским мужем Адамом Осмаевым, обстреляли на г-образном повороте в Глевахе под Киевом. В Окуеву попало пять пуль, одна из которых раздробила череп. Она умерла на месте.

Это было не первое покушение на добровольцев. Летом того же года киллер, выдав себя за французского журналиста, договорился о встрече с ними на Подоле. Сев в авто, он достал пистолет и выстрелил Осмаеву в грудь. В ответ Окуева ранила нападавшего из наградного пистолета. Он был задержан. В подозреваемом опознали "личного киллера Кадырова". Позже его передали России в рамках обмена пленными.

В МВД главой версией убийства Окуевой назвали действия российских спецслужб в Украине и месть Осмаеву со стороны окружения чеченского президента Рамзана Кадырова. В России Осмаева обвиняют в покушении на президента Владимира Путина в 2012 году.

"Заказчики – или скорее посредники – объявлены в розыск. Я считаю, что заказы идут от одного центра. Из другого дела по Шайтанову становится понятно, что заказчик, скорее всего, ФСБ", – рассказывает LIGA.net Адам Осмаев. Задержанного в прошлом году генерала СБУ Валерия Шайтанова тоже подозревают в подготовке убийства Осмаева по заказу ФСБ. Мы писали об этом деле здесь.

ЧТО ИЗВЕСТНО О "БАНДЕ КИЛЛЕРОВ"

Только через три года после убийства Амины Окуевой, в январе 2020 года в деле появился первый подозреваемый. Им оказался Игорь Редькин, уроженец республики Дагестан (Россия). Длительное время он проживал в Украине и стоил бизнес в крупной IT-компании.

В Реестре юридических лиц Редькин указан как совладелец и основатель нескольких компаний, в частности Голден-Фиш и Блэк-Шримп.

Редькин утверждал, что является гражданином Украины. Это не так. "Он паспорт получил за пару дней до оккупации в Луганской области. Мы понимаем, что он не настоящий. Он был отменен. Так что Редькин может быть и не Редькин. Я не удивлюсь, если у него есть и другие фамилии. Узнать это в России, с которой мы в состоянии войны, невозможно", – говорит LIGA.net начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

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По его словам, в "группу Редькина" входили семь человек. Их "специализацией" были убийства на заказ, в основном – бизнесменов.

"Убийства, как мы задокументировали, начались еще в 2013 году. Но максимальной сплоченности эта банда достигла в 2016-м, когда убили директора компании Капарол Украина Павла Зможного. В конце все это получило огромный масштаб, с распределением обязанностей и разделением на преступные подгруппы", – отметил Небитов. У них была группа разведки, которая собирала информацию, изучала образ жизни объекта, его маршрутов. И группа силовой атаки: непосредственные исполнители, которые убивали из огнестрельного оружия, или резали ножом, забивали арматурой. Свои убийства они пытались замаскировать под какое-то хулиганство, грабеж, чтобы сбить след".

Небитов признается, что полиция вышла на группу и ее связь с убийством Окуевой почти случайно. В январе 2019 года в Киеве был убит директор рекламного отдела Киевского метрополитена Павел Миленький. Полиция, расследуя это убийство, вышла на часть группы. И обратила внимание, что в подготовке и убийстве Миленького очень много совпадений с убийством Зможного. "Тогда мы подняли дело Зможного, начали отматывать ситуацию назад, – говорит Небитов. – И в сентябре 2019 года приняли решение о задержании членов банды".

Убийства начались еще в 2013 году. Максимальной сплоченности эта банда достигла в 2016-м, когда убили директора компании Капарол Украина Павла Зможного. У них была группа разведки, которая собирала информацию по объектам. И группа силовой атаки: непосредственные исполнители, которые убивали, – начальник полиции Киевской области Андрей Небитов

После задержания (подозреваемых тогда быстро отпустили из СИЗО) следствие провело забор молекулярных образцов. Сверили с базой. И нашли неожиданное совпадение: профиль ДНК Редькина якобы совпал с образцом ДНК на оружии, брошенном недалеко от места убийства Окуевой – а именно на ствольной коробке автомата.



"Этот образец ДНК с 2017 года находился в базе. А в 2019 году, когда в базу попал профиль Редькина, произошло совпадение. И мы поняли, что все очень серьезно: люди, кроме бизнесменов, брали и другие заказы. Началась отработка", – расскащывает Небитов.

По версии следствия, финансистом группы был бизнесмен Сергей Константинов. Якобы именно он поручал Редькину исполнение преступлений и сбор группы. В деле об убийстве Окуевой Константинов пока не фигурирует, в ряде других эпизодов – да.

"Как минимум, мы считаем его заказчиком убийства Виталия Грищенко в Киеве в 2013 году, Зможного в 2016 году и Миленького в 2019 году. Это то, что нам удалось сейчас установить. Он сейчас находится в международном розыске", – пояснил начальник областной полиции.

"Группа Редькина" подозревается в пяти убийствах и двух покушениях:

2013 год. Убийство на Осокорках Виталия Грищенко. По данным следствия, он занимался строительством на одном из объектов Константинова. "Там у них был конфликт по поводу строительства, выплаты денег и так далее", – пояснил Небитов. Его забили битами (или арматурой) и кирпичом на парковке возле дома, когда он выходил из своей машины. У него украли телефон и кошелек.

2014 год. На территории гаражного кооператива в Шевченковском районе был убит бизнесмен Константин Хоруженко. По данным полиции, он судился с фирмой, связанной с Константиновым.

2016 год. Убийство директора Caparol в Украине Павла Зможного. Ему неоднократно угрожали, и даже на пробежку он выходил с травматическим пистолетом. На пробежке его и расстреляли. Причиной заказного убийства в полиции называют конфликт по поводу аренды помещения. "Сумма конфликта составляла от 12 до 18 млн грн, – без подробностей уточняет Небитов. – Вот за это и был убит Зможный: он отказался платить".

2017 год. Убийство Окуевой и покушение на Осмаева. Полиция, кроме Редькина, изучает роль уроженца Чечни Салаха Хумаидова. Возможно, именно он был заказчиком убийства (или посредником). Подозрение Хумаидову направлено в посольство РФ в Украине.

2018 год. В городе Украинка было совершено покушение на Константина Кривопуста, который занимался адвокатской деятельностью. "Он помогал людям, которые заводили деньги в Украину для инвестпроектов. Там была ситуация, где деньги должны были идти или через его компанию, или через компанию Константинова", – подчеркнул Небитов.

2019 год. В Киеве зарезали начальника рекламного отдела Киевского метрополитена Павла Миленького. Причина – конфликт по поводу размещения рекламы в метро. Якобы банда Константинова требовала перераспределения рынка рекламы в метрополитене.

Сам Редькин в суде подтвердил, что работал с Константиновым – но не более. "Он мой основной работодатель, на всех моих предприятиях. С ним я знаком где-то с 2000 года, он много помогал спортсменам, спонсировал. Мы и в клубе вместе были, он же боксом занимался, у нас общий тренер был. Он один из основателей ИТ-компании, в которой я работал", – говорит Редькин. Свою причастность к преступлениям он отрицает.

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В день убийства Окуевой, утверждает Редькин, он даже не покидал Дарницкий район Киева. А в вечер расстрела был в храме в Бортничах. Показывая журналистам распечатки смс и звонков, Редькин заявлял: весь день убийства он потратил на "поиски дочери по всей Америке", которая не отвечала на звонки. Он также был загружен работой над тремя проектами IT-компании: "Мы голову не поднимали".

"Я был генеральным директором. Мы сотрудничали с США. Вы понимаете, какие там доходы? От 3 до 5 тысяч долларов официально. И я пошел бы убивать за деньги?.. Чтобы бегать по полям за чеченцами?" – говорил он.

Отдельно Редькин напомнил журналистам об увечьи – на его правой руке не хватает мизинца и безымянного пальца, и своем артрите. "Посмотрите на мою руку. Я магазин снарядить не могу", – говорил подозреваемый. По его словам, в районе Глевахи он был лет десять назад.

Есть экспертиза ДНК, сделанная в 2017 году, которая через два года совпала с Редькиным, когда у него брали образцы по другому делу. Он держал в руках этот автомат, – Адам Осмаев

Адвокат Редькина Ольга Миролюбова отказалась ответить на вопросы LIGA.net о деле: "Нет, я комментариев не даю. Мой клиент категорически против моего общения со СМИ". Получить комментарии от адвоката Осмаева Марины Мацегоры тоже не удалось.

Адам Осмаев заявил LIGA.net, что доверяет версии следствия: "Здесь нет места для сомнений. Есть экспертиза ДНК, сделанная в 2017 году, которая через два года совпала с Редькиным, когда у него брали образцы по другому убийству. То, что он держал в руках этот автомат – это 100%. В США, например, этого более чем достататочно, чтобы осудить, если нет стопроцентного алиби – которого у Редькина нет". Есть, говорит Осмаев, и другая информация, которая подтверждает причастность "банды Редькина" – но он пока озвучить ее не может: "А кто именно стрелял, они могли бы рассказать, если бы признались. Иначе виновны все. Но с нашей судебной системой можно ожидать чего угодно".

ГОД В СИЗО – И НА СВОБОДУ

Больше года после задержания Редькина привозили в суды на продление меры пресечения – СИЗО. "Редькин в суде вел себя очень спокойно и уверенно, открыто общался с судьей. Рассказывал, как всячески содействовал развитию женского бокса, как религиозен и постоянно молится. И эти четки у него постоянно в руках", – говорит LIGA.net представитель департамента коммуникаций МВД Ирина Прянишникова.

За год Редькин сменил несколько адвокатов. "А вы же знаете: приходит новый адвокат, берет время на ознакомление с делом. Потом второй, третий, и всем снова и снова нужно время. Такая была выбрана старая схема, чтобы затянуть процесс", – отметила она.

В деле больше 30 томов. И когда очередной адвокат доходил до изучения последнего тома – Редькин от него отказывался и брал нового, рассказывают в полиции. Это продолжалось с июля 2020 года.

В конце января Шевченковский райсуд в очередной раз продлил Редькину арест – до конца марта. Продлевая арест, суд сослался на риски в случае освобождения: что подозреваемые попытаются скрытся, незаконно влиять на потерпевших и свидетелей.

А 10 февраля коллегия Апелляционного суда Киева – отпустила его под домашний арест. Формальная причина освобождения Редькина из СИЗО – он провел там больше года. "Это решение (по мере пресечения) не касается производства именно об убийстве Амины Окуевой. Там тоже статья об убийстве, но это производство 2013 года (убийство Грищенко). Основная причина, по которой ему сменили меру пресечения – нарушены сроки", – объясняют LIGA.net в пресс-службе Апелляционного суда.

Во время досудебного расследования лицо может содержаться под стражей не больше 12 месяцев – для тяжких преступлений, не больше полугода – для преступлений средней тяжести.

Редькин провел под стражей больше 13 месяцев. Так что это больше вопрос к следствию. Основная причина, по которой ему сменили меру пресечения – нарушены сроки, – Апелляционный суд

"Редькин провел под стражей больше 13 месяцев. Так что это больше вопрос к следствию. Апелляционный суд пришел к выводу, что подозрения обоснованы, и риски безусловно есть. Но тут дело именно в превышении сроков содержания под стражей", – утверждают в суде.

Перед этим из СИЗО выпустили и других членов предполагаемой преступной группы. Предпоследним вышел Андрей Кравченко, которого подозревают по меньшей мере в трех убийствах, как и самого Редькина.

"Редькин специально затягивал ознакомление с материалами дела, потому что на досудебное следствие отводится один год, – считает Осмаев. – Апелляционный суд счел, что раз прошел год по моему делу, то можно перевести и на домашний арест людей, подозреваемых в нескольких заказных убийствах и покушениях, которым грозит пожизненный срок. Один из судей, выносивший решение, известен тем, что отпустил под личное обязательство обвиняемого в убийстве майдановцев, после чего тот благополучно скрылся в РФ".

"Мы привыкли к судебной коррупции в коммерческих делах, но коррупция в делах о массовых убийствах, если она имела место, требует максимального внимания всего государства и общества, чтобы такое не повторялось", – говорит муж Амины Окуевой.

ЧТО ДАЛЬШЕ

17 февраля прокуратура направила в суд обвинительный акт по "группе Редькина". Это означает, что суд сможет перейти к рассмотрению дела по сути. Семерых человек обвиняют в совершении заказных убийств и покушений на убийство, создании преступной организации и участии в ней, в незаконном обращении с оружием. Если вину удастся доказать, им грозит пожизненное лишение свободы, считают в прокуратуре.

Это только первый транш, говорит Небитов. "Мы дополнительно расследуем еще одно убийство, вымогательство, поджог – с целью запугивания был сожжен дом. Отдельно мы выделили экономическую составляющую этой группы. Потому что убийства совершались не бессмысленно, чтобы убить. Все они были направлены на "улучшение" экономического благополучия членов этой группы, Константинова и Редькина", – подчеркнул он. Дополнительные эпизоды, заверили в полиции, будут направлены в суд после дорасследования.

"То, что их выпустили из СИЗО – ничего страшного, – считает Небитов. – Мы за ними присматриваем. Если даже им как-то удастся покинуть Украину, у нас есть заочное правосудие. Рано или поздно все равно попадутся и будут экстрадированы в Украину".

После первого заседания суд будет решать, какую меру пресечения назначить подозреваемым уже на период судебного расследования.

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