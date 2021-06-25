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Разбор | Баста выступит в Киеве. Хотя был в оккупированном Крыму: как это возможно и кто виноват

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2021, 15:50
Баста выступит в Киеве. Хотя был в оккупированном Крыму: как это возможно и кто виноват - Фото
Василий Вакуленко, он же Баста (коллаж - Маргарита Ретуева/LIGA.net)

Рэпер Баста выступал в оккупированной Ялте, снимался в Крыму в роли российского военного. И даст концерт в Киеве. Кто виноват и можно ли это изменить

Через пару часов в Киеве должен начаться концерт российского рэпера Басты. И это несмотря на его выступления во временно оккупированном Крыму. Правоохранительные органы кивают друг на друга, утверждая, что помешать концерту Басте не в силе. Однако юристы и политики считают иначе. Почему Баста без проблем приезжает в Украину, кто в этом виноват и можно ли это исправить – в разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 25-26 июня в Киеве и 27 июня в Одессе должны пройти концерты Басты. На данный момент никаких преград этому не существует. В 2020-м Басте отменили запрет на въезд в Украину, а в мае этого года он уже успел побывать в одном из киевских ресторанов.

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Гражданину РФ Василию Вакуленко (он же Баста) запретили въезд в Украину в 2017-м из-за концертов во временно оккупированном Крыму. В сети есть видеозаписи концертов Басты в Ялте в 2014-2015 годах. Также он снимался в фильме "Ке-ды" (2016), где играет российского военнослужащего, который проходит службу в оккупированном Крыму.

Скриншот фильма

А пропагандистское издание rg.ru сообщает, что Баста был в жюри российского конкурса, на котором выбирали лучшую песню о Крымском мосте, построенном оккупантами, где в припеве звучат слова: "Желанный Крымский мост соединил два берега России".

КТО ВИНОВАТ. Согласно закону о кинематографии, перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, составляет Минкульт на основании представлений СНБО, СБУ и Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Баста был включен (как и исключен) в черный список по представлению СБУ. В ведомстве сообщили LIGA.net, что по закону, если за три года запрета на въезд в Украину человек ни разу больше не посещал оккупированный Крым, то санкцию автоматически аннулируют.

Согласно закону о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, если бы Баста пытался въехать в Украину в течении 2017-2020 годов, то запрет продлили бы на 10 лет. Поскольку Баста формально выполнил условия украинского законодательства, то СБУ попросила Минкульт исключить его из черного списка. А у Минкульта нет полномочий решать, кого включать, а кого не включать в список.

"Однако мы считаем, что у данного преступления нет срока давности. После того как Басту исключили из черного списка, мы проинформировали коллег из Госпогранслужбы, что Баста посещал Крым и это может быть основаниям для них закрыть для него въезд", – сообщили LIGA.net в пресс-службе СБУ.

Ответ пресс-службы СБУ

В ГПСУ считают иначе. "Человек нарушил украинское законодательство, ему запретили въезд, прошло три года и все, он понес наказание за нарушение", – отметил в комментарии LIGA.net спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Он подтвердил, что ГПСУ получала письмо от СБУ, однако "какие-то новые обстоятельства нарушения украинского законодательства в письме не указаны". А дважды за одно и тоже правонарушение привлечь к ответственности нельзя, добавляет он.

Собеседник LIGA.net в Службе безопасности говорит, что хоть это и санкционная история, но СБУ также не может дважды за одно и тоже правонарушение подать человека в санкционные списки. "В данном случае мы оказались заложниками законодательства", – считает он.

Если в течение трех лет не было повторного/нового правонарушения – фигурант списка автоматически исключается из него, – пресс-служба СБУ

Поэтому теоретически, если российский певец Филипп Киркоров, который попал в черный список Минкульта 23 июня, в течение трех лет не будет посещать оккупированный Крым, то в 2024-м он автоматически может быть исключен из списка, говорит собеседник LIGA.net в СБУ.

Несовершенство украинского законодательства уже позволило ряду артистов уклониться от санкций. В 2020-м аналогичный трехлетний запрет на въезд был отменен для российской актрисы Екатерины Варнавы.

А в 2019-м из черного списка был исключен российский актер и звезда сериала "Сваты" Федор Добронравов, поскольку Окружной админсуд Киева признал незаконным обращение СБУ из-за его публичной поддержки захвата Крыма и незаконных посещений полуострова.

ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ. Адвокат юридической компании Arzinger Виктор Сизоненко говорит, что процедуры включения в черный список, которая прописана в нормативно-правовых актах и урегулирована, нет. "В этом такой способ регулирования очень похож на санкции. Ни порядка, ни оснований государство не озвучивает, отдавая решение полностью под дискрецию органа власти, в нашем случае – СБУ", – объясняет юрист в комментарии LIGA.net.

При этом нужно разделять черный список Минкульта и список на запрет въезда. По словам Сизоненко, это разные вещи и напрямую друг от друга не зависят. "Для объявления о запрете въезда не всегда нужно конкретное административное правонарушение. Там много оснований, в том числе та же оперативная информация", – добавляет он.

Здесь речь о законе о правовом статусе иностранцев, статья 13 которого гласит, что въезд в Украину может быть запрещен "в интересах обеспечения национальной безопасности". Поэтому при желании СБУ могла найти повод, чтобы запретить Басте въезд в Украину, считает Сизоненко.

Глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев (Слуга народа) также не видит здесь проблемы. "Под санкции можно попадать сколько угодно раз, здесь не нужно решение суда. Это подсанкционное нарушение", – сказал он LIGA.net.

В тоже время Потураев считает необходимым изменить порядок включения в черный список Минкульта. "Нужно прописать четкие критерии внесения в черный список, сделав процедуру попадания более прозрачной. Считаю, что решение о включении должен принимать не Минкульт, а коллегиальный орган – Нацсовет по телевидению и радиовещанию. Но единства в комитете нет, и мы отложили этот вопрос", – добавляет нардеп.

В целом Потураев не считает кейс Басты системной проблемой, поскольку такие случаи скорее единичны. "Вчера исключили Басту, а сегодня включили Киркорова", – резюмирует он.

Читайте также: Киркоров отреагировал на попадание в "черный список" Украины. Говорит — гордится: видео

Юрий Смирнов

специальный корреспондент LIGA.net
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Баста Василий Вакуленко Федор Добронравов сбу госпогранслужба екатерина варнава
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