В конце февраля Главное управление разведки МО официально сообщило о подготовке контрнаступления ВСУ весной 2023 года. Параллельно с этим начало увеличиваться количество разнообразной "бавовны".

Если взрывы во временно оккупированных Донецкой, Луганской областях и в Крыму давно носят устойчивый характер, то весенняя "бавовна" активизировалась именно на территории России. Только за первые девять дней мая LIGA.net насчитала 14 взрывов, вызванных (предположительно) атаками беспилотников или диверсантов. Столько же случаев было за весь апрель.

Как взрывается Россия в ожидании украинского контрнаступления: карта от LIGA.net. Сначала нажмите кнопку Старт. Карту можно приблизить или отдалить.

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МЕТОДОЛОГИЯ. На карте собраны взрывы, подрывы, диверсии и атаки беспилотников с 26 февраля (дата вышеупомянутого заявления ГУР) по 7 мая включительно. Речь именно об успешных "кейсах", ведь российские пропагандистские СМИ почти ежедневно сообщают о сбивании десятков беспилотников и предотвращении многочисленных диверсий.



Такие случаи не попали на карту. Как и несколько взрывов и пожаров, которые, вероятно, стали следствием экологических проблем или человеческого фактора. К примеру, На карте собраны взрывы, подрывы, диверсии и атаки беспилотников с 26 февраля (дата вышеупомянутого заявления ГУР) по 7 мая включительно. Речь именно об успешных "кейсах", ведь российские пропагандистские СМИ почти ежедневно сообщают о сбивании десятков беспилотников и предотвращении многочисленных диверсий.Такие случаи не попали на карту. Как и несколько взрывов и пожаров, которые, вероятно, стали следствием экологических проблем или человеческого фактора. К примеру, пожар на складах с порохом в Свердловской области 6 мая. География карты: только территория Российской Федерации. Однако количество "бавовны" в том же оккупированном Крыму остается на стабильно высоком уровне.

Самые популярные цели на территории России – объекты инфраструктуры (восемь случаев) и электроэнергетики (семь). Отдельная категория – железнодорожная инфраструктура. Все пять известных случаев произошли за последние три недели, а больше других "повезло" Брянской области, где из-за взрывов два дня подряд сходили с рельсов грузовые поезда.

Географически самый "взрывной" регион России – Белгородская область (11 случаев), далее Брянская (девять) и Краснодарский край (пять).

Март прошел для россиян относительно спокойно – "всего" пять случаев (по методологии). Активизация "бавовны" приходится на середину апреля, когда основными объектами поражения становятся объекты электроэнергетики. Всего за апрель LIGA.net насчитала 14 случаев.

Официально Украина не признает причастность ни к одному из взрывов.

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