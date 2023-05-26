ОНОВЛЕНО. Текст від 10 травня актуалізований станом на 25 травня.

Наприкінці лютого Головне управління розвідки МО офіційно повідомило про підготовку контрнаступу ЗСУ на весну 2023 року. Паралельно з цим почала збільшуватись кількість різноманітної "бавовни".

Якщо вибухи на тимчасово окупованих Донеччині, Луганщині та в Криму давно мають сталий характер, то весняна "бавовна" активізувалась саме на території Росії. За 25 днів травня LIGA.net нарахувала 30 вибухів, спричинених (імовірно) атаками безпілотників або диверсантів. Це вдвічі більше, ніж за весь квітень.

Як вибухає Росія в очікуванні українського наступу: мапа від LIGA.net. Спершу натисніть на кнопку Старт. Карту можна наблизити або віддалити.

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МЕТОДОЛОГІЯ. На мапі зібрані вибухи, підриви, диверсії та атаки безпілотників з 26 лютого (дата вищезгаданої заяви ГУР) до 25 травня включно. Йдеться саме про успішні "кейси", адже російські пропагандистські ЗМІ майже щодня повідомляють про збиття десятків безпілотників та запобігання численним диверсіям.



Такі випадки не потрапили на мапу. Як і декілька вибухів та пожеж, які, найімовірніше, стали наслідком екологічних проблем або людського фактора. Наприклад, На мапі зібрані вибухи, підриви, диверсії та атаки безпілотників з 26 лютого (дата вищезгаданої заяви ГУР) до 25 травня включно. Йдеться саме про успішні "кейси", адже російські пропагандистські ЗМІ майже щодня повідомляють про збиття десятків безпілотників та запобігання численним диверсіям.Такі випадки не потрапили на мапу. Як і декілька вибухів та пожеж, які, найімовірніше, стали наслідком екологічних проблем або людського фактора. Наприклад, пожежа на складах з порохом у Свердловській області 6 травня. Географія мапи: виключно територія Російської Федерації. Проте кількість "бавовни" в тому ж окупованому Криму залишається на стабільно високому рівні.

Найпопулярніші цілі на території Росії – об'єкти інфраструктури (вісім випадків) та електроенергетики (сім). Окрема категорія – залізнична інфраструктура. Всі п'ять відомих випадків сталися наприкінці квітня – на початку травня, а найбільше "пощастило" Брянській області, де через вибухи два дні поспіль сходили з рейок вантажні поїзди.

Географічно "найвибуховішим" регіоном Росії є Брянська область (18 випадків), далі – Бєлгородська (13) та Краснодарський край (п'ять).

Березень минув для росіян доволі спокійно – "усього" п'ять випадків (за методологією). Активізація "бавовни" припадає на середину квітня, коли основними об'єктами ураження стають об'єкти електроенергетики. Загалом за квітень LIGA.net нарахувала 14 випадків.

У травні основним епіцентром "бавовни" стали військові об'єкти. Зокрема, щонайменше два вертольоти та один літак Су-34, які самознищились в Брянській області. А також склад військової техніки.

Офіційно Україна не визнає причетність до жодного з вибухів.

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