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Тема дня | "Байден развеял нарратив New York Times". Как Зеленский съездил на саммит G7 и что с F-16

Цей матеріал також доступний українською
Владимир Зеленский и Джо Байден (фото - ОП)
21.05.2023, 15:45

Зеленский уезжает с саммита G7 после встреч с Байденом, Сунаком и лидерами свободного мира. Украина – ключевой элемент стратегии Запада и получит F-16

Президент Владимир Зеленский прибыл в Хиросиму на саммит G7, где встретился, в частности, с президентом США Джо Байденом и премьером Великобритании Риши Сунаком. Лидеры "семерки" подписали документы и обсудили самый горячий вопрос – истребители F-16 для Украины.

"В прошлом году Байден говорил, что Украина и Тайвань – один фронт демократии против диктатуры. Теперь это подтверждается на уровне всех лидеров G7, – объясняет значение визита LIGA.net эксперт Украинской призмы Александр Краев. – Это очень положительный сигнал, что Украина – не просто проект политический, а проект идеологический".

Как прошел визит Зеленского на главный саммит Западного мира и что он дает Украине на поле боя – коротко на LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Зеленский прибыл в Хиросиму на французском правительственном борту и первую встречу провел с британским премьером Риши Сунаком. Президент благодарил за лидерство в коалиции истребителей и обсуждал реализацию договоренностей, достигнутых во время его визита в Лондон.

"Великобритания очень активно взялась за современные истребители для Украины, – заявил Зеленский. – И это исторические вещи".

"Байден развеял нарратив New York Times". Как Зеленский съездил на саммит G7 и что с F-16

С премьером Италии Джорджей Мелони и президентом Франции Эмманюэлем Макроном обсуждалось обучение украинских пилотов. С канцлером Германии Олафом Шольцомформула мира и результаты визита в Берлин. С главой Евросовета Шарлем Мишелем – рекомендации ЕС, экспорт украинского зерна через страны ЕС и формула мира.

"Байден развеял нарратив New York Times". Как Зеленский съездил на саммит G7 и что с F-16

С гостем саммита, премьером Индии Нарендрой Моди Зеленский обсуждал гуманитарные проблемы, разминирование, потребность в мобильных госпиталях, а также пригласил его присоединиться к формуле мира.

"Байден развеял нарратив New York Times". Как Зеленский съездил на саммит G7 и что с F-16

А самая ожидаемая встреча произошла уже 21 мая. Президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине – на $375 млн, упомянул об укреплении ПВО и боевых самолетах.

На финальной пресс-конференции Байден сообщил, что проинформировал Зеленского о планах США и партнеров по обучению украинских пилотов "на истребителях четвертого поколения, включая F-16". Также он объяснил, что F-16 не будут задействованы в контрнаступлении и скорее касаются будущих потребностей Украины в "дальнобойной руке".

По словам Байдена, Зеленский заверил его, что F-16 не будет применяться для ударов по территории России.

"Байден развеял нарратив New York Times". Как Зеленский съездил на саммит G7 и что с F-16

Зеленский говорил Байдену еще о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности для ее вступления в НАТО. 21 мая также провел переговоры с лидерами Канады, Индонезии, Южной Кореи и принял участие в заседании G7.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Саммит G7 является одним из ключевых, объяснял LIGA.net экс-министр иностранных дел Павел Климкин. Он определит стратегию Запада, по крайней мере, до конца года.

И Украина в стратегии Запада – на важном месте. Первый пункт финального коммюнике G7 – поддержка Киева столько, сколько потребуется. А Мишель прямо призвал Китай давить на Россию.

Также лидеры сделали отдельное совместное заявление по Украине. В ней – поддержка формулы мира Зеленского, помощь Украине во время войны и в восстановлении, усиление санкций (в частности, на алмазы) и экономической изоляции РФ. Также закреплено, что G7 будет прилагать усилия для возмещения Россией ущерба, а военные преступления не должны остаться безнаказанными.

"Это означает, что любые инсинуации о "Запад готов нас бросить, прекратить помощь после контрнаступления и заставлять к перемирию" являются попытками информационно повлиять и дезориентировать нас, – говорит LIGA.net директор программы "Северная Америка" в Украинской призме Александр Краев. – На самом деле стратегический нарратив Запада – полноценная и справедливая победа Украины. Нет никаких отступлений, попыток удешевить, прекратить сопротивление и примириться с Россией".

Практическая плоскость саммита – это F-16. Накануне визита Зеленского начала формироваться авиационная коалиция под лидерством Британии и Нидерландов, а США наконец-то согласились на обучение украинских пилотов и дали зеленый свет на поставки самолетов. Саммит стал возможностью скоординировать действия партнеров и убедиться в политической поддержке идеи.

От заявлений Байдена об F-16 хотелось бы услышать большего, говорит Краев. Но сигнал от президента США все равно был правильным.

"Недавно The New York Times писала, что американцы не хотят учить пилотов и не будут давать F-16. Как минимум этот нарратив Байден развеял", — объясняет эксперт.

Третий аспект – поиск модели безопасности для Украины. Зеленский на выступлении перед всеми лидерами G7 заявил: Украина ожидает четких сигналов на Вильнюсском саммите НАТО в июле, а также стремится получить гарантии безопасности к членству в Альянсе.

По словам Климкина, договоренности саммита G7 будут в значительной степени определять наполнение Вильнюсского саммита. "Модель безопасности – вопрос номер один после милитарных вещей… НАТО для нас – это единственный вариант, в противном случае мы не сможем развиваться", – говорит экс-глава МИД.

"Байден развеял нарратив New York Times". Как Зеленский съездил на саммит G7 и что с F-16

Натовские страны, представленные в G7, являются наиболее влиятельными членами Альянса, добавляет Краев. И было очень важно донести до них видение безопасности Украины накануне саммита в Вильнюсе.

"Как европейское турне Зеленского было подготовкой к G7, так и кулуарные встречи G7 являются подготовкой к Вильнюсу. Это цепочка, – объясняет Краев. – Если Украину сейчас не готовы принимать в НАТО, нужны гарантии значительного уровня. Примерно такие, как у Швеции и Финляндии. Мы проговорили это на G7 и заложили основы идей, которые презентуют в Вильнюсе".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Учения украинских пилотов на западных самолетах начнутся уже летом. Продолжительность – неизвестна. Но источники Yahoo News сообщали, что она может сократиться до четырех месяцев вместо 16-18.

А пока пилоты будут тренироваться, партнеры должны решить главный вопрос – как, когда и в каком количестве наконец-то предоставить Украине F-16. Это будет обсуждаться на встрече министров обороны НАТО в июне.

Украина надеется получить 40-50 самолетов, первые – уже осенью.

По мнению Краева, это достижимая цель, ведь складываются три фактора: 1) украинские пилоты будут учиться; 2) подготовить инфраструктуру для приема самолетов возможно, поскольку ее теперь могут защитить ЗРК Patriot; 3) страх эскалации со стороны РФ не играет уже столь большую роль, поскольку Москва значительно использовала эскалационный потенциал.

"России просто уже нет, чем и куда обострять, – говорит Краев. – Все три фактора сошлись – и абсолютно реально, что мы получим осенью эти самолеты".

А структура евроатлантической безопасности и Украина будут в фокусе следующей стратегической площадки – саммита в Вильнюсе, заверяла в интервью LIGA.net посол при НАТО Наталья Галибаренко. Киев понимает, что во время войны членство не получит, но его цель – амбициозная.

"Должно быть четкое обязательство (по будущему Украины в НАТО, – ред.), и оно станет реальным, когда сложатся условия безопасности, – говорит госпожа посол. – Давайте уже сейчас положим это на бумагу".

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Марк Сировой
Марк Сировой
Корреспондент LIGA.net
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