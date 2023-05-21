"Байден розвіяв наратив New York Times". Як Зеленський з'їздив на саміт G7 та що з F-16

Президент Володимир Зеленський прибув у Хіросіму на саміт G7, де зустрівся, зокрема, з президентом США Джо Байденом та прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком. Лідери "сімки" підписали документи та обговорили найгарячіше питання – винищувачі F-16 для України.

"Минулого року Байден казав, що Україна і Тайвань – один фронт демократії проти диктатури. Тепер це підтверджується на рівні всіх лідерів G7, – пояснює значення візиту LIGA.net експерт Української призми Олександр Краєв. – Це дуже позитивний сигнал, що Україна – не просто проєкт політичний, а проєкт ідеологічний".

Як пройшов візит Зеленського на головний саміт Західного світу та що він дає Україні на полі бою – коротко на LIGA.net.

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ЩО СТАЛОСЯ. Зеленський 20 травня прибув у Хіросіму на французькому урядовому борту та у перший день зустрівся із британським прем’єром Ріші Сунаком. Президент дякував за лідерство у коаліції винищувачів та обговорював реалізацію домовленостей, досягнутих під час його візиту до Лондона.

"Велика Британія дуже активно взялася за сучасні винищувачі для України, – заявив Зеленський. – І це історичні речі".

З прем’єркою Італії Джорджею Мелоні та президентом Франції Емманюелем Макроном обговорювали навчання українських пілотів. З канцлером Німеччини Олафом Шольцом – формулу миру і результати візиту до Берліну. З головою Євроради Шарлем Мішелем – рекомендації ЄС, експорт українського зерна через країни ЄС і формулу миру.

З гостем саміту, прем’єром Індії Нарендрою Моді Зеленський обговорював гуманітарні проблеми, розмінування, потребу в мобільних шпиталях, а також запросив його доєднатися до формули миру.

А найочікуваніша зустріч сталася вже 21 травня. Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні – на $375 млн, згадав про зміцнення ППО та бойові літаки.

На фінальній пресконференції Байден повідомив, що проінформував Зеленського про плани США та партнерів із навчання українських пілотів "на винищувачах четвертого покоління, включно з F-16". Також він пояснив, що F-16 не будуть задіяні у контрнаступі та радше стосуються майбутніх потреб України у "далекобійній руці".

За словами Байдена, Зеленський запевнив його, що F-16 не будуть застосовувати для ударів по території РФ. Але росіяни все одно зіткнуться із колосальними ризиками від цих літаків, переконаний президент США.

Зеленський назвав F-16 вирішеним питанням та говорив Байдену ще про необхідність надати Україні гарантії безпеки до її вступу в НАТО. А 21 травня президент також провів переговори з лідерами Канади, Індонезії, Південної Кореї, Японії та взяв участь у засіданні G7.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Саміт G7 є одним із ключових, пояснював LIGA.net ексміністр закордонних справ Павло Клімкін. Він визначить стратегію Заходу принаймні до кінця року.

І Україна в стратегії Заходу – на важливому місці. Перший пункт фінального комюніке G7 – підтримка Києва стільки, скільки буде потрібно. А Мішель прямо закликав Китай тиснути на Росію.

Також лідери зробили окрему спільну заяву щодо України. У ній – підтримка формули миру Зеленського, допомога Україні під час війни та у відбудові, посилення санкцій (зокрема, на алмази) та економічної ізоляції РФ. Також закріплено, що G7 докладатиме зусиль для відшкодування Росією збитків, а воєнні злочини не мають залишитись безкарними.

"Це означає, що будь-які інсинуації про "Захід готовий нас кинути, припинити допомогу після контрнаступу та змушувати до перемир’я" є спробами інформаційно вплинути та дезорієнтувати нас, – каже LIGA.net директор програми "Північна Америка" в Українській призмі Олександр Краєв. – Насправді стратегічний наратив Заходу – повноцінна і справедлива перемога України. Немає жодних відступів, намагань здешевити, припинити супротив і примиритися з Росією".

Практична площина саміту – це F-16. Напередодні візиту Зеленського почала формуватися авіаційна коаліція під лідерством Британії та Нідерландів, а США нарешті погодились на навчання українських пілотів та дали зелене світло на постачання літаків. Саміт став нагодою скоординувати дії партнерів та впевнитися у політичній підтримці ідеї.

Від заяв Байдена про F-16 хотілося б почути більшого, каже Краєв. Але сигнал від президента США все одно був правильним.

"Нещодавно The New York Times писала , що американці не хочуть навчати пілотів та не будуть давати F-16. Щонайменше цей наратив Байден розвіяв", – пояснює експерт.

Третій аспект – пошук безпекової моделі для України. Зеленський на виступі перед усіма лідерами G7 заявив: Україна очікує на чіткі сигнали на Вільнюському саміті НАТО у липні, а також прагне отримати гарантії безпеки до набуття членства в Альянсі.

За словами Клімкіна, домовленості саміту G7 значною мірою визначатимуть наповнення Вільнюського саміту. "Безпекова модель – питання номер один після мілітарних речей… НАТО для нас – це єдиний варіант, інакше ми не зможемо розвиватися", – каже ексглава МЗС.

Натовські країни, представлені у G7, є найвпливовішими членами Альянсу, додає Краєв. І було вкрай важливо донести до них безпекове бачення України напередодні саміту у Вільнюсі.

"Як європейське турне Зеленського було підготовкою до G7, так і кулуарні зустрічі G7 є підготовкою до Вільнюсу. Це ланцюжок, – пояснює Краєв. – Якщо Україну зараз не готові приймати в НАТО, потрібні гарантії значного рівня. Приблизно такі, як у Швеції та Фінляндії. Ми проговорили це на G7 і заклали підвалини ідей, які презентують у Вільнюсі".

ЩО ДАЛІ. Навчання українських пілотів на західних літаках почнуться вже влітку. Тривалість – невідома. Але джерела Yahoo News повідомляли, що вона може скоротитися до чотирьох місяців замість 16-18.

А поки пілоти тренуватимуться, партнери мають вирішити головне питання – як, коли та у якій кількості нарешті надати Україні F-16. Це обговорюватиметься на зустрічі міністрів оборони НАТО у червні.

Україна сподівається отримати 40-50 літаків, перші - вже восени.

На думку Краєва, це досяжна мета, адже складаються три фактори: 1) українські пілоти будуть навчатися; 2) підготувати інфраструктуру для прийому літаків можливо, оскільки її тепер можуть захистити ЗРК Patriot; 3) страх ескалації з боку РФ не відіграє вже настільки великої ролі, бо Москва суттєво використала ескалаційний потенціал.

"Росії просто вже немає чим і куди загострювати, – каже Краєв. – Всі три чинники зійшлися – і абсолютно реально, що ми отримаємо восени ці літаки".

А структура євроатлантичної безпеки та Україна будуть у фокусі наступного стратегічного майданчика – саміту у Вільнюсі, запевняла в інтерв’ю LIGA.net посол при НАТО Наталія Галібаренко. Київ розуміє, що під час війни членства не отримає, але його ціль – амбітна.

"Має бути чітке зобов'язання (щодо майбутнього України в НАТО. – Ред.), і воно набуде реальності, коли складуться безпекові умови, – каже пані посол. – Давайте вже зараз покладемо це на папір".

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