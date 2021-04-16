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Байден выступил с речью о России, НБУ повысил учетную ставку. Что надо знать утром

16.04.2021, 10:20
Байден выступил с речью о России, НБУ повысил учетную ставку. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня пятница, 16 апреля. Температура от +4 до +8, курс доллара 27.95

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Байден поставил Путина на рельсы плохого парня

Детально заявление американского президента можно прочитать по ссылке. Оно не для США. И даже не для России. Хотя по сути заявления можно подумать иначе. 

Байден обращался к Европе. Его карты, выложенные на стол, – это его разговор с Европой. И больше ни с кем. Даже когда он обращается к России. Байден знает, как поведет себя Путин. Он знает, что ничего не изменится в отношениях с Россией. Путин не изменится. Иллюзий нет. Россия не откажется от экспансии террора, смерти и насилия. В чем тогда смысл обращения? 

Байдену и его советникам хорошо известно, где ключ к победе над Москвой. И это вовсе не ракеты. Это не грозные речи. Это не ядерные кнопки. 

Ключ к победе – единство. 

Единство Европы. Единство союзников. Самых разных. 

Это то, что Путин много лет пытался разрушить, покупая политическую элиту в Европе, соблазняя и переманивая, чтобы разделить и властвовать. То, что четыре года рушил его предшественник. 

Лучше других это знает аналитическая команда в Вашингтоне, собранная из числа жестких противников Кремля. Они прекрасно знают, кто такой Путин. 

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Поэтому Байден говорит и делает так, чтобы получить ключ к Европе. Точнее – вернуть его. Он говорит так, как говорит, чтобы в Европе в следующем раунде ни у кого не было сомнений: все, что можно было сделать, – сделано. Каждая возможность – использована. Байден поступает верно. 

Смотрите: вот руки, вот – предложение. Президент сильнейшей сверхдержавы – он мог бы ударить, но все равно говорит вещи, которые должен говорить цивилизованный человек, который по-настоящему хочет мира. США – не агрессор, дает понять президент. Можем, но не действуем в полную силу. Господин Путин, время остановиться и начать сотрудничать. 

Это прямо произносится. США и Россия могут сотрудничать. И Байдену это заявление с завтрашнего дня каждый будет ставить в вину: "Ты слабак, Байден. Ведь Путин понимает только силу". 

И российский президент пойдет вперед, считая американца слабаком. А на фоне санкций – даже не сможет задуматься о происходящем. Обвалившийся рейтинг внутри страны толкает в спину. Санкционная пощечина левой рукой и сразу – в тот же момент – протянутая вслед за ней правая рука примирения. Так дрессируют опасное животное. 

И Путин будет плохим парнем. Это его рельсы, по которым ему придется ехать. Хочет он или нет. Нравится ему или нет. Понял он или нет. Может, и найдутся умные люди рядом. А может и не найдутся. От Суркова он избавился. 

Да, Байден получит пару дней насмешек. Европейские элиты будут с ожиданием смотреть в сторону Москвы: ну, давай, соглашайся же, зачем агрессия, когда можно нормально.

Но все будет как всегда. Просто на этот раз в конце раунда ключ будет снова в кармане США. Четыре года Трампа исчезнут, будто их и не было – Европа и Запад снова будут едины. И все станет, как всегда. Это и будет возврат к мировому порядку. Со ставшим крошечным влиянием варваров в Москве. 

И если что, то наши рельсы тоже готовы. Они ведут в Европу. Но война для нас все-таки не закончится в этом раунде. 

Нам будет больно. Будет и дальше война. Нам было бы лучше, если бы Россию можно было остановить по-другому. 

Но чтобы мы стали частью НАТО и Евросоюза, а Россия окончательно ослабла, понадобится много времени, сил, хитрости. И ключ. Больше по ссылке.

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