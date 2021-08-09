Год назад в Беларуси начались массовые акции протеста. Тысячи людей вышли на улицы после того, как Александр Лукашенко нагло сфальсифицировал результаты выборов президента и нарисовал себе 80% поддержки. Несмотря на жесткое подавление протестов с использованием спецтехники, аресты и жесточайшие пытки активистов в тюрьмах, протесты продолжались два месяца – до ноября.

Беларусь образца 2021 – это страна-изгой под санкциями, в которую не летают самолеты и из которой бегут люди: разбор LIGA.net.

Лукашенко – военный диктатор. Мир не признает Лукашенко в качестве легитимного лидера, напомнил LIGA.net беларуский политолог, директор института исследований Политическая сфера Андрей Казакевич. Если раньше выборы в Беларуси просто назывались нечестными и несвободными, то с августа 2020 Лукашенко не считается президентом. Он – самозванец у руля: "Мы имеем ситуацию необъявленного чрезвычайного положения. Это репрессивный режим. Власть заточена на зачистку политического, общественного и медийного пространства".

За год в Беларуси произошла серьезная трансформация политической системы, рассказывает LIGA.net беларуский политолог из Центра политической аналитики и прогнозов Павел Усов.

Был авторитарный режим, а теперь – военизированный неототалитарный режим. Он использует практики тоталитарных систем в устранении любых внутренних угроз и оппонентов. Управление страной – в руках военных и спецслужб. Власть опирается исключительно на силовой контроль, – говорит Усов

Лукашенко никому не верит, объясняет LIGA.net украинский политолог Геннадий Максак, который изучает процессы в Беларуси.

"Он не видит для себя никаких возможностей демократическим способом удержать власть, – уверен он. – У него есть много примеров, когда мировое сообщество договаривалось с Россией и сбрасывало авторитарных лидеров, как это было в Ливии. Поэтому он считает, что единственная гарантия — это он сам. И при поддержке все той же России и военной эмиссии он готов прессовать права людей и свободы. С 1994 года, когда он при власти, это наихудший период для Беларуси. И, наверное, все пути назад он для себя отрезал".

Оппонентов бросают в тюрьмы. Два года назад беларуский оппозиционер Павел Севярынец, которого в 2006 и 2011 годах международная организация Amnesty International признала узником совести, комментировал LIGA.net встречу Лукашенко с Путиным в Сочи и возможную сдачу Беларуси – России. В ближайшие годы нам не удастся еще раз с ним поговорить. В мае он получил семь лет колонии с формулировкой "за подготовку к участию в протестах в Беларуси".

"Это террор. Через тюрьмы и аресты только в первые месяцы прошли более 30 000 человек, – рассказывает Усов. – Сейчас число репрессированных, по разным оценкам, достигло 40 000. В стране, географически находящейся в Европе, это невообразимо".

Он сравнивает происходящее с Латинской Америкой 70-80 годов: "Все институты власти, от полиции до судов, заточены на террор. Мы имеем дело с уничтожением общества. И это не прекратится. После всего этого Лукашенко не сможет примириться с населением".

Протесты дались Беларуси очень высокой ценой, подтверждает эти цифры Казакевич: "Около 4 000 уголовных дел. Более 600 политзаключенных. Я уже молчу о человеческих жертвах". Но протестные настроения все равно остаются высокими. По его оценке, антирейтинг Лукашенко достигает 50%. Да, на фоне репрессий открытых протестов в форме уличных акций сейчас нет, и они невозможны. "Но нет ощущения, что народ сдался и люди смирились", – добавил Казакевич.

На начало сентября ООН задокументировала 450 случаях пыток и издевательств над задержанными. К концу 2020 года правозащитный центр "Весна" собрал 1000 таких свидетельств.

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Берут всех инакомыслящих. Чистки охватили не только активстов, которые участвовали в протестах против Лукашенко. "Идет структурное уничтожение любых альтернативных элементов. Власти считают, что это основной источник угрозы. Дошло до уничтожения неправительственных альтернативных организаций", – напомнил Усов.

Сейчас под репрессии попадают люди, которые просто думают иначе: "Яркий пример – арест Владимира Мацкевича, которого часть беларуского сообщества рассматривает как яркую личность в плане философско-политического осмысления Беларуси".

Любая альтернативная политическая деятельность запрещена, говорит и Казакевич. Люди привлекаются уже не за участие в акциях, а даже за использование символики, – даже единичное. Преследуются СМИ с позицией, политики, все более-менее активные общественные активисты – под давлением: "Просто за то, что они активисты".

Свободы слова нет. Белорусская ассоциация журналистов собрала данные о беспрецедентной волне репрессий. С дня выборов в 2020 году и по август 2021 года: уничтожены или вынуждены закрыться 10 изданий, зафиксировано почти 500 задержаний журналистов, 68 фактов насилия или ранений журналистов, в тюрьмах находятся почти 30 представителей медиа, более 50 под уголовным преследованием.

В мае в Беларуси прекратил работу медиагигант Tut.by: сайт не работает, домен заблокирован, задержаны около десятка сотрудников. В офисе и домах журналистов прошли обыски. Акционеры издания получали угрозы от анонимов. Это был невероятно популярный в Беларуси независимый проект с аудиторией более 3 млн человек в месяц.

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И в мае же спецслужбы Лукашенко, угрожая истребителем, посадили в Минске самолет рейса Ryanair с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. Он был сооснователем Telegram-канала NEXTA, который сопровождал акции протестов в Беларуси. От репрессий Протасевич скрывался в Польше. Этого Лукашенко на Западе уже не простили.

Люди бегут из страны. Лукашенко этим шантажирует. Тысячи беларусов эмигрируют под угрозой ареста. Пока сложно оценить количество уехавших, говорит Усов: "Люди нелегально выезжают в Украину, Россию, Литву, Польшу. Последний пример – Кристина Тимановская, бегунья, которая получила политическое убежище в Польше".

Процесс будет только ускоряться, считает он. Финальные цифры могут достичь 100 000 мигрантов. "А это люди, которые были двигателем изменений в Беларуси. Это надолго заморозит ситуацию в стране и приведет к полной деградации. Причем уезжают люди не только социально, но и экономически активные. Программисты, интеллигенция, учителя, врачи. Это ударит по всем сферам", – убежден он.

Литва уже объявила о чрезвычайной ситуации, вызванной потоком мигрантов из Беларуси. Власти страны считают, что Лукашенко использует мигрантов как оружие, а его мотив – месть за предоставление убежища беларуским оппозиционерам.

Лукашенко хочет посредством контрабанды и транзита нелегальными мигрантами давить на страны Евросоюза. Это приводит к еще большей изоляции Беларуси. А значит, заставляет Лукашенко все более радикализироваться в противодействии европейскому Западу. Замкнутый круг, – объясняет Усов

Беларусь в изоляции. В октябре-ноябре прошлого года ЕС ввел санкции против беларуских чиновников, ответственных за фальсификацию выборов и насилие над протестующими. Вслед за Евросоюзом санкции ввели и США. В санкционные списки попали сам Лукашенко, старший сын диктатора Виктор, пресс-секретарь, главы Администрации президента, КГБ, Конституционного суда Беларуси, глава Следкома.

Эти санкции не снимут, пока Лукашенко не прекратит свою репрессивную практику, заявили в ЕС в годовщину протестов в Беларуси. Наоборот, Брюссель готов рассмотреть дальнейшие меры, поскольку Лукашенко откровенно игнорирует международные обязательства.

"Знаете, как отреагировали в Беларуси? – говорит Усов. – Вчера мэр Минска заявил, что с полок магазинов нужно убрать товары стран, которые ввели против Беларуси санкции. Можете себе это представить? Это придется убрать почти все телефоны, телевизоры, одежду. Как в 80-х. Все идет к обрушению системы. Но вы понимаете, какой тип мышления, кто управляет страной, насколько они деградированы?"

После инцидента с силовой посадкой Боинга с Протасевичем в ЕС решили вообще закрыть свое небо для беларуских самолетов, а ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью. 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, с 29 мая беларуские самолеты не могут использовать украинское авиапространство. 29 мая в Белом доме заявили о приостановлении соглашения об авиасообщении между США и Беларусью от 2019 года, которое разрешает авиакомпаниям двух стран совершать рейсы между ними.

"Страна в полной изоляции. Закрыта от внешнего мира. И после террористических действий властей с посадкой самолета и арестом Протасевича мы оказались в вакууме", – констатирует Усов.

Раньше отношения с Западом иногда бывали плохими, но никогда не было санкций со стороны ЕС. Сейчас первые санкции уже введены. И, возможно, они будут далеко не первыми, говорит Казакевич. "Впервые за существование авторитарного режима у Беларуси начались проблемы даже с Украиной. Которая всегда старалась занимать нейтральную позицию. Последней каплей стало заигрывание Лукашенко с террористами на Донбассе по поводу Протасевича", – отметил он.

Максак говорит, что пока санкции ЕС и США против Беларуси персональные, но это только начало. Поскольку в июле по Беларуси прокатилась новая волна репрессий против общественных организаций и общественных деятелей, не за горами новый ответ ЕС: "И постепенно от персональных политических это перейдет к экономическим санкциям. То есть все возможные окна сотрудничества с Евросоюзом будут сужаться. И все больше будет вростание в орбиту России".

И этим пользуется Россия. Пока – успешно, констатирует Казакевич: "Лукашенко последовательно разрушает все гражданские институты, которые могли бы сопротивляться этим действиям. Разрываются отношения с Западом, с Украиной, с международными организациями. Открыто насаждается неосоветская и пророссийская идеология".

Конечная цель Путина – оставить Беларусь в своей политической орбите и по минимуму в нее инвестировать, считает политолог: "Если 10 лет назад модель России была в том, что она платила Беларуси и за это покупала лояльность, то теперь им хочется, чтобы была лояльность, но без денег. Так что нелегитимность Лукашенко и замороженный внутренний конфликт в Беларуси играет на руку России".

"Я не вижу будущего у Лукашенко, – добавил Максак. – Он выстрелил себе в обе ноги. И идет в объятия России. У него нет другого союзника".

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