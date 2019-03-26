Бенефис Зеленского на 1+1. Законно ли это в "день тишины". Разбор

30 марта, в так называемый "день тишины", когда запрещена любая агитация, телеканал 1+1 покажет два выпуска шоу Вечерний квартал с участием Владимира Зеленского, несколько других проектов его студии, а также документальный фильм об экс-президенте США Рональде Рейгане, который озвучил Зеленский. На телеканале говорят - это в рамках закона. Эксперты утверждают - это грязные игры. В деталях разбирался журналист LIGA.net.

Что говорит телеканал 1+1

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После того, как украинские СМИ начали активно распространять информацию о телепрограмме "плюсов" на 30 марта, группа 1+1 Media выступила с заявлением.

"Программная сетка телеканала 1+1 не адаптируется под рекламу никаких политических сил и не подвергается кардинальным изменениям уже несколько лет", - сказано в заявлении. В 1+1 отметили, что программы "Рассмеши комика" и "Чистоньюз" выйдут без участия Зеленского, а выпуск Вечернего квартала – архивный, и там Зеленский выступает "актером, а не кандидатом".

Программа передач телеканала 1+1 на 30 марта (скриншот с официального сайта канала)

Медиагруппа считает, что не нарушает законодательство, показывая Зеленского-актера. Кроме того, по мнению 1+1, другие телеканалы могут транслировать события при участии действующего президента во время выполнения обязанностей главы державы, например, международных встреч.

Что говорят у Зеленского

Команда кандидата не влияет на редакционную политику телеканала 1+1, заявляет политтехнолог Зеленского Дмитрий Разумков. Но, по его мнению, программы Квартала 95, запланированные к показу 30 марта, вовсе не агитация.

"Я думаю, эта продукция не является агитационной, поскольку она не делалась в рамках избирательной кампании, и она не использовалась командой Зеленского во время кампании в качестве агитации. Это те продукты, которые были куплены каналом 1+1 заранее, и они вправе использовать эту продукцию так, как они считают нужным. Мы это не трактуем как предвыборную агитацию", - сообщил LIGA.net Разумков. Если в этом есть какое-то нарушение, то уполномоченные органы с этим разберутся, считает он.

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Разумков заявляет, что со штабом Зеленского сетка телепередач 1+1 в "день тишины" не согласовывалась.

"Мы не платим за эту рекламу и не используем это, как рекламу ни в день тишины ни во время избирательной кампании. Даже те концерты, которые проводит Квартал 95 в рамках тура по городам Украины, не являются частью избирательной кампании", - добавил Разумков.

Что говорят эксперты

Аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев отметил в комментарии LIGA.net, что для Украины появление кандидатов в президенты в "день тишины" или даже день голосования – обыденность. В случае с телепрограммой 1+1, то это, по его мнению, из той же оперы, что и размещение внешней рекламы в день голосования, которая напоминает символику кандидатов или лозунги с призывом голосовать.

"В этом случае речь может идти о жонглировании избирательными процедурами, но я здесь не вижу возможности доказать, что есть нарушение. Потому что в этих телепрограммах нет призывов голосовать за кандидата, не вспоминается партия Слуга народа именно как политическая партия", - считает Клюжев. По его словам, шансов доказать, что тут есть нарушение законодательства, очень мало.

"Если мы ставим вопрос по этому кандидату, то мы логично должны поставить вопрос относительно появления действующего народного депутата или президента в "день тишины" или в день голосования в видео-продукте, который прямо не относится к выборам", - отмечает Клюжев.

По его словам, при желании все кандидаты могут найти форму, при которой их будут постоянно показывать на телевидении в "день тишины" и это формально не будет считаться нарушением законодательства.

"Это традиционная практика украинских политиков находить возможность обойти те нормы, которые есть. И как правило, это получается. Потому что можно разместить внешнюю рекламу с полным аналогом лозунгов, которые использовались в кампании, но не финансировать это из избирательного фонда и не упоминать фамилию кандидата. Можно показывать президента в эфире и говорить, что официально. Можно показывать актера, который еще и бизнесмен, делающий продукт", - добавил Клюжев.

По мнению эксперта ОПОРы, все эти примеры должны подтолкнуть к отмене "дня тишины" накануне выборов. "Есть много стран, где агитация разрешена и в день голосования, но с ограничением по агитации на территории избирательных участков или по определенному расстоянию до этих участков. Я уверен, что рано или поздно мы к этому придем. Потому что эти примеры показывают, насколько это аморфно, нечетко и насколько это легко игнорировать на практике", - резюмировал Клюжев.

Директор Комитета избирателей Алексей Кошель считает, что действующему президенту и другим кандидатам на пост гаранта следует удерживаться в "день тишины" от деятельности, связанной с их служебными обязанностями. "Формально это законодательство не нарушает. Но это побуждает избирателя голосовать за кандидата? Да, побуждает. Поэтому кандидатам следует удерживаться от подобной активности в "день тишины", - сообщил Кошель в комментарии LIGA.net.

А что на других телеканалах

LIGA.net решила посмотреть, чем другие рейтинговые телеканалы будут развлекать зрителей в "день тишины". Телеканал Интер решил посвятить 30 марта советским фильмам, ТРК Украина - отечественным сериалам, ICTV - сериалам и зарубежным фильмам, а СТБ и Новый канал - развлекательным шоу собственного производства.

Непосредственно в день выборов 1+1 рано утром покажет шоу "Рассмеши комика" (без Зеленского), совесткие фильмы "Операция "Ы" и другие приключения Шурика, а также "Джентльмены удачи". Интер тоже покажет несколько шедевров советского кинематографа, а СТБ - шоу "Хата на тата" и "МастерШеф". Телеканал Украина помимо привычного сериала каждые два часа будет транслировать двадцатиминутный выпуск новостей "Сегодня. Украина выбирает".

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