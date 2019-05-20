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20.05.2019, 17:47

"Беспредел так беспредел". Соцсети об инаугурации Зеленского

Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Свою каденцию политик начал с объявления о роспуске Верховной Рады и призыва к Кабинету министров подать в отставку. Сегодня это тема №1

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Президент Украины Владимир Зеленский принес присягу – теперь он официально глава государства. Свою каденцию политик начал с объявления о роспуске Верховной  Рады и призыва к Кабинету министров подать в отставку. Сегодня это тема №1. Что пишут об инаугурации в социальных сетях - в подборке LIGA.net.

1. Игорь Колиушко, глава Центра политико-правовых реформ

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2. Евгений Магда, политолог

3. Михаил Ганницкий, журналист

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4. Алена Яхно, политический блогер

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5. Сергей Высоцкий, народный депутат НФ

6. Владимир Куренной, народный депутат от БПП

7. Тарас Березовец, политтехнолог

8. Юрий Бутусов, журналист

9. Дмитрий Литвин, колумнист

10. Остап Кривдик, советник главы Верховной Рады

11. Андрей Магера, бывший член Центризбиркома

12. Виктор Таран, политолог

13. Юрий Романенко, политолог

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Теги: Владимир Зеленский, досрочные выборы, инаугурация, роспуск рады
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