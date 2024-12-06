"Осенью 2024 года в боях за Горняк на Покровском направлении 110-я бригада поменяла 59-ю. И во время смены оба подразделения забыли об одном из батальонов территориальной обороны, попавшем в окружение и вынужденном с боями пробиваться", – рассказывает LIGA эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк.

Говорит, это следствие перегрузки командования. Чем больше боевых единиц у управляющего войсками оператора, тем чаще они будут регулярно выпадать из поля зрения и о них будут забывать, объясняет он: "И мы это видим на поле боя".

Чтобы управление войсками было более эффективным, ВСУ анонсировали реформу – армия должна перейти на корпусную систему. Решение назревало давно, однако большинство военных экспертов отмечали целесообразность перехода на дивизионную систему.

Это необходимо для повышения обороноспособности в условиях тотального численного превосходства вражеских сил, говорит LIGA.net эксречник Генштаба Владислав Селезнев: "Бригада, к сожалению, сейчас не извлекает тот формат боевых действий, которые у нас есть".

Собеседники в Генштабе предполагают в разговоре с LIGA.net, что смена командующего Сухопутными войсками, как и трансформация управленческой системы, – шаги к улучшению. Потому что без привлечения молодых командиров трансформация невозможна.

Действительно ли войско готово меняться и почему нельзя оставить все как есть – коротко.

Безответственность и безразличие. Почему систему нужно менять

В настоящее время в структуру Сил обороны Украины входят оперативно-стратегические группировки войск (ОСУВ), оперативно-тактические группировки (ОТУ) и тактические группы (ТГР). Основная единица каждой тактической группы – бригада.

Эти группировки не являются штатными подразделениями, напоминает LIGA.net Селезнев. На руководящие должности офицеров в эти штабы отправляют в командировку. Соответственно они могут не ориентироваться в тех бригадах, которые оказываются в его подчинении.

"Задача – приехать, определенное время проработать по определенному направлению, – говорит он. – Затем – развернуться и поехать в постоянный пункт дислокации, где они проходят службу".

Так, на каком-то направлении может возникать ситуация, когда командование относится к подразделениям по принципу "свои и чужие дети", добавляет аналитик.

На уровне бригад фиксируются истории, когда к ним на усиление направляются батальоны из других подразделений. "Командир бригады к неродному батальону относится как к свободному ресурсу, он их не жалеет, как правило", – продолжает Кевлюк.

Это перегружает командиров: чем больше у оператора объектов – тем чаще они будут выпадать из виду. Пример с забытым батальоном ТРО – один из них.

Все это провоцирует много проблем на разных уровнях: от ответственности командиров за управление этими временными подразделениями и их безразличию к личному составу до невозможности аккумулировать опыт оперативного искусства, добавляет Селезнев.

К тому же на фронте бригады вынуждены противодействовать общевоенным армиям и армейским корпусам России. Если на каком-то участке бригады не интересуются, что происходит за пределами их зоны, а командиры склонны представлять командованию не реальные отчеты, а улучшенно-оптимистические – россияне имеют успех. Как минимум – за счет более высокого уровня контроля над подразделениями и диктаторскими подходами.

Все эти проблемы в экспертном сообществе обсуждали месяцами и отмечали, что переход на дивизионную систему управления улучшил бы ситуацию.

Собеседник в Генеральном штабе убеждает LIGA.net, что командование также прекрасно видит и осознает все недостатки нынешней структуры управления войсками.

Потому приняло решение переходить на структуру корпус – бригада, говорит собеседник в командовании. Выбор объясняют просто: он требует значительно меньше человеческих, материальных и технических ресурсов, чем структура корпус – дивизия.

Корпусная система потребует меньшего личного состава во время самой трансформации и меньше ресурсов для ее содержания, добавляет Селезнев.

Организационно-штатная структура – это еще не все

Президент Владимир Зеленский переход поддерживает: "Это решать военным. Если предлагаемая ими корпусная система уменьшит расстояние между генералом и солдатом, если бюрократичность эта уменьшится, пусть делают так, чтобы ее уменьшить".

Решение о переходе правильно, говорит LIGA.net генерал-майор Сергей Савченко. Будет ли она полноценно работать – в этом следует довериться Генштабу, считает он.

Этот переход будет означать больше ответственности в штабах.

"Тогда будет больше строя с логистическим обеспечением, с организацией боевого управления и другими составляющими, определяющими нашу устойчивость", – отмечает Селезнев.

Однако значительная часть недостатков, которые эксперты указывают в украинской армии, не зависит от организационно-штатной структуры, уточняет LIGA.net эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк.

"Условно говоря, есть система управления "У". Если внедрить систему управления "Б", управленцы в ней могут взяться только из системы "У". Других людей не будет. Взяться им неоткуда, – приводит пример он. – Если они в одной системе не справлялись, не уверены, что в другой они резко начнут выполнять задачи, как положено".

"Когда кто-то кому-то боится о чем-то докладывать, вопросы трусости, вопросы лжи – это категории морали. Они никак не зависят от организационно-штатной структуры. Это стиль работы такой, – добавляет Кевлюк. – Это управленческая постсоветская культура, которая никак не искоренится в ВСУ ".

Эффективность операции зависит не от того, в каком формате существует штаб, отмечает полковник запаса. Проблема в том, что нет достаточного количества квалифицированных управленцев, а система управления перегружена излишней информацией.

На подготовку офицеров, занимающихся управлением, нужно направлять максимум усилий, добавляет Кевлюк: "Иначе будет такой же бардак и хаос, как сейчас".

Новые кадровые изменения

Два офицера Генерального штаба не под запись предполагают в разговоре с LIGA.net, что кадровые изменения в ВСУ можно расценивать как шаг к улучшению эффективности управления войсками. Мол, без привлечения в управление командиров новой формации сам по себе переход в корпусную систему ничего не даст.

29 ноября президент назначил Михаила Драпатого новым командующим Сухопутными войсками вместо Александра Павлюка. Также заместителем главнокомандующего ВСУ был назначен Олег Апостол. Военнослужащие, с которыми общалась LIGA.net, оценивают эти назначения как крайне положительные.

Президент обещает, что эти кадровые перестановки в Вооруженных Силах Украины – не последние: "Они будут, потому что нужно двигаться быстрее".

Несколько собеседников в Генштабе LIGA.net также отмечают, что особое внимание будет уделено эффективности командиров подразделений: тех, кто не может эффективно организовать оборону и не заботится о своем личном составе, будут отстранять от должностей.

Все эти шаги действительно можно воспринимать как желание трансформировать процессы внутри войска, заключает Селезнев. Но говорить о системных изменениях из-за назначения боевых командиров на должности еще рано: "Даст ли система работать должным образом и проводить те мероприятия по трансформации украинской армии, чтобы она отвечала современным вызовам и угрозам – узнаем впоследствии".