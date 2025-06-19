Безумный дефицит ракет. Почему чиновники тормозят развитие системы ПВО-ПРО Украины
Сложно поверить, что в условиях беспрецедентного усиления террора со стороны России, невероятных усилий Украины по перехвату российских ракет и уничтожению беспилотников при существующем, порой яростном дефиците средств противовоздушно-противоракетной обороны (ПВО-ПРО), чиновники тормозят проекты в этой сфере.
Минобороны Украины по непонятным причинам утратило перспективный совместный проект со страной ЕС и странным образом игнорирует возможности закупки для армии собственно украинских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Это значительно урезало перспективы и темпы развития эшелонированной системы ПВО-ПРО государства.
Из соображений безопасности мы не можем называть страны и конкретные оборонные компании. Впрочем, обо всех вышеуказанных случаях автору известно из многих источников в различных министерствах и ведомствах, которые готовили визиты и переговоры.
Из этого текста вы узнаете:
- как европейцы приглашали Украину к совместному производству новейшей ракеты;
- какое приглашение от оборонного гиганта Европы получили украинские промышленники;
- почему украинская ЗРК не пошла в серийное производство.