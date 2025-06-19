Шалений дефіцит ракет. Чому чиновники гальмують розвиток системи ППО-ПРО України
Складно повірити, що в умовах безпрецедентного посилення терору з боку Росії, неймовірних зусиль України щодо перехоплення російських ракет і збиття безпілотників за наявного, часом шаленого дефіциту засобів протиповітряної-протиракетної оборони (ППО-ПРО), чиновники гальмують проєкти у цій сфері.
Міноборони України з незрозумілих причин згубило перспективний спільний проєкт з країною ЄС та дивним чином ігнорує можливості закупівлі для армії власне українських зенітно-ракетних комплексів (ЗРК). Це значно урізало перспективи та темпи розвитку ешелонованої системи ППО-ПРО держави.
З міркувань безпеки ми не можемо називати країни та конкретні оборонні компанії. А втім, про усі згадані нижче випадки автору відомо з багатьох джерел у різних міністерствах і відомствах, які готували візити та переговори.
З цього тексту ви дізнаєтесь:
- як європейці запрошували Україну до спільного виробництва новітньої ракети;
- яке запрошення від оборонного гіганта Європи отримали українські промисловці;
- чому український ЗРК не пішов у серійне виробництво.