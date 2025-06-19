Складно повірити, що в умовах безпрецедентного посилення терору з боку Росії, неймовірних зусиль України щодо перехоплення російських ракет і збиття безпілотників за наявного, часом шаленого дефіциту засобів протиповітряної-протиракетної оборони (ППО-ПРО), чиновники гальмують проєкти у цій сфері.

Міноборони України з незрозумілих причин згубило перспективний спільний проєкт з країною ЄС та дивним чином ігнорує можливості закупівлі для армії власне українських зенітно-ракетних комплексів (ЗРК). Це значно урізало перспективи та темпи розвитку ешелонованої системи ППО-ПРО держави.

З міркувань безпеки ми не можемо називати країни та конкретні оборонні компанії. А втім, про усі згадані нижче випадки автору відомо з багатьох джерел у різних міністерствах і відомствах, які готували візити та переговори.

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