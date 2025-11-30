Большинству ветеранов не нужно, чтобы на работе с ними общались по методичке "Как адаптировать ветерана после войны", говорит LIGA.net соучредитель и директор Nesemos Veteran Auto Hub Мария Ксендзик. Им нужна работа и комфортный коллектив. Но ключевое – им нужно, чтобы работодатели начали их замечать.

В 2022 году Мария вместе с партнером Петром Шуклиновым – бывшим редактором LIGA.net, а сейчас военнослужащим ВСУ – создали волонтерский фонд Nesemos. Все началось с того, что их знакомый предложил передать свой автомобиль военным. За три года инициатива превратилась в социально ответственный бизнес, который ежемесячно оказывает поддержку армии на более 1 000 000 гривен и создает рабочие места для ветеранов.

С какими трудностями в поисках работы сталкиваются защитники после возвращения с войны и как одно СТО формирует культуру работы с ветеранами, несмотря на отсутствие универсальных методичек – исследовала LIGA.net.

"Спасибо за службу, работы нет". История одного ветерана

"Когда после увольнения с военной службы я начал искать работу, то преимущественно по всем вакансиям мне отказывали, как только узнавали о ранении, – рассказывает LIGA.net ветеран Руслан. – Они вроде и благодарили за службу, но говорили, что, по их мнению, мне просто трудно будет справиться с работой".

Руслан – ветеран элитной 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Его служба началась осенью 2022 года: "Уже не было возможности терпеть просто. Понял, что я в армии нужнее буду, чем просто дома сидеть. И пошел".

Практически через год он получил ранение. Отразил очередной штурм, и уже по дороге в блиндаж увидел, как на него, будто в замедленной съемке, летит какой-то огонек. Это оказалась граната из АГС. Дальше – эвакуация, лечение, ампутация руки, реабилитация.

Поиск работы после возвращения к гражданской жизни оказался квестом – не было ни одной вакансии, на которую бы молодого человека были готовы взять. Разве что несколько предложений по работе охранником. Но на таких условиях, на которые он сам не согласился.

Тогда я решил, что лучше искать работу именно среди тех людей, которые причастны к помощи армии, – говорит Руслан.

Правда, свою работу в Nesemos Veteran Auto Hub он все равно нашел случайно – просто заехал починить свое авто. И спросил, не найдется ли вдруг для него вакансий. Руслану предложили вакансию мастера-приемщика. Нужного опыта он не имел, но его обучили и подготовили к работе.

Уже на этом СТО Руслан сменил еще несколько должностей: попробовал себя в роли водителя, а в конечном счете – стал менеджером по адаптации авто для ветеранов с инвалидностью.

Консультация по адаптации авто / Фото: Nesemos Veteran Auto Hub

Это – типичная история для Nesemos Veteran Auto Hub. СТО, задуманное как социальный бизнес, не спешит увольнять людей, объясняет соучредитель и директор Мария Ксендзик. Здесь, в отличие от многих других бизнесов, идея не брать на работу ветеранов даже не рассматривается – поддержка армии лежит в основе проекта.

"Кому пикап?" Как начиналось ветеранское СТО

Nesemos за два года после большого вторжения превратился из волонтерского проекта, который гонял на фронт "корчи" для военных, в полноценный автомобильный хаб. В основу масштабирования легла простая идея – удовлетворить потребности армии в авто.

Все началось со знакомого Марии и Петра, который написал пост с вопросом: "Кому пикап?" и предложил свою машину военным. Отзывов было тысячи.

Чтобы закрыть эту очевидную потребность, команда волонтеров открыла сборы на авто для военных. "Сейчас мы работаем под ключ: собираем деньги, ищем, покупаем, красим, ремонтируем и передаем на баланс воинской части", – рассказывает Мария.

Мария Ксендзик / Фото: Nesemos Veteran Auto Hub

Сначала машины ремонтировали на разных СТО, но это не давало никаких гарантий. Однажды недосмотр мастеров оказался критическим: у машины отпали колеса прямо по дороге на фронт – оказалось, что ни одно из них не было прикручено, только прихвачены.

Чтобы полноценно контролировать качество, волонтеры решили организовать свой ремонт.

Прийти в чужой бизнес и сказать: "Мы тут у вас на СТО поставим своего механика, пусть он крутит что-то для военных" – это была нерабочая идея. Поэтому мы просто сняли свой гараж, нашли двух механиков и за счет донатов начали собирать наши пять-шесть машин в месяц, – говорит Мария.

Это выявило еще более масштабную потребность: сервисов, готовых целенаправленно обслуживать и ремонтировать машины для военных, практически нет. В маленький гараж начали обращаться другие волонтеры и военные с просьбой взять в работу и их машины.

Следовательно, гараж должен был расширяться, чтобы закрыть и эту потребность.

Сразу на перспективу. От гаража в промке до автохаба

Работать решили сразу на перспективу, вспоминает Мария: "Если уж мы складываем в одну корзину все сбережения, надо, чтобы это был масштабный ветеранский автохаб".

Стартовым капиталом стали собственные сбережения и грант в 7 000 евро от онлайн экспресс-инкубатора для социальных инициатив. Этого хватило, чтобы купить три подъемника, еще несколько единиц оборудования и запустить в работу первый бокс. Параллельно достраивали остальные помещения. Ремонт делали собственными силами, буквально собирая материалы у всех, кто был готов поддержать инициативу.

Команда Nesemos / Фото: Nesemos Veteran Auto Hub

Сначала работали исключительно с фронтовыми авто. Параллельно – искали новые гранты для развития. Мария ездила перенимать опыт у разных СТО по всей стране.

"Этот рынок не стандартизирован, поэтому и сложный, и интересный одновременно, – делится она, – Каждый развивается как хочет и как может. Кого-то спрашиваешь, окупилась ли покупка развала, и он говорит: "Ужас! Не тратьте время и деньги!", а другой – что это очень нужная штука, которая точно поможет нам в работе. Поэтому здесь нельзя просто перенять чей-то опыт. Скорее, послушать, как у других, и дальше думать, что делать себе".

С 2025 года Nesemos Veteran Auto Hub в тестовом режиме начал обслуживать и коммерческие машины тоже. Появление коммерческой составляющей основатели изначально закладывали в свои планы, чтобы сбалансировать деятельность проекта.

Если в начале года коммерческие клиенты занимали 30% от общего количества обслуженных автомобилей, то сейчас этот показатель вырос уже до 70%. Первые клиенты были из числа военных, подписчиков и донаторов волонтерской инициативы.

А дальше – сработало уже сарафанное радио.

Ежемесячное количество отремонтированных фронтовых машин также возросло – с 22 до 36. Все военные машины обслуживаются за счет донаторов – ежемесячно на это удается собирать около 1 000 000 гривен. Заветная мечта – выйти на уровень, который позволит полностью покрывать ремонты фронтовых машин за свой счет, даже если донаты полностью отпадут. Тенденция к их уменьшению – достаточно устойчивая.

Фото: Nesemos Veteran Auto Hub

Лучше всего здесь работает оптимизация процесса, констатирует Мария: "Быть в социальном бизнесе очень увлекательно: ты общаешься с людьми, делаешь важное дело, тебя благодарят, ты благодаришь. Но чтобы все это работало, надо иногда отходить от этого, погружаться в Exel-таблички и немного терять смысл жизни в них. Без этого невозможно понять, как на тех же мощностях сделать больше и лучше".

Раньше на подъемники в автохабе попадали максимум 16 машин в месяц, приводит пример она. Мария пыталась выяснить, как увеличить поток. Мастера убеждали, что это невозможно. Потому что машины все равно будут "застревать": разобранную машину с подъемника не выкатишь, а если это фронтовая "коряга" – то необходимую запчасть приходится искать на разборках или долго ждать из-за границы.

Решение удалось неожиданно подсмотреть у коллег, рассказывает Мария: "Мы нашли устройства, которые в одном из гаражей разработали какие-то хенди-мены. Они позволяют выкатить разобранную машину с подъемника, отставить в сторону, а затем – закатить обратно. Так мы с 16 вышли на более 20 машин в месяц на тех же мощностях".

Чем больше росли обороты, тем более очевидной становилась еще одна потребность рынка: кадры. Поэтому атохаб начал работать над подготовкой ветеранов к новым профессиям.

Методичек нет: как создают рабочие места для ветеранов

Подход автохаба к трудоустройству ветеранов Мария не склонна называть их реинтеграцией в гражданскую жизнь. Признается: пришла к выводу, что ветераны вообще не требуют от работодателей каких-то отдельно созданных к ним подходов. Прежде всего им нужна работа и комфортный в плане ценностей коллектив.

"Надо просто создавать хорошие условия работы для всех, – констатирует она, – чтобы каждому человеку, независимо от статуса, было комфортно прийти сюда работать. Чтобы новенькому кто-то провел экскурсию и ответил на вопросы. Чтобы была возможность учиться. Чтобы, если на одной вакансии работать не очень получается, но есть желание – можно было попробовать себя в чем-то другом. Поэтому мы открыты к такой миграции".

Фото: Nesemos Veteran Auto Hub

Бывшего военного Анатолия в Nesemos привел друг – работать механиком.

Но полноценной работе помешала травма. "Три года я был водителем-санитаром, – рассказывает он. – Раз вытаскивал раненого парня с поля боя. Дотащил до машины, вывез, довез до больницы. И уже когда возвращался, меня врач за руку схватил: "А ты куда?" Я начал объяснять, что там еще ребята лежат, мне их забирать надо, а он такой: "Стоп. Ты уже приехал". Вот только тогда я заметил, что и меня ранило".

С тех пор у Анатолия остеомиелит плечевого сустава, который не дает ему полноценно работать руками. Поэтому в автохабе ему предложили перейти на должность водителя.

Этот пример – не совсем типичный. Большинству ветеранов, говорят сотрудники Nesemos, найти работу крайне трудно, особенно – если они имеют тяжелые ранения или инвалидность. Их слова подтверждает исследование Украинского ветеранского фонда: более половины ветеранов (51,7%) ожидают трудностей с трудоустройством из-за недостатка адаптированных рабочих мест и программ переквалификации.

Одной из причин такой ситуации, как говорят ветераны, работающие в Nesemos, является недостаточно гибкие подходы работодателей. Государство же в этом вопросе никак себя не проявляет. Его активная роль в жизни ветерана завершается на этапе выплаты компенсации за ранение, а в дальнейшем – ограничивается социальными выплатами и льготами.

Когда речь идет о трудоустройстве ветеранов, универсальных методичек нет, продолжает Мария. Те рекомендации, которые чаще всего можно встретить – корпоративная история, направленная на людей, которые ушли на войну из офиса крупной компании, туда же вернулись после увольнения, получили ментора и условия для адаптации в коллективе.

Для компаний, которые не имеют на это ресурса, и "синих воротничков" таких методичек не было. Опыт пришлось нарабатывать самостоятельно. Поэтому теперь Мария ищет другие бизнесы, которые трудоустраивают ветеранов, чтобы обмениваться опытом и выводами.

"В какой-то момент я заметила, что настолько превозношу ветерана в его статусе, что не знаю, как с ним взаимодействовать. Поэтому первый из основных моих уроков: не нужно идеализировать человека, – резюмирует Мария. – Второй урок – нужно много терпения. Каждый человек имеет определенный опыт. Где-то он требует больше времени на адаптацию. Где-то – на то, чтобы научиться брать на себя ответственность за новые обязанности. Кто-то сразу вливается в рабочий процесс и проявляет инициативу, а кому-то надо раскачиваться месяцами. Но все это касается не только ветеранов. Это – про всех людей".

Материалы созданы ЛИГА.net при поддержке Фонда "Аскольд и Дир", администрируемого ИСАР Единение в рамках проекта "Сильное гражданское общество Украины – двигатель реформ и демократии" при финансировании Норвегии и Швеции. Содержание публикации является ответственностью ЛИГА.net и не является отражением взглядов правительств Норвегии, Швеции или ИСАР Единение.