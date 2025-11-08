В авто, на водительском сиденье, висит пиксельная куртка. Водителя зовут Евгений Холодницкий, он управляет машиной, не имея обеих рук – их ампутировали после тяжелого ранения, которое он получил на войне. Также из-за ранения у Евгения нет глаза, а обе ноги сильно травмированы. Это не мешает ему бегать 20 км в день, путешествовать и воспитывать собаку. Евгений рассказывает о своей "обычной" жизни в блоге в TikTok, где у него 34 000 подписчиков.

LIGA.net пообщалась с Евгением о том, каково это – добровольцем отправиться на войну в 19 лет, потерять обе руки и глаз, но научиться жить без посторонней помощи и вести об этом блог.