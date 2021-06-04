Близкий друг Ахметова строит новую партию, "налог на Google". Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. "Налог на Google", ложь в декларациях, перегруз фур. Что сегодня приняла Верховная Рада

Вчера в Верховной Раде вовсю работал бешеный принтер. Депутаты приняли пачку важных законов. Самый знаковый "налог на Google", теперь техгиганты, что-то продающие и предоставляющие услуги в Украине, должны будут платить НДС. Google и ко на удивление спокойно приняли решение: прогнозируют, что они просто пропорционально поднимут цены на рекламу. Плохо для малого бизнеса, хорошо для медиа.

PS. А еще в Украине первый раз приватизировали колонию. Почти за 400 млн грн. Украина – богатая страна. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Рината тут нет". Или есть? Зачем близкий друг Ахметова строит новую партию

Бывший вице-премьер времен Азарова и трижды нардеп Партии регионов Борис Колесников после длительного отсутствия в большой политике создает новую партию. А сам Ахметов, говорит, тут ни при чем. Зачем "донецким" новый политический проект, с кем он будет конкурировать и есть ли у него шанс на следующих выборах – читайте здесь. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Деолигархизация от Зеленского. Кого в Украине могут признать олигархами и что им грозит

Тайны больше нет. Офис президента зарегистрировал законопроект об олигархах. Кто это такие, по версии Владимира Зеленского? Бизнесмены, у которых есть три из четырех атрибутов: деньги, медиа, монопольный бизнес и влияние на политику.

Теперь лицам, которых СНБО назовет олигархами, будет немного сложнее жить: контактировать с политиками будут не они, а доверенные лица (или все же они, но с доверенными лицами политиков), а у их юристов добавиться бумажной работы. То есть трагедии нет. Но на всякий случай олигархом не хочет быть никто. Даже Ринат Ахметов – так считают в его пресс-службе. Решение за СНБО. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Чого чекати від COVID-19 цієї осені та зими. Переказуємо прогнози міжнародних експертів

Починається літо, і, за прогнозами експертів, ми зможемо трішки видихнути. Випадків ковіду має поменшати. Але що буде далі, коли літо завершиться? Переказуємо прогнози іноземних експертів на осінь та зиму. Маленька підказка: якщо ви ще не щепилися, саме час подумати, як це зробити. Більше за лінком.

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